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Новини
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Кабмін розірвав угоду з Росією про паралельну роботу енергосистем

енергетика

Україна розірвала угоду з Росією про заходи щодо забезпечення паралельної роботи енергетичних систем двох країн.

Як іфнормує Цензор.НЕТ, про це повідомляє домляє в Telegram представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За угодою, країни повинні були спільно забезпечувати належний технічний стан електромереж, а також погоджувати планування і управління режимами паралельної роботи об'єднаної енергетичної системи.

Відповідну угоду між Кабміном і урядом РФ було підписано 12 липня 2012 року.

Також читайте: Ахметов закликав Захід запровадити повне енергетичне ембарго Росії

Автор: 

Кабмін (14060) росія (64871) угода (628) енергетика (2574)


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Які швидкі в нас в Кабміні... Не пройшло і, півроку....
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23.08.2022 17:00 Відповісти
9 років не пройшло.
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23.08.2022 18:39 Відповісти
В кабмине тугодумы или тайные поклонники русского мира?
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23.08.2022 17:50 Відповісти
Могли б і до 2050-го "встигнути".
Пробляді ваЗЕлінові.
Щоб ви, суки, своїх ********* ще живими зжерли.
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23.08.2022 18:51 Відповісти
Всього дев'ять років війни і ось вже маємо розуміння в Кабміні. І як оперативно спрацювали. Мабуть недарма зарплати збільшили.
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23.08.2022 19:06 Відповісти
 
 