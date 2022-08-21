РосСМИ снимают постановочные сюжеты, как "жизнь возвращается" в разбомбленный Мариуполь, - Андрющенко

В Мариуполе российские пропагандисты снимают поставочные сюжеты, чтобы продемонстрировать возвращение города к жизни.

Об этом сообщил в телеграм-канале советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что пропагандисты снимают свои сюжеты перед драмтеатром, где от удара российской авиации погибли сотни людей.

"Так при оккупантах в Мариуполе делается все. Постановка. Два музыканта возле Драмтеатра и камера. Затем - бравурный репортаж, как "жизнь возвращается" и как люди радуются. Правда, людей позвать забыли, да и радостей возле самого большого могильника Мариуполя не видно. Но разве это волнует оккупантов?", - говорится в сообщении.

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