Україна й Польща підписали меморандум про співпрацю у сфері кіберзахисту
Україна й Польща підписали меморандум про взаєморозуміння у сфері кіберзахисту.
Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації, передає Цензор.НЕТ.
Мінцифра спільно з Держспецзв'язку та Канцелярією Прем'єр-міністра Республіки Польща підписали меморандум про взаєморозуміння у сфері кіберзахисту.
"Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Польща також неодноразово зазнавала атак російських хакерів. Тепер ми зможемо об'єднати наші зусилля, щоб дати відсіч ворогу в кіберпросторі.
У рамках меморандуму Україна та Польща будуть обмінюватися найкращими практиками у протистоянні кібератакам, проводити спільні навчання, ділитися інформацією про кіберінциденти та боротися з дезінформацією.
Вдячні Польщі за співпрацю та сміливість у боротьбі проти ворога", - йдеться в повідомленні.
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