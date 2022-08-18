Ахметов призвал Запад ввести полное энергетическое эмбарго России
Бизнесмен Ринат Ахметов заявил о необходимости усиления санкционного давления Запада на Россию и введении полного энергетического эмбарго.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Россия не ожидала такой решительности Запада по введению санкций. Санкционное давление надо постоянно увеличивать. Ключевое — полное энергетическое эмбарго россии, что сделает запад сильнее и лишит россию возможности использовать западные деньги для финансирования своей военной машины", — сказал бизнесмен в интервью польскому изданию Wiadomości.
По его словам, также крайне важно не дать России возможности обходить санкции при помощи других стран.
"Эффект от санкций есть уже. В долгосрочной перспективе российская экономика понесёт огромные потери — при условии усиления санкционного давления и дальнейшей экономической изоляции России", — добавил Ахметов.
Ахметов считает своей основой задачей помочь Украине победить на военном и экономическом фронтах.
"Сейчас у меня одна цель — помочь Украине победить, как на военном, так и на экономическом фронте. После войны, победы Украины в этой войне, мы направим все наши усилия на восстановление нашей страны — ее промышленного и экономического потенциала", — сообщил Ахметов.
По его словам, несмотря на тяжелейшую ситуацию в украинской экономике и промышленности и потерю части активов, предприятия SCM в первом полугодии 2022 года уплатила 1,2 млрд евро налогов. Сам Ахметов лично как физическое лицо за прошлый год перечислил в государственный бюджет около 40 млн евро.
"Вызовы для украинского народа и украинской власти — неимоверные. Победа на внешнем фронте в войне с путинской россией и победа на внутреннем фронте в проведении реформ и вступлении в ЕС. Заявления президента Зеленского чётко говорят — он, как и вся страна, нацелен на выигрыш на этих двух фронтах. Я верю и надеюсь, что вместе мы отпразднуем эти победы", — резюмировал бизнесмен.
Напомним, в марте 2022 года компания ДТЭК Рината Ахметова вместе с государственными компаниями Нафтогаз и Укрэнерго инициировали проект #StopBloodyEnergy, цель которого убедить западные корпорации прекратить сотрудничество с Россией в энергетической сфере.
Также предприятия Ахметова, его благотворительный фонд и ФК Шахтер с начала войны направили в помощь ВСУ и гуманитарные цели 3 млрд грн.
Ну, на Донбассе гудок прокатил......
В очереди за репарациями от раши появился Ринат Ахметов, бывший хозяин Донбасса Лишь за один завод «Азовсталь» он требует более 17 млрд долл. США. А ведь у него еще был меткомбинат Ильича и Енакиевский метзавод, которые тоже добавят к сумме иска миллиардов 15-20. Ну и «Запорожсталь», которая последняя в списке его меткомбинатов, тоже скоро помашет ему ручкой. В общем, только за четыре меткомбината Ахметов планирует отсудить у раши 40-50 ярдов. А у него еще часть Мариупольского порта, агрохолдинг на несколько сотен тысяч гектар, с десяток ТЭС и угольных шахт с облэнерго, несколько коксохимических заводов, несколько горно-обогатительных комбинатов с газодобывающей компанией ну и еще по мелочи. Я так подозреваю, что общая сумма иска Ахметова к раши перевалит за 100 млрд $.
Самое интересное, что все эти активы были созданы в СССР и достались Ахметову в большей своей части бесплатно. Вернее, по ваучерным и рейдерским схемам, но хочет он теперь за них многие десятки миллиардов. Конечно же, ему ничего не обломится, но благодаря этому иску мы с вами имеем возможность узнать реальную стоимость украденных после развала СССР государственных активов.
Никто из постсоветских олигархов не заплатил ни за один промышленный гигант советской эпохи и десятой доли его реальной стоимости. Видя реальную цену украденных активов, начинаешь понимать, почему никто из олигархов не построил ни одного нового промышленного гиганта. Это бы им обошлось в десятки миллиардов долларов.
Скільки податків сплатив, скільки на ЗСУ перерахував? А? Володимир Олександрович?
то, так само, як роздягають зараз російських олігархів,
роздягали би: ахметова, пінчука, коломойського, порошенка, жеваго, фірташа...
Мене читають: 0
Я читаю: 0
Реєстрація: 31.07.2022
Не впізнаю його,риторика змінилася...
Правда,іноді людина в омані,довгі роки...
А потім - прозріння....Хочеться вірить.
А можно как-то по-подробнее перечислить все его возможности в 2014? Ну в смысле - сколько тысяч стояло "под ружьем" в его службе охраны, сколько ему подчинялось донецких ментов, сбушников, ВВшников и т.п.?