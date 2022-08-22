Контрдиверсійна операція на Одещині триває, є кілька затриманих, зберігається висока імовірність ракетних ударів, - Братчук

В Одеській області триває контрдиверсійна операція, затримано кілька осіб. Правоохоронці перевіряють, чи причетні затримані до роботи розвідувальних диверсійних груп супротивника чи до дій колаборантів

Як передає Цензор.НЕТ, про це розповів речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук у відеозверненні, опублікованому в його Telegram-каналі.

"У регіоні триває контрдиверсійна операція, є кілька затриманих людей, чия причетність до розвідувальнох диверсійних груп противника та до дій колаборантів зараз перевіряється і інформацію повідомлять трошки пізніше", - сказав він.

Братчук також попередив, що є висока імовірність завдання противником ракетних ударів.

"…ворог намагатиметься нас атакувати як з Чорного моря, так і з берегів тимчасово окупованого Криму, активно може діяти і ворожа авіація, тому - мінімум правило двох стін та двох виходів і, звичайно, треба йти до укриття", - попередив спікер ОВА.

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