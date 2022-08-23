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Новини Війна
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На Херсонщині окупанти проводять рейди та затримують громадян, - Соболевський

херсонщина,херсонська

Затримання проводили вночі у Херсоні та біля Антонівського мосту.

Про це повідомляє перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, сьогодні вночі окупанти знову провели рейд у Херсоні, забирали людей. Також підтвердилася інформація, що вчора біля Антонівського мосту було затримано кілька осіб.

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За інформацією Херсонської ОВА, в області загарбники збільшили тиск на освітян. У Новій Каховці представники взяли в полон директорок ліцеїв № 3 і № 2 Ірину Дубас та Оксану Якубову. Нині про їхній стан та місцезнаходження нічого не відомо.

армія рф (18060) затримання (4357) окупація (6767) Соболевський Юрій (85) Херсонська область (5955)


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Зе, де херсонські арбузи
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23.08.2022 11:50 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=j1_OXIN-32Q
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23.08.2022 12:06 Відповісти
 
 