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Україна отримала ще 5 тис. Starlink, - Федоров

starlink

Україна отримала ще 5 тисяч станцій супутникового інтернету Starlink.

Про це під час брифінгу щодо інтеграції "Дії" з mObywatel повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми отримали 5 тис. Starlink для потреб, які є в нашій країні", - сказав Федоров.

Він наголосив, що загалом, разом із цією партією, Україна вже має приблизно 20 тис. Starlink.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зараз у країні працює 12 тис. терміналів Starlink, - Федоров

Автор: 

Федоров Михайло (893) Starlink (268)


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22.08.2022 13:05 Відповісти
нічого так Ілон Маск допоміг
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22.08.2022 13:06 Відповісти
Якби не він сиділи б ми зараз без зв'язку і навіть не догадувалися б що реально відбувається. Приходилося б нам читати паперові газети та вірити слухам.
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23.08.2022 09:28 Відповісти
После того, как расположение ракет на военной базе в Зябровке были детально зафиксированы спутником, российские ракетчики сменили их расположение

В соответствии с данными радарной съемки Sentinel Hub, на минувшей неделе военные переместили массивные локаторы и пусковые комплексы на заросшую лесом юго-западную окраину старого аэродрома.

В последний раз перемещение вооружения было зафиксировано после массированного ракетного пуска с территории аэродрома 28 июля.

На изображениях космическая фотосъемка Maxar 12.08 и радарная съемка Sentinel 22.08. https://t.me/flagshtok/9400 https://t.me/flagshtok/9400

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22.08.2022 13:07 Відповісти
Дякуємо, пане Маск!
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22.08.2022 13:10 Відповісти
Читаю і шкодую... що Маск не займався розробкою зброї
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22.08.2022 13:16 Відповісти
Ви думаєте Рогозін просто так погрожував Маску після потоплення крейсера "Масква"?

Звинувачуючи його в корегованні вогню.

То що це, якшо не зброя?
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22.08.2022 13:53 Відповісти
Проти його батутів, це все одно що, куля проти кам*яної сокири
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22.08.2022 14:03 Відповісти
 
 