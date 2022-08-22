Держспецзв’язку попереджає про посилення хакерських атак на День Незалежності

Посилення атак у кіберпросторі з боку окупантів очікують напередодні та у сам День Незалежності, а посилання на фішингові сайти можуть бути замасковані під привітання зі святом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це попереджає Держспецзв’язку.

За даними Держспецзв'язку, в зоні підвищеної небезпеки – держслужбовці, військові, працівники критичної інфраструктури, які можуть стати точкою доступу до інформаційних систем держави.

Яким чином можна посилити свою кібербезпеку:

Терміново змініть усі слабкі паролі до важливих облікових записів, а також ті паролі, які не змінювали протягом тривалого часу.

Встановіть усі необхідні оновлення програм на комп’ютері та у смартфоні.

Проскануйте пристрої за допомогою антивірусів. Обов’язково встановіть антивірус, якщо досі цього не зробили.

Видаліть усі зламані піратські програми, які встановлювали раніше – вони можуть містити вразливості та становити небезпеку для комп’ютера.

Видаліть російські програми, якщо досі такими користуєтеся.

Зробіть резервні копії важливих документів, файлів, щоб мати змогу їх відновити у разі втрати.

Налаштуйте, де можливо, двофакторну автентифікацію.

Не завантажуйте файлів із невідомих, сумнівних джерел.

Пам’ятайте, що посилання на фішингові сайти можуть бути "замасковані" під привітання зі святом. Не переходьте за посиланнями, отриманими від незнайомців та навіть від друзів.

Звертайте особливу увагу на e-mail, адже часто хакери атакують саме за допомогою розсилання небезпечних електронних листів із "гарячими" темами.

Зловмисники можуть імітувати представників держорганів. Звертайте увагу на адресу відправника, вміст листа. Не переходьте за підозрілими посиланнями і не відкривайте вкладень.

Не розголошуйте і не публікуйте персональних даних та важливої інформації про себе (паролів, номерів телефонів, пін-кодів тощо).

Довіряйте тільки інформації з офіційних та перевірених джерел. Не ведіться на фейки та не розповсюджуйте їх.

Якщо бачите інформацію про "матеріальну допомогу до Дня Незалежності", "додаткові виплати до свята" або інші подібні обіцянки, обов’язково перевірте це на офіційних ресурсах органів влади. Часто за схожими повідомленнями ховаються фішингові атаки. Не беріть участі в опитуваннях, де вимагають надати конфіденційну інформацію або секретні фінансові дані (пін-код до картки, CVV-код тощо).



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Нагадаємо, в Офісі президента попередили про загрозу ракетних ударів на День Незалежності України.