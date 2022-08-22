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Новини Боротьба з корупцією
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Комісія з обрання директора НАБУ провела перше засідання

набу

Комісія з проведення конкурсу на посаду директора Національного антикорупційного бюро України провела в понеділок перше установче засідання та ініціювала перед Кабінетом Міністрів формування робочої групи з методології проведення конкурсу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Під час засідання члени комісії висловилися за те, щоб процес відбору кандидатів на посаду директора НАБУ був нетривалим і зрозумілим, і для цього необхідно створити робочу групу для розробки правил і норм самого відбору.

Член комісії Драго Кос запропонував ініціювати перед Кабінетом Міністрів України формування робочої групи з процедурних моментів роботи конкурсної комісії, Микола Кучерявенко, який головує на засіданні, та інші члени комісії підтримали таку ініціативу.

"Наша мета – досягнення результату, а не реалізація процесу. Результат – це обрання директора НАБУ, а процес – це обговорення", – сказав Кучерявенко.

Отже, комісія вирішила звернутися до Кабміну щодо формування робочої групи для визначення методології та інструментів відбору.

Також комісія визначилася, що збиратиметься орієнтовно раз на тиждень залежно від необхідності, а постійного голову та заступника комісії обере після затвердження регламенту роботи комісії.

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Автор: 

НАБУ (5114) конкурс (1297)


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агов)країна в курсі що в "студії 95 кавартал" багато "хороших сценаристів" отож не треба придумувати велосипед і робіть все по законодавству
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22.08.2022 17:08 Відповісти
"комісія вирішила звернутися до Кабміну щодо формування робочої групи для визначення методології та інструментів відбору. "
Цікаво. А я наївно вважав що процес відбору кандидатів, як і самі вибори, врегульовані законом.
А тепер виходить що саме продажний кабмін буде керувати цим процесом.
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22.08.2022 17:10 Відповісти
І кабмін нічого не вирішує, як і ВР, монополізована слугами бені-хуйла.
Влада узурпована завхозом і його консультантами, з колаборантської ОПи.
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22.08.2022 17:24 Відповісти
 
 