У Харкові зупинять роботу наземного транспорту на День Незалежності
У зв’язку зі зміною комендантської години у Харкові призупинять курсування наземного транспорту 24 серпня, на День Незалежності.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Харківську міську раду.
Зазначається, що пасажирський транспорт курсуватиме за новим графіком з 22 по 25 серпня:
22 серпня - до 18:30;
23 серпня - з 7:00 до 18:30;
24 серпня - пасижирські перевезення будут припинені;
25 серпня - з 7:00 до 18:30.
Нагадаємо, з 22 серпня комендантська година в Харківській області триває з 19:00 до 07:00 наступного дня. Окрім того, затяжну комендантську годину також введуть з 19:00 23 серпня до 07:00 25 серпня.
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Николай К
показати весь коментар22.08.2022 23:34 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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