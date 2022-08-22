У Харкові зупинять роботу наземного транспорту на День Незалежності

У зв’язку зі зміною комендантської години у Харкові призупинять курсування наземного транспорту 24 серпня, на День Незалежності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Харківську міську раду.

Зазначається, що пасажирський транспорт курсуватиме за новим графіком з 22 по 25 серпня:

22 серпня - до 18:30;

23 серпня - з 7:00 до 18:30;

24 серпня - пасижирські перевезення будут припинені;

25 серпня - з 7:00 до 18:30.

Нагадаємо, з 22 серпня комендантська година в Харківській області триває з 19:00 до 07:00 наступного дня. Окрім того, затяжну комендантську годину також введуть з 19:00 23 серпня до 07:00 25 серпня.

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