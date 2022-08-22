Україна отримала ще 5 тис. Starlink, - Федоров

Україна отримала ще 5 тисяч станцій супутникового інтернету Starlink.

Про це під час брифінгу щодо інтеграції "Дії" з mObywatel повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми отримали 5 тис. Starlink для потреб, які є в нашій країні", - сказав Федоров.

Він наголосив, що загалом, разом із цією партією, Україна вже має приблизно 20 тис. Starlink.

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