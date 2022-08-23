Рашисти вбили 133 українських спортсменів та тренерів, - Гутцайт

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну загинули вже 133 спортсмени і тренери.

Про це у Facebook повідомив міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт, інформує Цензор.НЕТ.

"На честь їхніх спортивних перемог більше не здійматиметься прапор і не лунатиме гімн. Росія вторглася в Україну та обірвала їхні життя. 133 спортсмени і тренери загинули на полі бою та від ворожих снарядів.

Ми ніколи вас не забудемо і ніколи не пробачимо ворогу. Виборюємо перемоги заради пам’яті про наших Янголів", - йдеться в повідомленні.

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