Премия "Эмми" исключила из программы все российские проекты

Организаторы премии "Эмми" присоединились к мировому сообществу, которое бойкотирует Россию из-за полномасштабного вторжения в Украину. С конкурса изъяты все российские проекты.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание The Hollywood Reportet.

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В этом году "Эмми" состоится 4 апреля.

"В поддержку Украины исполнительный комитет Международной академии решил исключить из конкурса "Эмми" все программы из России", - говорится в сообщении.

Все сериалы, созданные российскими компаниями или совместно с ними или первоначально созданные для российского канала, сети или потоковой платформы, теперь не будут участвовать в конкурсе.

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Напомним, ранее к бойкоту присоединились Каннский, Берлинский и Венецианский кинофестивали, которые в этом году отказались от сотрудничества с российскими участниками.