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Премия "Эмми" исключила из программы все российские проекты

еммі

Организаторы премии "Эмми" присоединились к мировому сообществу, которое бойкотирует Россию из-за полномасштабного вторжения в Украину. С конкурса изъяты все российские проекты.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание The Hollywood Reportet.

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В этом году "Эмми" состоится 4 апреля.

"В поддержку Украины исполнительный комитет Международной академии решил исключить из конкурса "Эмми" все программы из России", - говорится в сообщении.

Все сериалы, созданные российскими компаниями или совместно с ними или первоначально созданные для российского канала, сети или потоковой платформы, теперь не будут участвовать в конкурсе.

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Напомним, ранее к бойкоту присоединились Каннский, Берлинский и Венецианский кинофестивали, которые в этом году отказались от сотрудничества с российскими участниками.

кино (1535) россия (95420) США (26513) телевидение (897)


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29.03.2022 11:13 Ответить
Максимально дохідливо.
Автор Максим Паленко ©

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29.03.2022 11:14 Ответить
Лермонтов назвал их немытыми и рабами. Он тут лишний, да и вообще он был шотландцем.
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29.03.2022 11:21 Ответить
зрусифікований алкоголік Лєрмонт йому не батько
дєвіцу зі Столипіних, що прижила хлопчика від конюха-чечена, терміново видали за нього заміж
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29.03.2022 11:35 Ответить
Каждой Мавзолейной Крыма надо садануть у харю Булыжником типа кирпич из песни Талькова....
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29.03.2022 11:31 Ответить
Мавзолейной Крысе....)))
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29.03.2022 11:32 Ответить
 
 