В Мариуполе российские оккупанты устраивают перестрелки: делят уцелевшее имущество, - городской совет

Во временно оккупированном Мариуполе бывает слышно автоматные очереди - это российские захватчики ведут "разборки" в стиле 90-х за городское имущество.

Об этом сообщил в телеграм-канал городской совет Мариуполя, передает Цензор.НЕТ.

"Назад в 90-е. Очередные разборки оккупантов в Мариуполе. Жители города пишут о продолжающихся автоматных очередях. Это уже становится нормой - решать проблемы через перестрелок. Вот только мирные жители, как всегда, никого не интересуют, но именно они могут стать невинными жертвами ", – говорится в сообщении.

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По информации, обнародованной мэрией Мариуполя, на днях над комбинатом им. Ильича поднялся дым: похоже, оккупанты начали резать металлолом, который, скорее всего, планируют вывозить в РФ. Обворование города продолжается.