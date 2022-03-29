УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11066 відвідувачів онлайн
Новини
3 150 6

Премія "Еммі" виключила з програми всі російські проєкти

еммі

Організатори премії "Еммі" долучились до світової спільноти, як бойкотує Росію через повномашстабне вторгнення в Україну. З конкурсу цьогоріч вилучено усі російські проєкти.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання The Hollywood Reportet.

Читайте також: Українська кіноакадемія виключила режисера Лозницю зі свого складу і просить світ не позиціонувати його представником української культури

Цьогоріч "Еммі" відбудеться 4 квітня.

"На підтримку України виконавчий комітет Міжнародної академії вирішив виключити з цьогорічного конкурсу "Еммі" всі програми з Росії", – йдеться у повідомленні.

Усі серіали, створені російськими компаніями чи спільно з ними, або спочатку створені для російського каналу, мережі чи потокової платформи, тепер не братимуть участь у конкурсі.

Читайте також: Кіностудія Paramount йде з російського ринку та жертвує 1 мільйон доларів на допомогу Україні

Нагадаємо, раніше до бойкоту приєдналися Каннський, Берлінський та Венеційський кінорфестивалі, які цього року відмовилися від співпраці з російськми учасниками.

кіно (961) росія (65010) США (22643) телебачення (1170)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
29.03.2022 11:13 Відповісти
Максимально дохідливо.
Автор Максим Паленко ©

показати весь коментар
29.03.2022 11:14 Відповісти
Лермонтов назвал их немытыми и рабами. Он тут лишний, да и вообще он был шотландцем.
показати весь коментар
29.03.2022 11:21 Відповісти
зрусифікований алкоголік Лєрмонт йому не батько
дєвіцу зі Столипіних, що прижила хлопчика від конюха-чечена, терміново видали за нього заміж
показати весь коментар
29.03.2022 11:35 Відповісти
Каждой Мавзолейной Крыма надо садануть у харю Булыжником типа кирпич из песни Талькова....
показати весь коментар
29.03.2022 11:31 Відповісти
Мавзолейной Крысе....)))
показати весь коментар
29.03.2022 11:32 Відповісти
 
 