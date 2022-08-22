Україна отримала ще 5 тис. Starlink, - Федоров
Україна отримала ще 5 тисяч станцій супутникового інтернету Starlink.
Про це під час брифінгу щодо інтеграції "Дії" з mObywatel повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми отримали 5 тис. Starlink для потреб, які є в нашій країні", - сказав Федоров.
Він наголосив, що загалом, разом із цією партією, Україна вже має приблизно 20 тис. Starlink.
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В соответствии с данными радарной съемки Sentinel Hub, на минувшей неделе военные переместили массивные локаторы и пусковые комплексы на заросшую лесом юго-западную окраину старого аэродрома.
В последний раз перемещение вооружения было зафиксировано после массированного ракетного пуска с территории аэродрома 28 июля.
На изображениях космическая фотосъемка Maxar 12.08 и радарная съемка Sentinel 22.08. https://t.me/flagshtok/9400 https://t.me/flagshtok/9400
Звинувачуючи його в корегованні вогню.
То що це, якшо не зброя?