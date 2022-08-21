Приміські та регіональні рейси з та до Харкова на День Незалежності буде скасовано, - "Укрзалізниця"
Комендантська година на Харківщині триватиме від вечора 23 серпня до ранку 25 серпня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пвідомляють у пресслужбі "Укрзалізниці".
У зв’язку з введенням комендантської години у Харківській області з 19:00 23 серпня до 07:00 25 серпня, Укрзалізниця з міркувань безпеки закликає пасажирів перенести поїздку з/до Харкова у зазначені дати.
Як зазначається в повідомленні, приміські та регіональні рейси з/до Харкова на День Незалежності буде скасовано, а поїзди далекого сполучення забезпечуватимуть критично необхідні перевезення у регіоні.
У відомстві просять стежити за оновленнями на офіційних каналах Харківської ВЦА та Укрзалізниці.
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