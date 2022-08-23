Унаслідок обстрілу Шевченківського району Харкова постраждала одна особа, - ДСНС
Російські окупаційні війська обстріляли Шевченківський район Харкова вдень 23 серпня, поранено одну особу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС в області.
"Ворог здійснив черговий обстріл із реактивних систем залпового вогню по Шевченківському району Харкова. Внаслідок обстрілу, за попередніми даними, одна людина постраждала", - йдеться у повідомленні.
У ДСНС нагадують про необхідність у разі сигналу тривоги негайно спускатися до укриття.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Однак соціальне житло у Англії, Ізраїлі, США, Польщі, Франції зайнято саме "біженцями" з сел Закарпатської та Львівської області.
Після війни можна буде опублікувати фото таких спритних баб - фейкових біженців, що бігли зі свого села (яке знаходиться за 1100 км від фронту) у Англію.
Це не смішно, бо ці "біженці" зі Львова фактично використали ресурс з прийому біженців. І зараз немає куди їхати з Маріуполя, Херсона, Харкова (бо села Закарпаття направили своїх біженців).
Саме Закарпаття стало відомим у 2022 пікетами дружин Закарапатської ТРО, що вимагали: "Закарпатська ТРО буде служити вдова, а не на фронті на 1000 км від Закарпаття".
Саме Закарпаття наводнило ЄС своїми "біженцями", які фактично безпідставно отримали значний масив допомоги житлом та фінансами (хоча жодного танку РФ у селах Закарпаття якось не вдалося зустріти: 1200 км від фронту всеж-таки). Тут на форумі є з Болгарії автори, що з сел Закарпаття всім селом окупували готель в Болгарії (бо вони "біженці"!!). І ці істоти-"біженці" пишуть тут на форумі пости зі змістом "Харків винен, що там було голосування на виборах не так, як у мудрому Закарпатті".
Саме Закарпаття було лідером областей з хабарництва та розкрадання бюджету (митниця, "Карапати НефтеХим", що було і є власністю "ЛукОйла" з РФ).
Саме Закарпаття стало лідером з заробітчан, тобто праці у ЄС без сплати податків до бюджету України (наприклад, на 40% бюджет Києва складається саме з податку на доходи громадян, але у Закарпатті/Львові "патріоти" не вважають за потрібне платити до бюджету своєї країни).
Саме Закарпаття/Львів встановило ціну для біженців в 1500 долларів за найменше житло в 18 кв.м. (500 - задаток, 500- рієлтору, 500 - за перший місяць). Хоча родини у Польщі і Румунії безкоштовно приймали і приймають біженців.