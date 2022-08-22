Метро Харкова не працюватиме на День Незалежності

Харківський метрополітен змінив час роботи у зв’язку зі змінами комендантської години.

Про це КП "Харківський метрополітен" повідомляє у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"У зв’язку зі змінами комендантської години у Харківській області, також змінено графік роботи Харківського метрополітену.



У найближчі дні метрополітен працюватиме за наступним графіком:



- 22 серпня (Понеділок) - до 18:00;

- 23 серпня (Вівторок) - з 7:00 до 18:00;

- 24 серпня (Середа) - перевезення здійснюватися не будуть;

- з 25 серпня (Четвер) - з 7:00 до 18:00 (до окремого розпорядження)", - йдеться в повідомленні.

Містян просять підготуватися до перебування вдома та укриттях.

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