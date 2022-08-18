Ахметов призвал Запад ввести полное энергетическое эмбарго России

Бизнесмен Ринат Ахметов заявил о необходимости усиления санкционного давления Запада на Россию и введении полного энергетического эмбарго.

"Россия не ожидала такой решительности Запада по введению санкций. Санкционное давление надо постоянно увеличивать. Ключевое — полное энергетическое эмбарго россии, что сделает запад сильнее и лишит россию возможности использовать западные деньги для финансирования своей военной машины", — сказал бизнесмен в интервью польскому изданию Wiadomości.

По его словам, также крайне важно не дать России возможности обходить санкции при помощи других стран.

"Эффект от санкций есть уже. В долгосрочной перспективе российская экономика понесёт огромные потери — при условии усиления санкционного давления и дальнейшей экономической изоляции России", — добавил Ахметов.

Ахметов считает своей основой задачей помочь Украине победить на военном и экономическом фронтах.

"Сейчас у меня одна цель — помочь Украине победить, как на военном, так и на экономическом фронте. После войны, победы Украины в этой войне, мы направим все наши усилия на восстановление нашей страны — ее промышленного и экономического потенциала", — сообщил Ахметов.

По его словам, несмотря на тяжелейшую ситуацию в украинской экономике и промышленности и потерю части активов, предприятия SCM в первом полугодии 2022 года уплатила 1,2 млрд евро налогов. Сам Ахметов лично как физическое лицо за прошлый год перечислил в государственный бюджет около 40 млн евро.

"Вызовы для украинского народа и украинской власти — неимоверные. Победа на внешнем фронте в войне с путинской россией и победа на внутреннем фронте в проведении реформ и вступлении в ЕС. Заявления президента Зеленского чётко говорят — он, как и вся страна, нацелен на выигрыш на этих двух фронтах. Я верю и надеюсь, что вместе мы отпразднуем эти победы", — резюмировал бизнесмен.

Напомним, в марте 2022 года компания ДТЭК Рината Ахметова вместе с государственными компаниями Нафтогаз и Укрэнерго инициировали проект #StopBloodyEnergy, цель которого убедить западные корпорации прекратить сотрудничество с Россией в энергетической сфере.

Также предприятия Ахметова, его благотворительный фонд и ФК Шахтер с начала войны направили в помощь ВСУ и гуманитарные цели 3 млрд грн.

