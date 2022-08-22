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Новости Санкции против России
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BBC отозвала лицензии на фильмы и сериалы в России

ввс

В британской корпорации BBC заявили, что компания отозвала лицензию на свой контент в России.

Как информирует Цензор.НЕТ, компания BBC ранее сообщила, что идет с российского рынка.

Это объясняет исчезновение некоторых сериалов из библиотеки российских онлайн-кинотеатров.

Как сообщает источник, ряд проектов все еще доступны на таких платформах, как "Кинопоиск". Это сериалы "Доктор Кто" и "Мерлин", например, а также "Тюдоры", "Пустая корона", "Убивая Еву" и другие. Однако многие другие уже исчезли для оккупантов.

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кино (1537) санкции (11580)


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піратам до жопи ліцензії, в паралельному світі діє "паралельний імпорт"
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22.08.2022 18:59 Ответить
Да нет,мож с сватвми заморозят нах,блюю...
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22.08.2022 19:10 Ответить
 
 