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Новости Война
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РосСМИ снимают постановочные сюжеты, как "жизнь возвращается" в разбомбленный Мариуполь, - Андрющенко

маріуполь,окупація

В Мариуполе российские пропагандисты снимают поставочные сюжеты, чтобы продемонстрировать возвращение города к жизни.

Об этом сообщил в телеграм-канале советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что пропагандисты снимают свои сюжеты перед драмтеатром, где от удара российской авиации погибли сотни людей.

"Так при оккупантах в Мариуполе делается все. Постановка. Два музыканта возле Драмтеатра и камера. Затем - бравурный репортаж, как "жизнь возвращается" и как люди радуются. Правда, людей позвать забыли, да и радостей возле самого большого могильника Мариуполя не видно. Но разве это волнует оккупантов?", - говорится в сообщении.

Смотрите: Оккупанты в Мариуполе сносят разбомбленные дома, а в уцелевшие заселяют строителей из РФ, - Андрющенко. ВИДЕО

Мариуполь (5735) оккупация (10209) пропаганда (3703) Андрющенко Петр (587)


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Топ комментарии
+7
СмутноеВремя

@Durevestnik

·

https://twitter.com/Durevestnik/status/1561266576904552448 6 ч

Теперь каждый раз садясь в машину, Соловьёв, Симоньян, Скабеева и иже с ними, будут испытывать сильнейший неконтролируемый спазм очка...
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21.08.2022 17:24 Ответить
+6
Проукраинские силы на выборах в Марике получали в общем 5-7%, город поголовно ватная вата, им все нравится, типа главное что там теперь расея, а все остальное фигня
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21.08.2022 17:23 Ответить
+4
А вы в ответ поздравьте нациста Дугина с днем рождения дочери
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21.08.2022 17:24 Ответить
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До чого тут Крим?
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21.08.2022 17:22 Ответить
.....пропагандисти знімають постановочні сюжети....

v Krimu to zhe samo bylo
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21.08.2022 17:48 Ответить
блогерши в мариупольские тоже ходят и показывают как все на рынке есть, продаются овощи и фрукты, все ходят по улицам по своим делам. Им все нравится, а другие за них переживают. дождались значит
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21.08.2022 17:15 Ответить
Проукраинские силы на выборах в Марике получали в общем 5-7%, город поголовно ватная вата, им все нравится, типа главное что там теперь расея, а все остальное фигня
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21.08.2022 17:23 Ответить
СмутноеВремя

@Durevestnik

·

https://twitter.com/Durevestnik/status/1561266576904552448 6 ч

Теперь каждый раз садясь в машину, Соловьёв, Симоньян, Скабеева и иже с ними, будут испытывать сильнейший неконтролируемый спазм очка...
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21.08.2022 17:24 Ответить
Колаптоидний стан. Как у Петуховича
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21.08.2022 17:28 Ответить
А вы в ответ поздравьте нациста Дугина с днем рождения дочери
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21.08.2022 17:24 Ответить
Слава ЗСУ, що моє місто не спасли тварюки з **********.
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21.08.2022 17:41 Ответить
Ольгу ********* Симоньян Соловьева и Сикелева сожгут в топке паровоза...подвиг Сергея Лазо...надо повторить...😂
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21.08.2022 17:56 Ответить
то в ютубі пропагандони вже давно крутять що вже «будують» там новостройки і кладуть асфальт
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21.08.2022 18:12 Ответить
 
 