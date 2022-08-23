УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11308 відвідувачів онлайн
Новини Санкції проти Росії
1 412 3

США застерігають турецький бізнес від співпраці з підсанкційними росіянами, - WSJ

ердоган,путін

Міністерство фінансів США направило лист до низки бізнес-асоціацій у Туреччині з попередженням про ризик потрапити під санкції у разі співпраці з росіянами, проти яких були накладені обмеження.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє The Wall Street Journal.

У листі від 22 серпня заступник міністра фінансів Воллі Адейемо заявив, що турецькі компанії ризикують потрапити під санкції США, якщо вони будуть вести справи з російськими особами, які потрапили під санкції.

За словами особи, знайомої з листуванням, пан Адейемо надіслав лист до провідної бізнес-асоціації Туреччини, Турецької промислової та бізнес-асоціації (TUSIAD). Письмові попередження є активізацією зусиль США змусити турецькі установи виконувати міжнародні санкції, накладені на Росію після її повномасштабного вторгнення в Україну в лютому.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США посилять контроль за дотриманням санкцій проти РФ, - The Wall Street Journal

"Будь-які фізичні та юридичні особи, які надають матеріальну підтримку особам під санкціями США самі знаходяться під загрозою санкцій. Турецькі банки не можуть мати кореспондентські відносини з російськими банками, які потрапили під санкції, зберігаючи при цьому ті самі зв’язки з американськими банками", - написав Адейемо.

"Прошу взяти до уваги, що відносини з російськими суб’єктами, які перебувають під санкціями, можуть наражати турецькі фінансові установи та бізнес на ризик санкцій", – написав посадовець.

Як пише Wall Street Journal, у результаті Туреччина перетворилася на притулок для російських капіталів.

Наприкінці минулого тижня Міністерство фінансів США повідомило про телефонну розмову заступників міністрів фінансів США і Туреччини, під час якої Воллі Адеємо висловив тривогу з приводу того, що громадяни Росії використовують Туреччину для обходу санкцій. Заступник міністра фінансів Туреччини запевнив американського колегу, що турецьким компаніям і громадянам не дозволено порушувати міжнародні санкції.

бізнес (1970) росія (64871) санкції (11750) співпраця (1054) США (22417) Туреччина (3488)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
не треба попереджувати, тре вїбати санкціями по одному показово
показати весь коментар
23.08.2022 15:08 Відповісти
А турецьке Waikiki досі працює в парашці.
показати весь коментар
23.08.2022 20:54 Відповісти
Султан Ердоган хоче бути одночасно однією дупою на два базари.

Навіть на саму хитру дупу з лабіринтами знайдеться хитрий члін з різьбою та навігатором.
показати весь коментар
23.08.2022 21:01 Відповісти
 
 