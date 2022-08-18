Ахметов закликав Захід запровадити повне енергетичне ембарго Росії

Бізнесмен Рінат Ахметов заявив про необхідність посилення санкційного тиску Заходу на Росію та запровадження повного енергетичного ембарго.

"Росія не очікувала на таку рішучість Заходу щодо запровадження санкцій. Санкційний тиск треба постійно збільшувати. Ключове - повне енергетичне ембарго Росії, що зробить Захід сильнішим і позбавить Росію можливості використати західні гроші для фінансування своєї військової машини", - сказав бізнесмен в інтерв'ю польському виданню Wiadomości.

За його словами, також дуже важливо не дати Росії можливості обходити санкції за допомогою інших країн.

"Ефект від санкцій вже є. У довгостроковій перспективі російська економіка зазнає величезних втрат - за умови посилення санкційного тиску та подальшої економічної ізоляції Росії", - додав Ахметов.

Ахметов вважає своїм основним завданням - допомогти Україні перемогти на військовому та економічному фронтах.

"Зараз у мене одна мета - допомогти Україні перемогти, як на військовому, так і на економічному фронті. Після війни, перемоги України у цій війні, ми спрямуємо всі наші зусилля на відновлення нашої країни - її промислового та економічного потенціалу", - повідомив Ахметов.

За його словами, незважаючи на найважчу ситуацію в українській економіці, промисловості та втрату частини активів, підприємства SCM у першому півріччі 2022 року сплатили 1,2 млрд євро податків. Сам Ахметов особисто як фізична особа за минулий рік перерахував до державного бюджету близько 40 млн євро.

"Виклики для українського народу та української влади - неймовірні. Перемога на зовнішньому фронті у війні з путінською Росією та перемога на внутрішньому фронті у проведенні реформ та вступі до ЄС. Заяви президента Зеленського чітко кажуть - він, як і вся країна, має на меті перемогу на цих двох фронтах. Я вірю та сподіваюся, що разом ми відсвяткуємо ці перемоги", - резюмував бізнесмен.

Нагадаємо, у березні 2022 року компанія ДТЕК Ріната Ахметова разом із державними компаніями Нафтогаз та Укренерго ініціювали проект #StopBloodyEnergy, мета якого переконати західні корпорації припинити співпрацю з Росією в енергетичній сфері.

Також підприємства Ахметова, його благодійний фонд та ФК Шахтар з початку війни направили на допомогу ЗСУ та гуманітарні цілі 3 млрд грн.

