Ахметов закликав Захід запровадити повне енергетичне ембарго Росії
Бізнесмен Рінат Ахметов заявив про необхідність посилення санкційного тиску Заходу на Росію та запровадження повного енергетичного ембарго.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Росія не очікувала на таку рішучість Заходу щодо запровадження санкцій. Санкційний тиск треба постійно збільшувати. Ключове - повне енергетичне ембарго Росії, що зробить Захід сильнішим і позбавить Росію можливості використати західні гроші для фінансування своєї військової машини", - сказав бізнесмен в інтерв'ю польському виданню Wiadomości.
За його словами, також дуже важливо не дати Росії можливості обходити санкції за допомогою інших країн.
"Ефект від санкцій вже є. У довгостроковій перспективі російська економіка зазнає величезних втрат - за умови посилення санкційного тиску та подальшої економічної ізоляції Росії", - додав Ахметов.
Ахметов вважає своїм основним завданням - допомогти Україні перемогти на військовому та економічному фронтах.
"Зараз у мене одна мета - допомогти Україні перемогти, як на військовому, так і на економічному фронті. Після війни, перемоги України у цій війні, ми спрямуємо всі наші зусилля на відновлення нашої країни - її промислового та економічного потенціалу", - повідомив Ахметов.
За його словами, незважаючи на найважчу ситуацію в українській економіці, промисловості та втрату частини активів, підприємства SCM у першому півріччі 2022 року сплатили 1,2 млрд євро податків. Сам Ахметов особисто як фізична особа за минулий рік перерахував до державного бюджету близько 40 млн євро.
"Виклики для українського народу та української влади - неймовірні. Перемога на зовнішньому фронті у війні з путінською Росією та перемога на внутрішньому фронті у проведенні реформ та вступі до ЄС. Заяви президента Зеленського чітко кажуть - він, як і вся країна, має на меті перемогу на цих двох фронтах. Я вірю та сподіваюся, що разом ми відсвяткуємо ці перемоги", - резюмував бізнесмен.
Нагадаємо, у березні 2022 року компанія ДТЕК Ріната Ахметова разом із державними компаніями Нафтогаз та Укренерго ініціювали проект #StopBloodyEnergy, мета якого переконати західні корпорації припинити співпрацю з Росією в енергетичній сфері.
Також підприємства Ахметова, його благодійний фонд та ФК Шахтар з початку війни направили на допомогу ЗСУ та гуманітарні цілі 3 млрд грн.
Ну, на Донбассе гудок прокатил......
В очереди за репарациями от раши появился Ринат Ахметов, бывший хозяин Донбасса Лишь за один завод «Азовсталь» он требует более 17 млрд долл. США. А ведь у него еще был меткомбинат Ильича и Енакиевский метзавод, которые тоже добавят к сумме иска миллиардов 15-20. Ну и «Запорожсталь», которая последняя в списке его меткомбинатов, тоже скоро помашет ему ручкой. В общем, только за четыре меткомбината Ахметов планирует отсудить у раши 40-50 ярдов. А у него еще часть Мариупольского порта, агрохолдинг на несколько сотен тысяч гектар, с десяток ТЭС и угольных шахт с облэнерго, несколько коксохимических заводов, несколько горно-обогатительных комбинатов с газодобывающей компанией ну и еще по мелочи. Я так подозреваю, что общая сумма иска Ахметова к раши перевалит за 100 млрд $.
Самое интересное, что все эти активы были созданы в СССР и достались Ахметову в большей своей части бесплатно. Вернее, по ваучерным и рейдерским схемам, но хочет он теперь за них многие десятки миллиардов. Конечно же, ему ничего не обломится, но благодаря этому иску мы с вами имеем возможность узнать реальную стоимость украденных после развала СССР государственных активов.
Никто из постсоветских олигархов не заплатил ни за один промышленный гигант советской эпохи и десятой доли его реальной стоимости. Видя реальную цену украденных активов, начинаешь понимать, почему никто из олигархов не построил ни одного нового промышленного гиганта. Это бы им обошлось в десятки миллиардов долларов.
згорнути коментар
Відповісти В
Скільки податків сплатив, скільки на ЗСУ перерахував? А? Володимир Олександрович?
то, так само, як роздягають зараз російських олігархів,
роздягали би: ахметова, пінчука, коломойського, порошенка, жеваго, фірташа...
Не впізнаю його,риторика змінилася...
Правда,іноді людина в омані,довгі роки...
А потім - прозріння....Хочеться вірить.
А можно как-то по-подробнее перечислить все его возможности в 2014? Ну в смысле - сколько тысяч стояло "под ружьем" в его службе охраны, сколько ему подчинялось донецких ментов, сбушников, ВВшников и т.п.?