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Новини Окуповані території
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На Херсонщині окупанти посилили фільтрацію, - облрада

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Останніми тижнями на Херсонщині російські загарбники посилили масштаб фільтраційних заходів, кількість людей, яких викрадають військові РФ, збільшується.

Про це повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Кількість викрадених російськими загарбниками жителів Херсонщини збільшилася в рази. Під ударом - волонтери, які працюють на захоплених територіях, голови ОСББ, які відмовляються від співпраці з окупантами", - підкреслив Соболевський.

При цьому якщо загарбники хочуть змусити співпрацювати, скажімо, когось з подружжя, то забрати можуть обох, зазначив він.

За словами Соболевського, нині небезпечно лишатися на загарбаних територіях вчителям. Ті працівники сфери освіти, які лишилися на захоплених територіях, отримуватимуть виплати за простій, їхні соціальні права захищені, в умовах окупації вони не можуть працювати - ні вести уроки онлайн, ні як репетитори, сказав перший заступник голови Херсонської облради.

Також читайте: Росіяни погрожують виселенням херсонцям, які не хочуть віддавати дітей на навчання в захоплених школах, - ОВА

Автор: 

окупація (6762) Соболевський Юрій (85) Херсонська область (5937)


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Кляті кацапи! Все що ви робите на окупованих територіях з нашими людьми, все так само будуть робити з вами.

Ви та ваши вилупки прокляті на століття.
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21.08.2022 11:45 Відповісти
 
 