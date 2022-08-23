Кабмін розірвав угоду з Росією про паралельну роботу енергосистем
Україна розірвала угоду з Росією про заходи щодо забезпечення паралельної роботи енергетичних систем двох країн.
Як іфнормує Цензор.НЕТ, про це повідомляє домляє в Telegram представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
За угодою, країни повинні були спільно забезпечувати належний технічний стан електромереж, а також погоджувати планування і управління режимами паралельної роботи об'єднаної енергетичної системи.
Відповідну угоду між Кабміном і урядом РФ було підписано 12 липня 2012 року.
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Пробляді ваЗЕлінові.
Щоб ви, суки, своїх ********* ще живими зжерли.