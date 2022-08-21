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Новини Війна
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РосЗМІ знімають постановочні сюжети, як "життя повертається" в розбомблений Маріуполь, - Андрющенко

маріуполь,окупація

У Маріуполі російські пропагандисти знімають постановочні сюжети, щоб продемонструвати "повернення міста до життя".

Про це повідомив у телеграмі радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що пропагандисти знімають свої сюжети перед драмтеатром, де від удару російської авіації загинули сотні людей.

"Так при окупантах у Маріуполі робиться все. Постановка. Два музиканти біля Драмтеатру та камера. Потім - бравурний репортаж, як "життя повертається" та як люди радіють. Правда, людей покликати забули, та й радощів біля найбільшого могильника Маріуполя не бачити. Але хіба це хвилює окупантів?" - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти в Маріуполі зносять розбомблені будинки, а у вцілілі заселяють будівельників із РФ, - Андрющенко. ВIДЕО

Автор: 

Маріуполь (3254) окупація (6762) пропаганда (2830) Андрющенко Петро (700)


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Топ коментарі
+7
СмутноеВремя

@Durevestnik

·

https://twitter.com/Durevestnik/status/1561266576904552448 6 ч

Теперь каждый раз садясь в машину, Соловьёв, Симоньян, Скабеева и иже с ними, будут испытывать сильнейший неконтролируемый спазм очка...
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21.08.2022 17:24 Відповісти
+6
Проукраинские силы на выборах в Марике получали в общем 5-7%, город поголовно ватная вата, им все нравится, типа главное что там теперь расея, а все остальное фигня
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21.08.2022 17:23 Відповісти
+4
А вы в ответ поздравьте нациста Дугина с днем рождения дочери
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21.08.2022 17:24 Відповісти
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До чого тут Крим?
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21.08.2022 17:22 Відповісти
.....пропагандисти знімають постановочні сюжети....

v Krimu to zhe samo bylo
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21.08.2022 17:48 Відповісти
блогерши в мариупольские тоже ходят и показывают как все на рынке есть, продаются овощи и фрукты, все ходят по улицам по своим делам. Им все нравится, а другие за них переживают. дождались значит
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21.08.2022 17:15 Відповісти
Проукраинские силы на выборах в Марике получали в общем 5-7%, город поголовно ватная вата, им все нравится, типа главное что там теперь расея, а все остальное фигня
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21.08.2022 17:23 Відповісти
СмутноеВремя

@Durevestnik

·

https://twitter.com/Durevestnik/status/1561266576904552448 6 ч

Теперь каждый раз садясь в машину, Соловьёв, Симоньян, Скабеева и иже с ними, будут испытывать сильнейший неконтролируемый спазм очка...
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21.08.2022 17:24 Відповісти
Колаптоидний стан. Как у Петуховича
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21.08.2022 17:28 Відповісти
А вы в ответ поздравьте нациста Дугина с днем рождения дочери
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21.08.2022 17:24 Відповісти
Слава ЗСУ, що моє місто не спасли тварюки з **********.
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21.08.2022 17:41 Відповісти
Ольгу ********* Симоньян Соловьева и Сикелева сожгут в топке паровоза...подвиг Сергея Лазо...надо повторить...😂
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21.08.2022 17:56 Відповісти
то в ютубі пропагандони вже давно крутять що вже «будують» там новостройки і кладуть асфальт
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21.08.2022 18:12 Відповісти
 
 