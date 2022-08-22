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BBC отозвала лицензии на фильмы и сериалы в России
В британской корпорации BBC заявили, что компания отозвала лицензию на свой контент в России.
Как информирует Цензор.НЕТ, компания BBC ранее сообщила, что идет с российского рынка.
Это объясняет исчезновение некоторых сериалов из библиотеки российских онлайн-кинотеатров.
Как сообщает источник, ряд проектов все еще доступны на таких платформах, как "Кинопоиск". Это сериалы "Доктор Кто" и "Мерлин", например, а также "Тюдоры", "Пустая корона", "Убивая Еву" и другие. Однако многие другие уже исчезли для оккупантов.
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U A #508723
показать весь комментарий22.08.2022 18:59 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Владимир #467749
показать весь комментарий22.08.2022 19:10 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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