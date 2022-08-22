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Новини Санкції проти Росії
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BBC відкликала ліцензії на фільми та серіали у Росії

ввс

У британській корпорації ВВС заявили, що компанія відкликала ліцензію на свій контент у Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, компанія ВВС раніше повідомила, що йде  з російського ринку. 

Це пояснює зникнення деяких серіалів студії з бібліотеки російських онлайн-кінотеатрів.

Як повідомляє джерело, низка проєктів усе ще доступна на таких платформах, як "Кинопоиск". Це серіали "Доктор Хто" та "Мерлін", наприклад, а також "Тюдори", "Порожня корона", "Убиваючи Єву" та інші. Однак багато інших уже зникли для окупантів.

Також читайте: Премія "Еммі" виключила з програми всі російські проєкти

Автор: 

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піратам до жопи ліцензії, в паралельному світі діє "паралельний імпорт"
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22.08.2022 18:59 Відповісти
Да нет,мож с сватвми заморозят нах,блюю...
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22.08.2022 19:10 Відповісти
 
 