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Новини Війна
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У Маріуполі російські окупанти влаштовують перестрілки: ділять вціліле майно, - міськрада

маріуполь

У тимчасово окупованому Маріуполі буває чутно автоматні черги - то російські загарбники ведуть "розборки" в стилі 90-их за міське майно.

Про це повідомила у телеграмі міська рада Маріуполя, передає Цензор.НЕТ.

"Назад у 90-ті. Чергові розборки окупантів у Маріуполі. Жителі міста пишуть про триваючі автоматні черги. Це вже стає нормою - вирішувати проблеми через перестрілки. От тільки мирні жителі, як завжди, нікого не цікавлять, але саме вони можуть стати невинними жертвами", - йдеться в повідомленні.

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За інформацією, оприлюдненою мерією Маріуполя, днями над комбінатом ім. Ілліча піднявся дим: схоже, окупанти почали різати металолом, який, скоріш за все, планують вивозити до РФ. Обкрадання міста триває.

У Маріуполі російські окупанти влаштовують перестрілки: ділять вціліле майно, - міськрада 01

Автор: 

армія рф (18036) Маріуполь (3254)


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а это ваш "мир" пришел перевертни.
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21.08.2022 17:56 Відповісти
І що ж там ще лишилось в цьому розрушеному місті?
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21.08.2022 18:01 Відповісти
то може з ними і воювати не треба? і так одне одного перемочать
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21.08.2022 18:02 Відповісти
Щоб банди не ділили наше майно потрібно любими шляхами визволяти наші міста і села.
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21.08.2022 18:30 Відповісти
А вот і не падерьотесь,кацапня їб###уча.
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21.08.2022 19:16 Відповісти
Хай все перестреляются. ЗСУ меньше работы будет
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22.08.2022 04:35 Відповісти
 
 