BBC відкликала ліцензії на фільми та серіали у Росії

У британській корпорації ВВС заявили, що компанія відкликала ліцензію на свій контент у Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, компанія ВВС раніше повідомила, що йде з російського ринку.

Це пояснює зникнення деяких серіалів студії з бібліотеки російських онлайн-кінотеатрів.

Як повідомляє джерело, низка проєктів усе ще доступна на таких платформах, як "Кинопоиск". Це серіали "Доктор Хто" та "Мерлін", наприклад, а також "Тюдори", "Порожня корона", "Убиваючи Єву" та інші. Однак багато інших уже зникли для окупантів.





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