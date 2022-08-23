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Новини Санкції проти Росії
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У Росії не показуватимуть фільми IMAX - заборонили використовувати технологію

imax

Канадська компанія IMAX заборонила використовувати свою технологію в РФ для показу російських фільмів.

Про це повідомив гендиректор російських кіномереж "Синема Парк" та "Формула кино" Олексій Васясін, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За його словами, хоча обладнання IMAX належить місцевим прокатникам, для показу у форматі IMAX потрібен дозвіл компанії. Це стосується також і російських фільмів.

Васясін стверджує, що російська сторона хоче переглянути умови угоди, щоб не дозволити односторонній вихід компаній з ринку РФ. Російські компанії хочуть судитися з IMAX, щоб показувати на обладнанні IMAX кіно в іншому форматі.

"Ми маємо дуже жорсткий контракт з ними, за яким вони зобовʼязані тут працювати. Якщо до кінця року вони про цей контракт не згадають, буде суд", - каже Васясін.

Також читайте: BBC відкликала ліцензії на фільми та серіали у Росії

Канадська компанія IMAX офіційно підтвердила свій вихід з Росії наприкінці липня.

Всіх співробітників звільнено, а керівництво корпорації в особі віцепрезидента у Східній Європі, Індії та Близькому Сході, який базувався в Москві, переїхало до Лондона.

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кіно (966) кінопрокат (147) росія (66478) санкції (12284)


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Нах им кино. Есть ху.ло,соловьев,скабеева и прочий мусор
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23.08.2022 12:15 Відповісти
Все на слайд-шоу))
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23.08.2022 12:16 Відповісти
пусть свинособаки ***** смотрят в кинотеатрах.
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23.08.2022 12:18 Відповісти
Про шо ви там мелете? Які дозволи чи ліцензії використовують терористи?
Єдине чого будуть дотримуватись ординці - це те що будуть вимагати в Світі від московитів для того щоб подорожувати чи продавати-і то з дулею в кармані.
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23.08.2022 12:19 Відповісти
От Міньйони останні. Український переклад є. Російський теж є, та воно неофіційне.
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23.08.2022 12:41 Відповісти
даЙош видеосалоны 80-90х с VHS-кассетами и озвучкой гнусавым голосом - взад в поздний Совок, всё как хотели, желания лишнехромосомных дебилов могут-таки исполняться
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23.08.2022 12:21 Відповісти
яке нещастя для кацапів...Це вплине на хід війни?? да їм насрати на той ІМАХ, телевізор то все наше. Було би краще щоб вони кіно дивились а не пропагандон-шоу.
Новина з розряду аби написати щось....
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23.08.2022 12:27 Відповісти
*********, сєкєльова та інших ********* кацапи можуть дивитися і без ІМАХ.
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23.08.2022 13:14 Відповісти
Не нужен России этот IMAX.
Насмотрятся фильмов западных интересных да красивых, сидя в креслах мягких, зале кондиционированном - а потом не хотят в окопы идти, Русский мир отстаивать.
Как говорил гениальный Максим Зотикович Воробьев, Член Союза писателей России:
"Убого и уродливо выглядят попытки совместить духовную жизнь и комфорт. Православие с гордыней и мамоной".
Васянина этого - под суд. За потакание развращению Руси прогнившими западными ценностями.
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23.08.2022 15:52 Відповісти
 
 