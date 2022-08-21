РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3269 посетителей онлайн
Новости Война
3 012 6

В Мариуполе российские оккупанты устраивают перестрелки: делят уцелевшее имущество, - городской совет

маріуполь

Во временно оккупированном Мариуполе бывает слышно автоматные очереди - это российские захватчики ведут "разборки" в стиле 90-х за городское имущество.

Об этом сообщил в телеграм-канал городской совет Мариуполя, передает Цензор.НЕТ.

"Назад в 90-е. Очередные разборки оккупантов в Мариуполе. Жители города пишут о продолжающихся автоматных очередях. Это уже становится нормой - решать проблемы через перестрелок. Вот только мирные жители, как всегда, никого не интересуют, но именно они могут стать невинными жертвами ", – говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РосСМИ снимают постановочные сюжеты, как "жизнь возвращается" в разбомбленный Мариуполь, - Андрющенко

По информации, обнародованной мэрией Мариуполя, на днях над комбинатом им. Ильича поднялся дым: похоже, оккупанты начали резать металлолом, который, скорее всего, планируют вывозить в РФ. Обворование города продолжается.

В Мариуполе российские оккупанты устраивают перестрелки: делят уцелевшее имущество, - городской совет 01

армия РФ (19885) Мариуполь (5735)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а это ваш "мир" пришел перевертни.
показать весь комментарий
21.08.2022 17:56 Ответить
І що ж там ще лишилось в цьому розрушеному місті?
показать весь комментарий
21.08.2022 18:01 Ответить
то може з ними і воювати не треба? і так одне одного перемочать
показать весь комментарий
21.08.2022 18:02 Ответить
Щоб банди не ділили наше майно потрібно любими шляхами визволяти наші міста і села.
показать весь комментарий
21.08.2022 18:30 Ответить
А вот і не падерьотесь,кацапня їб###уча.
показать весь комментарий
21.08.2022 19:16 Ответить
Хай все перестреляются. ЗСУ меньше работы будет
показать весь комментарий
22.08.2022 04:35 Ответить
 
 