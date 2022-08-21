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Новини
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Фінська компанія судитиметься з "Росатомом"

санкції

Фінська енергетична компанія Fennovoima має намір почати судовий розгляд проти російського "Росатому".

Про це заявив виконавчий директор компанії Йоакім Спект, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

Спект зазначив, що Fennovoima вже звернулася до арбітражного суду з позовом. В цілому фінська компанія вимагає від "Росатома" близько 2 мільярдів євро.

Причиною для позову стали значні затримки та неспроможність "Росатома" завершити проект атомної електростанції.

"Росатом" раніше заявив, що буде вимагати компенсацій за проект "Ханхіківі", оскільки, на думку російської сторони, контракт був розірваний безпідставно.

У лютому, незабаром після вторгнення Росії в Україну, Fennovoima висловила жаль з приводу події та заявила, що це становить ризик для проекту АЕС в Пюхяйокі.

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Fennovoima розірвала контракт на поставку обладнання з "Росатомом".

У Fennovoima заявили, що війна в Україні посилила ризики проекту, оскільки акціонери прагнуть вийти з проекту.

Автор: 

АЕС (1161) позов (494) росія (66431) Фінляндія (1339) Росатом (220)


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Платить не будут. Бандиты. Аналог Коломойского.
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21.08.2022 11:57 Відповісти
У росатого имущества норм так в Европе, так что никто не будет спрашивать.
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21.08.2022 12:06 Відповісти
Рашку треба обезкровити фінансово.
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21.08.2022 12:08 Відповісти
по-нормальному Московию нужно завалить судовыми позовами и от компаний и от частных лиц.. в одной только Украине ущерба это уже наверно на миллиарды долларов
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21.08.2022 12:46 Відповісти
трильйони ... і це не фігура мови ...
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21.08.2022 14:44 Відповісти
Зеля під час перших перемовин с Путлером все пробачить.
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21.08.2022 15:07 Відповісти
 
 