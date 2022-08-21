У Маріуполі російські окупанти влаштовують перестрілки: ділять вціліле майно, - міськрада
У тимчасово окупованому Маріуполі буває чутно автоматні черги - то російські загарбники ведуть "розборки" в стилі 90-их за міське майно.
Про це повідомила у телеграмі міська рада Маріуполя, передає Цензор.НЕТ.
"Назад у 90-ті. Чергові розборки окупантів у Маріуполі. Жителі міста пишуть про триваючі автоматні черги. Це вже стає нормою - вирішувати проблеми через перестрілки. От тільки мирні жителі, як завжди, нікого не цікавлять, але саме вони можуть стати невинними жертвами", - йдеться в повідомленні.
За інформацією, оприлюдненою мерією Маріуполя, днями над комбінатом ім. Ілліча піднявся дим: схоже, окупанти почали різати металолом, який, скоріш за все, планують вивозити до РФ. Обкрадання міста триває.
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Aleks_15
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