Рашисти вбили 133 українських спортсменів та тренерів, - Гутцайт
Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну загинули вже 133 спортсмени і тренери.
Про це у Facebook повідомив міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт, інформує Цензор.НЕТ.
"На честь їхніх спортивних перемог більше не здійматиметься прапор і не лунатиме гімн. Росія вторглася в Україну та обірвала їхні життя. 133 спортсмени і тренери загинули на полі бою та від ворожих снарядів.
Ми ніколи вас не забудемо і ніколи не пробачимо ворогу. Виборюємо перемоги заради пам’яті про наших Янголів", - йдеться в повідомленні.
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Igor Kalyuzhny
показати весь коментар23.08.2022 12:11 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
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