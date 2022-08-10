З 1 вересня окупанти не випускатимуть дітей з Мелітополя, - Федоров

Батьків попередила окупаційна влада щодо обмеження виїзду з дітьми з вересня, їм пропонують гроші за те, щоб вони віддали дітей до шкіл, де навчатимуть за російською програмою.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, окупанти продовжують утримувати в черзі на виїзд авто з людьми у Василівці. Протягом доби до лікарні із тепловим ударом доставлено немовля. Два дні росіяни тримали сім’ю на блок-пості. Всього у черзі померло вже 10 людей.

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З 1 вересня окупанти не випускатимуть дітей з міста, про це окупаційна влада повідомила місцеве населення, говорить мер. Росіяни пропонують 10 тисяч рублів батькам, які приведуть дітей до школи. Відомо, що 80% з 620 випускників шкіл міста заявили про те, що вступатимуть до українських та європейських вишів.