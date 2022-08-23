У Росії не показуватимуть фільми IMAX - заборонили використовувати технологію

Канадська компанія IMAX заборонила використовувати свою технологію в РФ для показу російських фільмів.

Про це повідомив гендиректор російських кіномереж "Синема Парк" та "Формула кино" Олексій Васясін, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За його словами, хоча обладнання IMAX належить місцевим прокатникам, для показу у форматі IMAX потрібен дозвіл компанії. Це стосується також і російських фільмів.

Васясін стверджує, що російська сторона хоче переглянути умови угоди, щоб не дозволити односторонній вихід компаній з ринку РФ. Російські компанії хочуть судитися з IMAX, щоб показувати на обладнанні IMAX кіно в іншому форматі.

"Ми маємо дуже жорсткий контракт з ними, за яким вони зобовʼязані тут працювати. Якщо до кінця року вони про цей контракт не згадають, буде суд", - каже Васясін.

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Канадська компанія IMAX офіційно підтвердила свій вихід з Росії наприкінці липня.

Всіх співробітників звільнено, а керівництво корпорації в особі віцепрезидента у Східній Європі, Індії та Близькому Сході, який базувався в Москві, переїхало до Лондона.