BBC отозвала лицензии на фильмы и сериалы в России

В британской корпорации BBC заявили, что компания отозвала лицензию на свой контент в России.

Как информирует Цензор.НЕТ, компания BBC ранее сообщила, что идет с российского рынка.

Это объясняет исчезновение некоторых сериалов из библиотеки российских онлайн-кинотеатров.

Как сообщает источник, ряд проектов все еще доступны на таких платформах, как "Кинопоиск". Это сериалы "Доктор Кто" и "Мерлин", например, а также "Тюдоры", "Пустая корона", "Убивая Еву" и другие. Однако многие другие уже исчезли для оккупантов.

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