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Унаслідок обстрілу Шевченківського району Харкова постраждала одна особа, - ДСНС

обстріл,харків

Російські окупаційні війська обстріляли Шевченківський район Харкова вдень 23 серпня, поранено одну особу.

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС в області.

"Ворог здійснив черговий обстріл із реактивних систем залпового вогню по Шевченківському району Харкова. Внаслідок обстрілу, за попередніми даними, одна людина постраждала", - йдеться у повідомленні.

У ДСНС нагадують про необхідність у разі сигналу тривоги негайно спускатися до укриття.

Також читайте: Вдень у Харкові прогриміли вибухи. Терехов повідомив про артобстріл Шевченківського району міста

Автор: 

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На Харків за 2 доби падає ракет більше в 5 раз, ніж на Львів та Ужгород за весь час війни.
Однак соціальне житло у Англії, Ізраїлі, США, Польщі, Франції зайнято саме "біженцями" з сел Закарпатської та Львівської області.
Після війни можна буде опублікувати фото таких спритних баб - фейкових біженців, що бігли зі свого села (яке знаходиться за 1100 км від фронту) у Англію.
Це не смішно, бо ці "біженці" зі Львова фактично використали ресурс з прийому біженців. І зараз немає куди їхати з Маріуполя, Херсона, Харкова (бо села Закарпаття направили своїх біженців).
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23.08.2022 14:31 Відповісти
При цьому саме Іршаський район Закарпатської області декілька разів обрав народним Депутатом України Медведчука В. Тобто саме Закарпаття дало владу найвливовишому діячу РФ (всі інші - це дрібнота).
Саме Закарпаття стало відомим у 2022 пікетами дружин Закарапатської ТРО, що вимагали: "Закарпатська ТРО буде служити вдова, а не на фронті на 1000 км від Закарпаття".
Саме Закарпаття наводнило ЄС своїми "біженцями", які фактично безпідставно отримали значний масив допомоги житлом та фінансами (хоча жодного танку РФ у селах Закарпаття якось не вдалося зустріти: 1200 км від фронту всеж-таки). Тут на форумі є з Болгарії автори, що з сел Закарпаття всім селом окупували готель в Болгарії (бо вони "біженці"!!). І ці істоти-"біженці" пишуть тут на форумі пости зі змістом "Харків винен, що там було голосування на виборах не так, як у мудрому Закарпатті".
Саме Закарпаття було лідером областей з хабарництва та розкрадання бюджету (митниця, "Карапати НефтеХим", що було і є власністю "ЛукОйла" з РФ).
Саме Закарпаття стало лідером з заробітчан, тобто праці у ЄС без сплати податків до бюджету України (наприклад, на 40% бюджет Києва складається саме з податку на доходи громадян, але у Закарпатті/Львові "патріоти" не вважають за потрібне платити до бюджету своєї країни).
Саме Закарпаття/Львів встановило ціну для біженців в 1500 долларів за найменше житло в 18 кв.м. (500 - задаток, 500- рієлтору, 500 - за перший місяць). Хоча родини у Польщі і Румунії безкоштовно приймали і приймають біженців.
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23.08.2022 14:50 Відповісти
100% ! Основная масса беженцев в Чехии из Западной Украины!
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24.08.2022 00:44 Відповісти
 
 