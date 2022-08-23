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Новини
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Окупанти планують завезти на Херсонщину російські книжки та підручники

школа

Для організації навчання за російськими програмами окупаційна влада планує завезти на Херсонщину російські книжки та підручники.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграм-каналі Херсонської обласної військової адміністрації.

Через дефіцит освітянських кадрів та самих учнів окупаційна влада тисне не лише на вчителів, а й на батьків.

"Є інформація, що в деяких тимчасово окупованих населених пунктах, місцеві колаборанти з озброєними військовими РФ ходять по домівках, де є діти, і вимагають відправляти їх до школи", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: З 1 вересня окупанти не випускатимуть дітей з Мелітополя, - Федоров

Автор: 

школа (2202) російська мова (304) навчання (573) Херсонська область (5691)


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Топ коментарі
+4
Уже писав стосовно "відмазок" з приводу "расейскай школы" "Вы кричите на всех перекрёстках, что "хахлы" обстреливают школы! Как же я туда ребёнка пошлю?! Боюсь я! "
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23.08.2022 16:27
+3
Для забеспечення сортирів
туалетним папіром
окупаційна влада планує
завезти на Херсонщину російські книжки та підручники
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23.08.2022 15:17
+3
лучше бы деревянные макинтоши себе завезли. для зимовки под землей.
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23.08.2022 15:32
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будемо в макулатуру здавати..нехай везуть..

ліс вирубують на книжки..і кітайози будуть ради
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23.08.2022 15:09 Відповісти
Контрнаступ через 2 роки зламає ці підступні плани.
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23.08.2022 15:11 Відповісти
"Контрнаступ через 2 роки зламає ці підступні плани". Гаррі, а я настроївся на пів року,більше я не зможу їх терпіти....і виїхати фізично не можу. Може Ви якось зменшите термін...
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23.08.2022 15:27 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1561775821257379840
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23.08.2022 15:29 Відповісти
там нема їжі і ліків а ці ідіоти макулатуру везуть,
пропагандони херові
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23.08.2022 15:12 Відповісти
Найбільше ця новина потішила херсонських безхатьків і нарко- та алкозалежних. І звичайно ж ромів, які тримають бізнес заготівлі вторсировини.
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23.08.2022 15:16 Відповісти
Для забеспечення сортирів
туалетним папіром
окупаційна влада планує
завезти на Херсонщину російські книжки та підручники
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23.08.2022 15:17 Відповісти
про вєчньіє гамашьі, ушата, тотошьі і кокошьі
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23.08.2022 15:24 Відповісти
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23.08.2022 17:45 Відповісти
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23.08.2022 17:49 Відповісти
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23.08.2022 17:50 Відповісти
Нехай засунуть їх собі в сраку.
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23.08.2022 15:28 Відповісти
лучше бы деревянные макинтоши себе завезли. для зимовки под землей.
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23.08.2022 15:32 Відповісти

штА не успел сделать рассеянский солдат, то доделает рассейская училка и

масковский поп.
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23.08.2022 15:43 Відповісти
Сегодня по ТВ выехавший житель Херсона рассказывал, что больше половины выехала, это те кто совсем не хочет "русского мира", таким образом, среди тех, что остались, концентрация ваты увеличилась, т.е именно за счет выехавших проукраинских, к сожалению.
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23.08.2022 15:59 Відповісти
Уже писав стосовно "відмазок" з приводу "расейскай школы" "Вы кричите на всех перекрёстках, что "хахлы" обстреливают школы! Как же я туда ребёнка пошлю?! Боюсь я! "
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23.08.2022 16:27 Відповісти
 
 