РосСМИ снимают постановочные сюжеты, как "жизнь возвращается" в разбомбленный Мариуполь, - Андрющенко
В Мариуполе российские пропагандисты снимают поставочные сюжеты, чтобы продемонстрировать возвращение города к жизни.
Об этом сообщил в телеграм-канале советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
Он отметил, что пропагандисты снимают свои сюжеты перед драмтеатром, где от удара российской авиации погибли сотни людей.
"Так при оккупантах в Мариуполе делается все. Постановка. Два музыканта возле Драмтеатра и камера. Затем - бравурный репортаж, как "жизнь возвращается" и как люди радуются. Правда, людей позвать забыли, да и радостей возле самого большого могильника Мариуполя не видно. Но разве это волнует оккупантов?", - говорится в сообщении.
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v Krimu to zhe samo bylo
@Durevestnik
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https://twitter.com/Durevestnik/status/1561266576904552448 6 ч
Теперь каждый раз садясь в машину, Соловьёв, Симоньян, Скабеева и иже с ними, будут испытывать сильнейший неконтролируемый спазм очка...