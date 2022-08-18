РУС
4 434 43

Ахметов призвал Запад ввести полное энергетическое эмбарго России

ахметов

Бизнесмен Ринат Ахметов заявил о необходимости усиления санкционного давления Запада на Россию и введении полного энергетического эмбарго.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Россия не ожидала такой решительности Запада по введению санкций. Санкционное давление надо постоянно увеличивать. Ключевое — полное энергетическое эмбарго россии, что сделает запад сильнее и лишит россию возможности использовать западные деньги для финансирования своей военной машины", — сказал бизнесмен в интервью польскому изданию Wiadomości.

По его словам, также крайне важно не дать России возможности обходить санкции при помощи других стран.

"Эффект от санкций есть уже. В долгосрочной перспективе российская экономика понесёт огромные потери — при условии усиления санкционного давления и дальнейшей экономической изоляции России", — добавил Ахметов.

Ахметов считает своей основой задачей помочь Украине победить на военном и экономическом фронтах.

"Сейчас у меня одна цель — помочь Украине победить, как на военном, так и на экономическом фронте. После войны, победы Украины в этой войне, мы направим все наши усилия на восстановление нашей страны — ее промышленного и экономического потенциала", — сообщил Ахметов.

Читайте: Секретарь СНБО Данилов похвалил Ахметова: "К его чести он ни разу не покидал страну после 24 февраля"

По его словам, несмотря на тяжелейшую ситуацию в украинской экономике и промышленности и потерю части активов, предприятия SCM в первом полугодии 2022 года уплатила 1,2 млрд евро налогов. Сам Ахметов лично как физическое лицо за прошлый год перечислил в государственный бюджет около 40 млн евро.

"Вызовы для украинского народа и украинской власти — неимоверные. Победа на внешнем фронте в войне с путинской россией и победа на внутреннем фронте в проведении реформ и вступлении в ЕС. Заявления президента Зеленского чётко говорят — он, как и вся страна, нацелен на выигрыш на этих двух фронтах. Я верю и надеюсь, что вместе мы отпразднуем эти победы", — резюмировал бизнесмен.

Напомним, в марте 2022 года компания ДТЭК Рината Ахметова вместе с государственными компаниями Нафтогаз и Укрэнерго инициировали проект #StopBloodyEnergy, цель которого убедить западные корпорации прекратить сотрудничество с Россией в энергетической сфере.

Также предприятия Ахметова, его благотворительный фонд и ФК Шахтер с начала войны направили в помощь ВСУ и гуманитарные цели 3 млрд грн.

Также читайте: Выход SCM из медиабизнеса обусловлен дискриминационным законом об олигархах, — Ахметов

Ахметов Ринат (2004) россия (97292) энергетика (2617) эмбарго (226)
Топ комментарии
+12
В знак солидарности Европа завтра в обед включит ГУДОК !
Ну, на Донбассе гудок прокатил......
показать весь комментарий
18.08.2022 15:45 Ответить
+11
Треба було Рудому русню на Донбасі чавити, поки він там владу мав. Тільки зараз правильні речі каже, коли активи втратив. Пізно..
показать весь комментарий
18.08.2022 15:40 Ответить
+10
ОТ МЁРТВОГО ОСЛА УШИ..."
В очереди за репарациями от раши появился Ринат Ахметов, бывший хозяин Донбасса Лишь за один завод «Азовсталь» он требует более 17 млрд долл. США. А ведь у него еще был меткомбинат Ильича и Енакиевский метзавод, которые тоже добавят к сумме иска миллиардов 15-20. Ну и «Запорожсталь», которая последняя в списке его меткомбинатов, тоже скоро помашет ему ручкой. В общем, только за четыре меткомбината Ахметов планирует отсудить у раши 40-50 ярдов. А у него еще часть Мариупольского порта, агрохолдинг на несколько сотен тысяч гектар, с десяток ТЭС и угольных шахт с облэнерго, несколько коксохимических заводов, несколько горно-обогатительных комбинатов с газодобывающей компанией ну и еще по мелочи. Я так подозреваю, что общая сумма иска Ахметова к раши перевалит за 100 млрд $.

Самое интересное, что все эти активы были созданы в СССР и достались Ахметову в большей своей части бесплатно. Вернее, по ваучерным и рейдерским схемам, но хочет он теперь за них многие десятки миллиардов. Конечно же, ему ничего не обломится, но благодаря этому иску мы с вами имеем возможность узнать реальную стоимость украденных после развала СССР государственных активов.

Никто из постсоветских олигархов не заплатил ни за один промышленный гигант советской эпохи и десятой доли его реальной стоимости. Видя реальную цену украденных активов, начинаешь понимать, почему никто из олигархов не построил ни одного нового промышленного гиганта. Это бы им обошлось в десятки миллиардов долларов.

згорнути коментар
Відповісти В
показать весь комментарий
18.08.2022 15:47 Ответить
Комментировать
Ахмктка! ты лучше дай пару - тройку лямов на ВСУ. Быстрее твоих долбасян из рашисткого ига освободят. Гуманитарка твоя в Донецк не очень-то тебе помогла
показать весь комментарий
18.08.2022 15:39 Ответить
Він постійно дає. В основному машинами. Є новини про те.
показать весь комментарий
18.08.2022 15:48 Ответить
Чем беднее, тем умнее.
показать весь комментарий
18.08.2022 15:53 Ответить
де прочитати про цю звитягу? Крім заяв про допомогу ЗСУ. Жодноо доказу того
показать весь комментарий
18.08.2022 16:03 Ответить
он не даёт ,как и ***** каламойша ‼️МОГЛИ НАД ГОРОДАМИ ,которые они доили 25 лет ПОСТРОИТЬ СОВРЕМЕННЕЙШЕЕ ПВО , как в Израиле ‼️Порошенко за свои деньги сделал для Киева
показать весь комментарий
18.08.2022 16:10 Ответить
Та щоб робила Україна без Порошенка? Мабуть, зникла. Це ж не Майдан її захищав, ні ЗСУ зараз, тільки він, сивочолий. А не бажаєте спитати його за Мінські домовленості, під якими немає його підпису і через які Україна 8 років мучилася? За тричі непобудований патронний завод?
показать весь комментарий
18.08.2022 18:04 Ответить
Хоч я і противник Ахмєтова, але зараз він допомагає ЗСУ, у відмінності з 2014 роком. Це і мобільні укриття, бронежилети тощо.
показать весь комментарий
18.08.2022 21:31 Ответить
Дает, разве что гудками.
показать весь комментарий
18.08.2022 21:33 Ответить
Он бронепластины для броников давал на ЗСУ и противотанковые ежи. В Киеве давал продуктовые наборы, это то, что я знаю.
показать весь комментарий
18.08.2022 15:52 Ответить
За 6 месяцев сего года на нужды ВСУ предприятиями Метинвест и ДТЭК было перечислено и закуплено имущества на сумму более 3 млрд гривен. И это без учёта расходов на помощь беженцев и малоимущих, многодетным семьям и больным онкологическими заболеваниями....!!!
показать весь комментарий
18.08.2022 16:13 Ответить
18.08.2022 15:40 Ответить
Він не єдиний такий. Дуже багато хто вважав війну на Донбасі громадянською поки у власну хату не прилетіло. Звісно, що краще коли вчасно, але ніколи не пізно!!!
показать весь комментарий
18.08.2022 16:02 Ответить
показать весь комментарий
18.08.2022 15:45 Ответить
Дай денег, лис хитрожопый! Ты мог сразу на донбассе всё остановить, гудило херов.
показать весь комментарий
18.08.2022 15:46 Ответить
Не мог. А если тогда и мог, то это крупномасштабное вторжение точно не мог.
показать весь комментарий
18.08.2022 15:50 Ответить
От якби "тоді" щось зробив, то і "тепер" би вторгнення не було.
показать весь комментарий
18.08.2022 15:52 Ответить
ОТ МЁРТВОГО ОСЛА УШИ..."
В очереди за репарациями от раши появился Ринат Ахметов, бывший хозяин Донбасса Лишь за один завод «Азовсталь» он требует более 17 млрд долл. США. А ведь у него еще был меткомбинат Ильича и Енакиевский метзавод, которые тоже добавят к сумме иска миллиардов 15-20. Ну и «Запорожсталь», которая последняя в списке его меткомбинатов, тоже скоро помашет ему ручкой. В общем, только за четыре меткомбината Ахметов планирует отсудить у раши 40-50 ярдов. А у него еще часть Мариупольского порта, агрохолдинг на несколько сотен тысяч гектар, с десяток ТЭС и угольных шахт с облэнерго, несколько коксохимических заводов, несколько горно-обогатительных комбинатов с газодобывающей компанией ну и еще по мелочи. Я так подозреваю, что общая сумма иска Ахметова к раши перевалит за 100 млрд $.

Самое интересное, что все эти активы были созданы в СССР и достались Ахметову в большей своей части бесплатно. Вернее, по ваучерным и рейдерским схемам, но хочет он теперь за них многие десятки миллиардов. Конечно же, ему ничего не обломится, но благодаря этому иску мы с вами имеем возможность узнать реальную стоимость украденных после развала СССР государственных активов.

Никто из постсоветских олигархов не заплатил ни за один промышленный гигант советской эпохи и десятой доли его реальной стоимости. Видя реальную цену украденных активов, начинаешь понимать, почему никто из олигархов не построил ни одного нового промышленного гиганта. Это бы им обошлось в десятки миллиардов долларов.

згорнути коментар
Відповісти В
показать весь комментарий
18.08.2022 15:47 Ответить
Все зависит от исхода войны, обломится, или нет.
показать весь комментарий
18.08.2022 15:49 Ответить
Предлагаете новый передел собственности надеясь что "этот то точно будет справедливым"?! Неужто вы всерьёз?! А может напомнить про огромное кол-во заводов, фабрик, пароходств которые были выкуплены роССиянами только для того, чтобы быть закрытыми, абы не было украинской продукции и всё покупали на Рашке, так лучше было?! К тому же ни одна приватизация не проходила бесплатно и в бюджет поступали очень даже крупные суммы денег от неё, и не из воздуха, потому не надо гнать пургу про =шару= и =бесплатно=, коммунистические вы наши!!! И как не крути, на предприятиях Ахметова и зарплаты были высокими, и социальная политика велась на европейском уровне!!!
показать весь комментарий
18.08.2022 16:10 Ответить
А що там Коломойский?)
Скільки податків сплатив, скільки на ЗСУ перерахував? А? Володимир Олександрович?
показать весь комментарий
18.08.2022 15:48 Ответить
Передбачую вживання слова «гудок» у кожному другому коменті
показать весь комментарий
18.08.2022 15:49 Ответить
а представте, якби Україна на когось напала,

то, так само, як роздягають зараз російських олігархів,

роздягали би: ахметова, пінчука, коломойського, порошенка, жеваго, фірташа...
показать весь комментарий
18.08.2022 15:49 Ответить
И? К чему это? Зачем Украине на кого-то нападать?
показать весь комментарий
18.08.2022 15:53 Ответить


Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація: 31.07.2022
показать весь комментарий
18.08.2022 15:55 Ответить
Ахмєтова в президенти
показать весь комментарий
18.08.2022 15:49 Ответить
В президенти Всесвіту!
показать весь комментарий
18.08.2022 16:09 Ответить
А погудіти, що слабо? Чи вже не допомагає?!
показать весь комментарий
18.08.2022 15:51 Ответить
патріот свого гаманця ахмєтка, а де ж ти раніше був, коли орки з криміналітетом захоплювали твій рідний Донбас? невже порозумнішав?
показать весь комментарий
18.08.2022 15:53 Ответить
Цей Ахмтєка👈, щоб нашкодити Майдану - здав Донбас путіну. А його самого з Донбасу викинули як лоха. Ось він тепер прикидається українським патріотом.
показать весь комментарий
18.08.2022 16:00 Ответить
а погудіти Ахмєтка не хоче?
показать весь комментарий
18.08.2022 16:05 Ответить
Перекрасився чи що?
Не впізнаю його,риторика змінилася...
Правда,іноді людина в омані,довгі роки...
А потім - прозріння....Хочеться вірить.
показать весь комментарий
18.08.2022 16:05 Ответить
уж ты бы лучше помолчала бы !!! (с)
показать весь комментарий
18.08.2022 16:08 Ответить
Рудий тарган ахмєтка міг легко зупинити цю всю вакханалію ще у 2014 році! Придушити на корню! так йому зя проФФесора було"абідна": що втік як щур з країни! А тепер -коли вже запахло шмаленим вовком під самим його носом- щось там патякає -"патріот" татарви!
показать весь комментарий
18.08.2022 16:53 Ответить
Рудий тарган ахмєтка міг легко зупинити цю всю вакханалію ще у 2014 році!

А можно как-то по-подробнее перечислить все его возможности в 2014? Ну в смысле - сколько тысяч стояло "под ружьем" в его службе охраны, сколько ему подчинялось донецких ментов, сбушников, ВВшников и т.п.?
показать весь комментарий
18.08.2022 20:01 Ответить
Пожлобился в четырнадцатом сепаров перекупить, теперь страдает от потери активов.
показать весь комментарий
18.08.2022 17:00 Ответить
из ваты и квази кума путлера в укры а как в 2014 насильно сгоняли с завода голосовать за рыгов так забыл))и как в москву летал в 2014 за печеньем..а тут на тебе не друзья они ..заводики снесли
показать весь комментарий
18.08.2022 17:17 Ответить
******, донецкий, зачем Януковича к власти привел?
показать весь комментарий
18.08.2022 17:32 Ответить
а чого в рашу не поїхав хозяїн донбасу чи путін не дав би стільки вкрасти бо сам злодій
показать весь комментарий
18.08.2022 18:29 Ответить
Проснулся...В 2014 и продал и предал Донбасс,в итоге-карма настигла...Потеряно столько активов,из за банальной хитрожопости.
показать весь комментарий
18.08.2022 19:29 Ответить
проблема 2014-го года не столько в позиции Ахметова, а столько в том, что тогдашний и.о. ПРезидента Турчинов струсил и не дал отпор русским
показать весь комментарий
19.08.2022 13:02 Ответить
 
 