Ахметов закликав Захід запровадити повне енергетичне ембарго Росії

Бізнесмен Рінат Ахметов заявив про необхідність посилення санкційного тиску Заходу на Росію та запровадження повного енергетичного ембарго.

"Росія не очікувала на таку рішучість Заходу щодо запровадження санкцій. Санкційний тиск треба постійно збільшувати. Ключове - повне енергетичне ембарго Росії, що зробить Захід сильнішим і позбавить Росію можливості використати західні гроші для фінансування своєї військової машини", - сказав бізнесмен в інтерв'ю польському виданню Wiadomości.

За його словами, також дуже важливо не дати Росії можливості обходити санкції за допомогою інших країн.

"Ефект від санкцій вже є. У довгостроковій перспективі російська економіка зазнає величезних втрат - за умови посилення санкційного тиску та подальшої економічної ізоляції Росії", - додав Ахметов.

Ахметов вважає своїм основним завданням - допомогти Україні перемогти на військовому та економічному фронтах.

"Зараз у мене одна мета - допомогти Україні перемогти, як на військовому, так і на економічному фронті. Після війни, перемоги України у цій війні, ми спрямуємо всі наші зусилля на відновлення нашої країни - її промислового та економічного потенціалу", - повідомив Ахметов.

За його словами, незважаючи на найважчу ситуацію в українській економіці, промисловості та втрату частини активів, підприємства SCM у першому півріччі 2022 року сплатили 1,2 млрд євро податків. Сам Ахметов особисто як фізична особа за минулий рік перерахував до державного бюджету близько 40 млн євро.

"Виклики для українського народу та української влади - неймовірні. Перемога на зовнішньому фронті у війні з путінською Росією та перемога на внутрішньому фронті у проведенні реформ та вступі до ЄС. Заяви президента Зеленського чітко кажуть - він, як і вся країна, має на меті перемогу на цих двох фронтах. Я вірю та сподіваюся, що разом ми відсвяткуємо ці перемоги", - резюмував бізнесмен.

Нагадаємо, у березні 2022 року компанія ДТЕК Ріната Ахметова разом із державними компаніями Нафтогаз та Укренерго ініціювали проект #StopBloodyEnergy, мета якого переконати західні корпорації припинити співпрацю з Росією в енергетичній сфері.

Також підприємства Ахметова, його благодійний фонд та ФК Шахтар з початку війни направили на допомогу ЗСУ та гуманітарні цілі 3 млрд грн.

Ахметов Рінат (2368) росія (67880) енергетика (2696) ембарго (305)
+12
В знак солидарности Европа завтра в обед включит ГУДОК !
Ну, на Донбассе гудок прокатил......
18.08.2022 15:44
+11
Треба було Рудому русню на Донбасі чавити, поки він там владу мав. Тільки зараз правильні речі каже, коли активи втратив. Пізно..
18.08.2022 15:40
+10
ОТ МЁРТВОГО ОСЛА УШИ..."
В очереди за репарациями от раши появился Ринат Ахметов, бывший хозяин Донбасса Лишь за один завод «Азовсталь» он требует более 17 млрд долл. США. А ведь у него еще был меткомбинат Ильича и Енакиевский метзавод, которые тоже добавят к сумме иска миллиардов 15-20. Ну и «Запорожсталь», которая последняя в списке его меткомбинатов, тоже скоро помашет ему ручкой. В общем, только за четыре меткомбината Ахметов планирует отсудить у раши 40-50 ярдов. А у него еще часть Мариупольского порта, агрохолдинг на несколько сотен тысяч гектар, с десяток ТЭС и угольных шахт с облэнерго, несколько коксохимических заводов, несколько горно-обогатительных комбинатов с газодобывающей компанией ну и еще по мелочи. Я так подозреваю, что общая сумма иска Ахметова к раши перевалит за 100 млрд $.

Самое интересное, что все эти активы были созданы в СССР и достались Ахметову в большей своей части бесплатно. Вернее, по ваучерным и рейдерским схемам, но хочет он теперь за них многие десятки миллиардов. Конечно же, ему ничего не обломится, но благодаря этому иску мы с вами имеем возможность узнать реальную стоимость украденных после развала СССР государственных активов.

Никто из постсоветских олигархов не заплатил ни за один промышленный гигант советской эпохи и десятой доли его реальной стоимости. Видя реальную цену украденных активов, начинаешь понимать, почему никто из олигархов не построил ни одного нового промышленного гиганта. Это бы им обошлось в десятки миллиардов долларов.

18.08.2022 15:47
Коментувати
Ахмктка! ты лучше дай пару - тройку лямов на ВСУ. Быстрее твоих долбасян из рашисткого ига освободят. Гуманитарка твоя в Донецк не очень-то тебе помогла
18.08.2022 15:39
Він постійно дає. В основному машинами. Є новини про те.
18.08.2022 15:48
Чем беднее, тем умнее.
18.08.2022 15:53
де прочитати про цю звитягу? Крім заяв про допомогу ЗСУ. Жодноо доказу того
18.08.2022 16:03
он не даёт ,как и ***** каламойша ‼️МОГЛИ НАД ГОРОДАМИ ,которые они доили 25 лет ПОСТРОИТЬ СОВРЕМЕННЕЙШЕЕ ПВО , как в Израиле ‼️Порошенко за свои деньги сделал для Киева
18.08.2022 16:10
Та щоб робила Україна без Порошенка? Мабуть, зникла. Це ж не Майдан її захищав, ні ЗСУ зараз, тільки він, сивочолий. А не бажаєте спитати його за Мінські домовленості, під якими немає його підпису і через які Україна 8 років мучилася? За тричі непобудований патронний завод?
18.08.2022 18:04
Хоч я і противник Ахмєтова, але зараз він допомагає ЗСУ, у відмінності з 2014 роком. Це і мобільні укриття, бронежилети тощо.
18.08.2022 21:31
Дает, разве что гудками.
18.08.2022 21:33
Он бронепластины для броников давал на ЗСУ и противотанковые ежи. В Киеве давал продуктовые наборы, это то, что я знаю.
18.08.2022 15:52
За 6 месяцев сего года на нужды ВСУ предприятиями Метинвест и ДТЭК было перечислено и закуплено имущества на сумму более 3 млрд гривен. И это без учёта расходов на помощь беженцев и малоимущих, многодетным семьям и больным онкологическими заболеваниями....!!!
18.08.2022 16:13
Треба було Рудому русню на Донбасі чавити, поки він там владу мав. Тільки зараз правильні речі каже, коли активи втратив. Пізно..
18.08.2022 15:40
Він не єдиний такий. Дуже багато хто вважав війну на Донбасі громадянською поки у власну хату не прилетіло. Звісно, що краще коли вчасно, але ніколи не пізно!!!
18.08.2022 16:02
В знак солидарности Европа завтра в обед включит ГУДОК !
Ну, на Донбассе гудок прокатил......
18.08.2022 15:45
Дай денег, лис хитрожопый! Ты мог сразу на донбассе всё остановить, гудило херов.
18.08.2022 15:46
Не мог. А если тогда и мог, то это крупномасштабное вторжение точно не мог.
18.08.2022 15:50
От якби "тоді" щось зробив, то і "тепер" би вторгнення не було.
18.08.2022 15:52
ОТ МЁРТВОГО ОСЛА УШИ..."
В очереди за репарациями от раши появился Ринат Ахметов, бывший хозяин Донбасса Лишь за один завод «Азовсталь» он требует более 17 млрд долл. США. А ведь у него еще был меткомбинат Ильича и Енакиевский метзавод, которые тоже добавят к сумме иска миллиардов 15-20. Ну и «Запорожсталь», которая последняя в списке его меткомбинатов, тоже скоро помашет ему ручкой. В общем, только за четыре меткомбината Ахметов планирует отсудить у раши 40-50 ярдов. А у него еще часть Мариупольского порта, агрохолдинг на несколько сотен тысяч гектар, с десяток ТЭС и угольных шахт с облэнерго, несколько коксохимических заводов, несколько горно-обогатительных комбинатов с газодобывающей компанией ну и еще по мелочи. Я так подозреваю, что общая сумма иска Ахметова к раши перевалит за 100 млрд $.

Самое интересное, что все эти активы были созданы в СССР и достались Ахметову в большей своей части бесплатно. Вернее, по ваучерным и рейдерским схемам, но хочет он теперь за них многие десятки миллиардов. Конечно же, ему ничего не обломится, но благодаря этому иску мы с вами имеем возможность узнать реальную стоимость украденных после развала СССР государственных активов.

Никто из постсоветских олигархов не заплатил ни за один промышленный гигант советской эпохи и десятой доли его реальной стоимости. Видя реальную цену украденных активов, начинаешь понимать, почему никто из олигархов не построил ни одного нового промышленного гиганта. Это бы им обошлось в десятки миллиардов долларов.

18.08.2022 15:47
Все зависит от исхода войны, обломится, или нет.
18.08.2022 15:49
Предлагаете новый передел собственности надеясь что "этот то точно будет справедливым"?! Неужто вы всерьёз?! А может напомнить про огромное кол-во заводов, фабрик, пароходств которые были выкуплены роССиянами только для того, чтобы быть закрытыми, абы не было украинской продукции и всё покупали на Рашке, так лучше было?! К тому же ни одна приватизация не проходила бесплатно и в бюджет поступали очень даже крупные суммы денег от неё, и не из воздуха, потому не надо гнать пургу про =шару= и =бесплатно=, коммунистические вы наши!!! И как не крути, на предприятиях Ахметова и зарплаты были высокими, и социальная политика велась на европейском уровне!!!
18.08.2022 16:10
А що там Коломойский?)
Скільки податків сплатив, скільки на ЗСУ перерахував? А? Володимир Олександрович?
18.08.2022 15:48
Передбачую вживання слова «гудок» у кожному другому коменті
18.08.2022 15:49
а представте, якби Україна на когось напала,

то, так само, як роздягають зараз російських олігархів,

роздягали би: ахметова, пінчука, коломойського, порошенка, жеваго, фірташа...
18.08.2022 15:49
И? К чему это? Зачем Украине на кого-то нападать?
18.08.2022 15:53


Ахмєтова в президенти
18.08.2022 15:49
В президенти Всесвіту!
18.08.2022 16:09
А погудіти, що слабо? Чи вже не допомагає?!
18.08.2022 15:51
патріот свого гаманця ахмєтка, а де ж ти раніше був, коли орки з криміналітетом захоплювали твій рідний Донбас? невже порозумнішав?
18.08.2022 15:53
Цей Ахмтєка👈, щоб нашкодити Майдану - здав Донбас путіну. А його самого з Донбасу викинули як лоха. Ось він тепер прикидається українським патріотом.
18.08.2022 16:00
а погудіти Ахмєтка не хоче?
18.08.2022 16:05
Перекрасився чи що?
Не впізнаю його,риторика змінилася...
Правда,іноді людина в омані,довгі роки...
А потім - прозріння....Хочеться вірить.
18.08.2022 16:05
уж ты бы лучше помолчала бы !!! (с)
18.08.2022 16:08
Рудий тарган ахмєтка міг легко зупинити цю всю вакханалію ще у 2014 році! Придушити на корню! так йому зя проФФесора було"абідна": що втік як щур з країни! А тепер -коли вже запахло шмаленим вовком під самим його носом- щось там патякає -"патріот" татарви!
18.08.2022 16:53
Рудий тарган ахмєтка міг легко зупинити цю всю вакханалію ще у 2014 році!

А можно как-то по-подробнее перечислить все его возможности в 2014? Ну в смысле - сколько тысяч стояло "под ружьем" в его службе охраны, сколько ему подчинялось донецких ментов, сбушников, ВВшников и т.п.?
18.08.2022 20:01
Пожлобился в четырнадцатом сепаров перекупить, теперь страдает от потери активов.
18.08.2022 17:00
из ваты и квази кума путлера в укры а как в 2014 насильно сгоняли с завода голосовать за рыгов так забыл))и как в москву летал в 2014 за печеньем..а тут на тебе не друзья они ..заводики снесли
18.08.2022 17:17
******, донецкий, зачем Януковича к власти привел?
18.08.2022 17:32
а чого в рашу не поїхав хозяїн донбасу чи путін не дав би стільки вкрасти бо сам злодій
18.08.2022 18:29
Проснулся...В 2014 и продал и предал Донбасс,в итоге-карма настигла...Потеряно столько активов,из за банальной хитрожопости.
18.08.2022 19:29
проблема 2014-го года не столько в позиции Ахметова, а столько в том, что тогдашний и.о. ПРезидента Турчинов струсил и не дал отпор русским
19.08.2022 13:02
 
 