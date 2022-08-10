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З 1 вересня окупанти не випускатимуть дітей з Мелітополя, - Федоров

мелітополь

Батьків попередила окупаційна влада щодо обмеження виїзду з дітьми з вересня, їм пропонують гроші за те, щоб вони віддали дітей до шкіл, де навчатимуть за російською програмою.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, окупанти продовжують утримувати в черзі на виїзд авто з людьми у Василівці. Протягом доби до лікарні із тепловим ударом доставлено немовля. Два дні росіяни тримали сім’ю на блок-пості. Всього у черзі померло вже 10 людей.

Читайте також: Мелітопольські партизани "пошкодили" штаб "Єдиної Росії", що готував псевдореферендум, - мер Федоров. ФОТО

З 1 вересня окупанти не випускатимуть дітей з міста, про це окупаційна влада повідомила місцеве населення, говорить мер. Росіяни пропонують 10 тисяч рублів батькам, які приведуть дітей до школи. Відомо, що 80% з 620 випускників шкіл міста заявили про те, що вступатимуть до українських та європейських вишів.

Мелітополь (772) освіта (1313) окупація (6741) навчання (591) Федоров Іван (651)


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Топ коментарі
+6
І в той же час верещать про насильницьку українізацію.
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10.08.2022 12:40
+4
, Тут главное вот что - "" їм пропонують гроші за те, щоб вони віддали дітей до шкіл, де навчатимуть за російською програмою.
Ничего удивительного, тому, кто не получает любви, "большой и чистой", на добровольной основе, приходится эту "любовь" покупать за деньги
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10.08.2022 12:44
+3
Живий щит?
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10.08.2022 13:08
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как они свое проталкивают и навязывают!
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10.08.2022 12:35 Відповісти
І в той же час верещать про насильницьку українізацію.
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10.08.2022 12:40 Відповісти
, Тут главное вот что - "" їм пропонують гроші за те, щоб вони віддали дітей до шкіл, де навчатимуть за російською програмою.
Ничего удивительного, тому, кто не получает любви, "большой и чистой", на добровольной основе, приходится эту "любовь" покупать за деньги
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10.08.2022 12:44 Відповісти
Оптімісти, чи може кончені поци?
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10.08.2022 12:37 Відповісти
Вчителі з бурятських ****** ще не поздихали там від спеки?
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10.08.2022 12:38 Відповісти
Дурак думкою рад,свинособаки уверены,что доживут до 1 вересня? Сомнительно!.
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10.08.2022 12:41 Відповісти
Живий щит?
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10.08.2022 13:08 Відповісти
Чергове підтверджння того, що теза "так історічєскі сложилось" - маячня, не "сложилось", а "сложили". Терором та підкупами.
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10.08.2022 13:08 Відповісти
Сколько там рашисты дают денег за килограм ребенка?
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10.08.2022 13:17 Відповісти
Тезисы Мировой ливарюции чЛенина будут изучать..а также пачиму товаристч Сралин проосрал войну товаристчу Гитлера согласно браццкому договору Молотов-Риббентроп... РабZeянские пидагоги самые пидагогистые в мире...
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10.08.2022 13:30 Відповісти
спросите у 3еленского где деокупация и удар ракетами по сходняку ихнему где ударі по администрациям и штабам ..пол года в пустоту скоро там новое околение родится..дурачки
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10.08.2022 13:57 Відповісти
 
 