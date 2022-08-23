Окупанти планують завезти на Херсонщину російські книжки та підручники
Для організації навчання за російськими програмами окупаційна влада планує завезти на Херсонщину російські книжки та підручники.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграм-каналі Херсонської обласної військової адміністрації.
Через дефіцит освітянських кадрів та самих учнів окупаційна влада тисне не лише на вчителів, а й на батьків.
"Є інформація, що в деяких тимчасово окупованих населених пунктах, місцеві колаборанти з озброєними військовими РФ ходять по домівках, де є діти, і вимагають відправляти їх до школи", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+4 Яр Холодний
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ліс вирубують на книжки..і кітайози будуть ради
пропагандони херові
туалетним папіром
окупаційна влада планує
завезти на Херсонщину російські книжки та підручники
штА не успел сделать рассеянский солдат, то доделает рассейская училка и
масковский поп.