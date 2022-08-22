Окупантам навряд чи вдасться захопити більше територій найближчими місяцями, - ISW

Росіяни, ймовірно, так і не зможуть виділити достатньо ресурсів для якої-небудь однієї наступальної операції і не зможуть захопити більше території найближчими місяцями, якщо події не будуть розгортатися "непередбачуваним чином".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що російські наступальні операції на сході, ймовірно, вичерпали імпульс, якого вони набули наприкінці липня. Росіяни не здатні отримати вигоду з попередніх успіхів навколо Бахмута та Авдіївки, що є прикладом фундаментальної російської військової проблеми - нездатності перетворити тактичні успіхи на оперативні успіхи. Російським силам постійно не вдавалося скористатися тактичними проривами, щоб маневрувати в тилові райони або вивести з ладу значну частину українських оборонних рубежів. Тому вони постійно дають українцям час, щоб тактично вийти з бою та відновити оборонні позиції, проти яких росіяни мають розпочати нові атаки.

ISW пише, що це недолік, який, ймовірно, перешкодить Росії досягти значних територіальних успіхів найближчими місяцями, хіба що відбудуться серйозні зміни на полі бою.

Російські сили, найімовірніше, так і не зможуть виділити достатньо ресурсів для будь-якої однієї наступальної операції, щоб відновити імпульс, необхідний для значного територіального просування, що призведе до оперативних успіхів. Росіянам також потрібно буде сформувати та задіяти додаткові штурмові групи, обладнання та бойовий дух, щоб відновити навіть ці обмежені територіальні просування.

Повідомляється, що росіяни здійснили кілька невдалих наземних штурмів на південний захід і південний схід від Ізюма, наземний наступ на південний схід від Сіверська та на північний схід і південь від Бахмута. Російські війська досягли обмежених успіхів на захід від Донецька, але не проводили наземних нападів у напрямку кордону між Донецькою та Запорізькою областями. Російські війська продовжили атакувати населені пункти на північний захід і південний захід від Авдіївки. Також російські війська здійснили кілька штурмів на лінії фронту Херсон-Миколаїв і частково просунулися на схід від Миколаєва.

Також читайте: У Маріуполі російські окупанти влаштовують перестрілки: ділять вціліле майно, - міськрада