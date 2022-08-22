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BBC відкликала ліцензії на фільми та серіали у Росії
У британській корпорації ВВС заявили, що компанія відкликала ліцензію на свій контент у Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ, компанія ВВС раніше повідомила, що йде з російського ринку.
Це пояснює зникнення деяких серіалів студії з бібліотеки російських онлайн-кінотеатрів.
Як повідомляє джерело, низка проєктів усе ще доступна на таких платформах, як "Кинопоиск". Це серіали "Доктор Хто" та "Мерлін", наприклад, а також "Тюдори", "Порожня корона", "Убиваючи Єву" та інші. Однак багато інших уже зникли для окупантів.
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U A #508723
показати весь коментар22.08.2022 18:59 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Владимир #467749
показати весь коментар22.08.2022 19:10 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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