РосЗМІ знімають постановочні сюжети, як "життя повертається" в розбомблений Маріуполь, - Андрющенко
У Маріуполі російські пропагандисти знімають постановочні сюжети, щоб продемонструвати "повернення міста до життя".
Про це повідомив у телеграмі радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що пропагандисти знімають свої сюжети перед драмтеатром, де від удару російської авіації загинули сотні людей.
"Так при окупантах у Маріуполі робиться все. Постановка. Два музиканти біля Драмтеатру та камера. Потім - бравурний репортаж, як "життя повертається" та як люди радіють. Правда, людей покликати забули, та й радощів біля найбільшого могильника Маріуполя не бачити. Але хіба це хвилює окупантів?" - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+7 Перехватчик
показати весь коментар21.08.2022 17:24 Відповісти Посилання
+6 Aks World
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+4 Valter Valter
показати весь коментар21.08.2022 17:24 Відповісти Посилання
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v Krimu to zhe samo bylo
@Durevestnik
·
https://twitter.com/Durevestnik/status/1561266576904552448 6 ч
Теперь каждый раз садясь в машину, Соловьёв, Симоньян, Скабеева и иже с ними, будут испытывать сильнейший неконтролируемый спазм очка...