РосЗМІ знімають постановочні сюжети, як "життя повертається" в розбомблений Маріуполь, - Андрющенко

У Маріуполі російські пропагандисти знімають постановочні сюжети, щоб продемонструвати "повернення міста до життя".

Про це повідомив у телеграмі радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що пропагандисти знімають свої сюжети перед драмтеатром, де від удару російської авіації загинули сотні людей.

"Так при окупантах у Маріуполі робиться все. Постановка. Два музиканти біля Драмтеатру та камера. Потім - бравурний репортаж, як "життя повертається" та як люди радіють. Правда, людей покликати забули, та й радощів біля найбільшого могильника Маріуполя не бачити. Але хіба це хвилює окупантів?" - йдеться в повідомленні.

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