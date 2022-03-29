Премія "Еммі" виключила з програми всі російські проєкти
Організатори премії "Еммі" долучились до світової спільноти, як бойкотує Росію через повномашстабне вторгнення в Україну. З конкурсу цьогоріч вилучено усі російські проєкти.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання The Hollywood Reportet.
Цьогоріч "Еммі" відбудеться 4 квітня.
"На підтримку України виконавчий комітет Міжнародної академії вирішив виключити з цьогорічного конкурсу "Еммі" всі програми з Росії", – йдеться у повідомленні.
Усі серіали, створені російськими компаніями чи спільно з ними, або спочатку створені для російського каналу, мережі чи потокової платформи, тепер не братимуть участь у конкурсі.
Нагадаємо, раніше до бойкоту приєдналися Каннський, Берлінський та Венеційський кінорфестивалі, які цього року відмовилися від співпраці з російськми учасниками.
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Автор Максим Паленко ©
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