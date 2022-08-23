Унаслідок обстрілу Шевченківського району Харкова постраждала одна особа, - ДСНС

Російські окупаційні війська обстріляли Шевченківський район Харкова вдень 23 серпня, поранено одну особу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС в області.

"Ворог здійснив черговий обстріл із реактивних систем залпового вогню по Шевченківському району Харкова. Внаслідок обстрілу, за попередніми даними, одна людина постраждала", - йдеться у повідомленні.

У ДСНС нагадують про необхідність у разі сигналу тривоги негайно спускатися до укриття.

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