На Херсонщині окупанти проводять рейди та затримують громадян, - Соболевський
Затримання проводили вночі у Херсоні та біля Антонівського мосту.
Про це повідомляє перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, сьогодні вночі окупанти знову провели рейд у Херсоні, забирали людей. Також підтвердилася інформація, що вчора біля Антонівського мосту було затримано кілька осіб.
За інформацією Херсонської ОВА, в області загарбники збільшили тиск на освітян. У Новій Каховці представники взяли в полон директорок ліцеїв № 3 і № 2 Ірину Дубас та Оксану Якубову. Нині про їхній стан та місцезнаходження нічого не відомо.
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Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар23.08.2022 11:50 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Aleks_15
показати весь коментар23.08.2022 12:06 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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