Приміські та регіональні рейси з та до Харкова на День Незалежності буде скасовано, - "Укрзалізниця"

Комендантська година на Харківщині триватиме від вечора 23 серпня до ранку 25 серпня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пвідомляють у пресслужбі "Укрзалізниці".

У зв’язку з введенням комендантської години у Харківській області з 19:00 23 серпня до 07:00 25 серпня, Укрзалізниця з міркувань безпеки закликає пасажирів перенести поїздку з/до Харкова у зазначені дати.



Як зазначається в повідомленні, приміські та регіональні рейси з/до Харкова на День Незалежності буде скасовано, а поїзди далекого сполучення забезпечуватимуть критично необхідні перевезення у регіоні.

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У відомстві просять стежити за оновленнями на офіційних каналах Харківської ВЦА та Укрзалізниці.