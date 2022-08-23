У Росії не показуватимуть фільми IMAX - заборонили використовувати технологію
Канадська компанія IMAX заборонила використовувати свою технологію в РФ для показу російських фільмів.
Про це повідомив гендиректор російських кіномереж "Синема Парк" та "Формула кино" Олексій Васясін, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
За його словами, хоча обладнання IMAX належить місцевим прокатникам, для показу у форматі IMAX потрібен дозвіл компанії. Це стосується також і російських фільмів.
Васясін стверджує, що російська сторона хоче переглянути умови угоди, щоб не дозволити односторонній вихід компаній з ринку РФ. Російські компанії хочуть судитися з IMAX, щоб показувати на обладнанні IMAX кіно в іншому форматі.
"Ми маємо дуже жорсткий контракт з ними, за яким вони зобовʼязані тут працювати. Якщо до кінця року вони про цей контракт не згадають, буде суд", - каже Васясін.
Канадська компанія IMAX офіційно підтвердила свій вихід з Росії наприкінці липня.
Всіх співробітників звільнено, а керівництво корпорації в особі віцепрезидента у Східній Європі, Індії та Близькому Сході, який базувався в Москві, переїхало до Лондона.
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Єдине чого будуть дотримуватись ординці - це те що будуть вимагати в Світі від московитів для того щоб подорожувати чи продавати-і то з дулею в кармані.
Новина з розряду аби написати щось....
Насмотрятся фильмов западных интересных да красивых, сидя в креслах мягких, зале кондиционированном - а потом не хотят в окопы идти, Русский мир отстаивать.
Как говорил гениальный Максим Зотикович Воробьев, Член Союза писателей России:
"Убого и уродливо выглядят попытки совместить духовную жизнь и комфорт. Православие с гордыней и мамоной".
Васянина этого - под суд. За потакание развращению Руси прогнившими западными ценностями.