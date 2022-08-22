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Контрдиверсійна операція на Одещині триває, є кілька затриманих, зберігається висока імовірність ракетних ударів, - Братчук

колаборанти

В Одеській області триває контрдиверсійна операція, затримано кілька осіб. Правоохоронці перевіряють, чи причетні затримані до роботи розвідувальних диверсійних груп супротивника чи до дій колаборантів

Як передає Цензор.НЕТ, про це розповів речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук у відеозверненні, опублікованому в його Telegram-каналі.

"У регіоні триває контрдиверсійна операція, є кілька затриманих людей, чия причетність до розвідувальнох диверсійних груп противника та до дій колаборантів зараз перевіряється і інформацію повідомлять трошки пізніше", - сказав він.

Братчук також попередив, що є висока імовірність завдання противником ракетних ударів.

"…ворог намагатиметься нас атакувати як з Чорного моря, так і з берегів тимчасово окупованого Криму, активно може діяти і ворожа авіація, тому - мінімум правило двох стін та двох виходів і, звичайно, треба йти до укриття", - попередив спікер ОВА.

Читайте: Окупанти атакували Одещину п’ятьма ракетами. Дві збито над морем, три влучили у сільськогосподарське підприємство, - ОВА

Автор: 

Одеська область (3344) Братчук Сергій (148)


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Звичайно, скоро ж День Незалежності і вони обов'язково Якусь гидоту підкладуть під це свято. Я маю на увазi рашистiв.
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22.08.2022 07:30 Відповісти
Нужно начинать с Куликово поля(дом профсоюзов), с тех, кто включает тихановскую, сносит цветочки ко 2-ому мая. И когда наконец-то это ватное поле переименуют???!!!
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22.08.2022 07:36 Відповісти
А чим Вам назва площі не подобається?
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22.08.2022 09:44 Відповісти
"Правоохоронці перевіряють, чи причетні затримані до роботи розвідувальних диверсійних груп супротивника чи до дій колаборантів." Этих парашных недопоцев проверили?


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22.08.2022 08:18 Відповісти
 
 