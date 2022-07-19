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Ахметов (1888) СКМ (84) медиа (177) Закон об олигархах (119)

Выход SCM из медиабизнеса обусловлен дискриминационным законом об олигархах, — Ахметов

ахметов

Единственная причина выхода компании SCM из медиабизнеса произошла в силу дискриминационного закона об олигархах, сообщил владелец компании Ринат Ахметов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Это решение вызвано только одним — введением в силу дискриминационного закона об олигархах. Это вынужденное, тяжелое решение, которое я принял с болью в сердце. Мы начали развивать медиабизнес в 2000 году, инвестировав в медиахолдинг более 1,5 млрд долларов . Каналы "Украина" и "Украина 24" - безусловные лидеры украинского телевещания", - сообщил Ахметов в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera.

Бизнесмен подчеркнул, что после начала полномасштабной российской войны против Украины и из-за короткого 6-месячного срока продажи, определенного законом, продать этот крупный медиабизнес на рыночных условиях невозможно.

"Закон, который начал действовать и не был отменен, требовал от меня избавиться от медиаактивов. Поэтому я вынужден отказаться от всех лицензий на вещание и передать их государству, а также оставить электронные и печатные СМИ. Что касается развития медиа в Польше и других странах" - это решение на данном этапе не принято", - отметил бизнесмен.

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Напомним, в SCM объявили о выходе из медиабизнеса 11 июля. "Медиа Группа Украина" вернула государству все лицензии на вещание и издание печатных СМИ. По личной инициативе Ахметова, все сотрудники медиагруппы получают беспрецедентное для украинского медиарынка выходное пособие – от 3 до 12 "довоенных" месячных окладов.
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Топ комментарии
+5
Якби у цього бандита у Донецьку інші бандити не забрали колись вкрадене за часів Кучми у держави майно, то усе б його влаштовувало. Платив би податки Пушиліну і сидів щуром у Лондоні.
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19.07.2022 18:06
+5
Ахметов мне напоминает кадырова. Из говна стал королем. Тот так же само под крылом Басаева, как эта ***** под крыло Алика грека сидело и заглядывало авторитетам в рот. НУ а потом, президент кучма подсобил, бо это его сын, а дырку на трон возвело *****...
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19.07.2022 18:08
+5
Повідомлення перекладав мабуть сам Ахметов.

рішення визвано (викликано)
Канали "Україна" і "Україна 24" - безмовні (воістину - раніше були безумовними, а стали безмовними)
Бізнесмен підчеркнув (підкреслив)
вимагав від мене лишитися (позбавитися)
відмовитися від усіх ліцензій на речі та передати їх державі (виявляється, речі треба ліцензувати?)
Касательно (стосовно)
Напомнім (ну це вже вопше!)
всі ліцензії на видання та видання (не коментую)
безпрецедентне для українського медіа-ринку вихідне пособіє (а це - вишенька на тіртику!)

Що сказати: БЕЗПРЕЦЕДЕНТНИЙ за безграмотністю допис!
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19.07.2022 18:14
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19.07.2022 17:59 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=*********** пра систем капитал меныджмент ( СКМ )
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19.07.2022 18:00 Ответить
На#уй, падло бандюковське
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19.07.2022 18:02 Ответить
Бабушка Беня еще хуже Ринат Бандитыча. После победы Украины они вернутся и будут дальше править бал... вот увидите и нарит ничего не сделает. хотя кто мешал ликвидировать того же беню за 8 лет в Днепре?
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19.07.2022 18:06 Ответить
А куда "уходил" Бабушка Беня? Беня банкует с лета 19-го. Сколько судов против возврата денег выиграл! Каждых несколько месяцев почти по 4-5 ярдов на протяжении трех лет уже!
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19.07.2022 18:40 Ответить
Спочатку треба перемогти, але після перемоги нарід зробить усе, що необхідно - зброї буде достатньо
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19.07.2022 20:40 Ответить
Якби у цього бандита у Донецьку інші бандити не забрали колись вкрадене за часів Кучми у держави майно, то усе б його влаштовувало. Платив би податки Пушиліну і сидів щуром у Лондоні.
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19.07.2022 18:06 Ответить
Ахметов мне напоминает кадырова. Из говна стал королем. Тот так же само под крылом Басаева, как эта ***** под крыло Алика грека сидело и заглядывало авторитетам в рот. НУ а потом, президент кучма подсобил, бо это его сын, а дырку на трон возвело *****...
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19.07.2022 18:08 Ответить
На телемарафоне, кстати, до сих пор на айситиви дрочат на чету пенчуков, на кучму, и других *********. А все это ставленники Рината Ахметова. Так что закрыти Уркаины 24 это все пыль в очке *****, там айситиви за этих ****** топить буде еще долго, вот увидите!!! И сегодня я немного припух, когда переключился на 2+2, там ишел снеданак с адзин плус адзин. С какого тогда хера Прямому запретили эфир?
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19.07.2022 18:12 Ответить
Нет. Какие "ставленники Ахметова Кучма и Пинчук? Кучма начал делить активы Украины в свой карман, через Пинчкка. Но вынужлен был делится с кланами-Донецким, Днепропетровским. И просто за бабки и откаты. И когда этот процесс только начинался, Ахметов был одним из . А рулили в Донецком клане Щербань и Алик Грек.
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19.07.2022 18:45 Ответить
Зеля потерає руки бо медійний бізнес Ахметова сам йде йому в руки. Такі то справи з свободою слова в Україні.
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19.07.2022 18:08 Ответить
Ну начнем с того что быдлопомойку уркаина 24 закрыть должен был еще Петро Алексеевич. Жаль не успел, но да ладно. А во вторых уркаина 24 и свобода слова не имеет никаких пересичений Это контент для скотобазы, такой же как г+г и весь их ********* медиахолдинг. Одни вату воспитовали, вторые 73 % *********
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19.07.2022 18:17 Ответить
бандіт ахмєтов, іді нхй, чьмо кгбшне.
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19.07.2022 18:09 Ответить
Біда-бідоська. Як же ми тепер тут без тебе і без твого безмовного лідора українського телемовлення, ну я навіть не знаю. Просто йди *****, і ***** каломойшу з собою забери.
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19.07.2022 18:09 Ответить
Не-не-не, Рудий пішов, тепер кругом буде один суцільний Беня!

Приблизно так само, як і на росії!
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19.07.2022 18:14 Ответить
згоден- олігархи у нас в державі погано живуть- от гнида-
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19.07.2022 18:11 Ответить
Повідомлення перекладав мабуть сам Ахметов.

рішення визвано (викликано)
Канали "Україна" і "Україна 24" - безмовні (воістину - раніше були безумовними, а стали безмовними)
Бізнесмен підчеркнув (підкреслив)
вимагав від мене лишитися (позбавитися)
відмовитися від усіх ліцензій на речі та передати їх державі (виявляється, речі треба ліцензувати?)
Касательно (стосовно)
Напомнім (ну це вже вопше!)
всі ліцензії на видання та видання (не коментую)
безпрецедентне для українського медіа-ринку вихідне пособіє (а це - вишенька на тіртику!)

Що сказати: БЕЗПРЕЦЕДЕНТНИЙ за безграмотністю допис!
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19.07.2022 18:14 Ответить
так їх!

До речі, я давно агітую адмінів запровадити функціонал Ctrl+Enter для повідомлення редакторам про помилку. Не слухають...
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19.07.2022 18:22 Ответить
Навіть перше речення читати без сліз неможливо.

Єдиною причиною виходу компанії з медіа-бізнесу став (був) дискримінаційний закон
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19.07.2022 18:32 Ответить
Эх, а ведь совсем недавно - свой президент, своя рада, большинство своих министров в кабмине...
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19.07.2022 18:15 Ответить
ТЫ не путай Ринат Бандитыча с бабой Беней
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19.07.2022 18:20 Ответить
Оооо, то він згадав ще 2011-13 роки....
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19.07.2022 18:23 Ответить
не тільки, 2014-19 у той період теж входить
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19.07.2022 18:40 Ответить
Не бреши, жлоб мільярдний! Канали твої збиткові і повністю на твоєму утримані були, то і вирішив на держбюджет їх спіхнути! А ти втрачаєш зараз експортні надходження і промисловість, тому і не хочеш більше утримувати журнашлюх.
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19.07.2022 18:39 Ответить
"журнашлюх" які перейшли працювати на його телеканали з медведчуковських телеблювотин.
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19.07.2022 19:09 Ответить
" Напомнім, SCM оголосив про вихід з медіа-бізнесу 11 липня. "Медіа Група Україна" повернула державі всі ліцензії на видання та видання друкованих СМІ. За особистою ініціативою Ахметова, всі співробітники медіагрупи отримують безпрецедентне для українського медіа-ринку вихідне пособіє - від 3 до 12 "довоєних" місячних окладів. " - ау! редактор - ви там притомні!?
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19.07.2022 19:00 Ответить
редакторові треба вручити не пособіє, а посібник з перекладу на українську
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19.07.2022 19:18 Ответить
передав державі неліквід, на який треба було витрачати купу грошей, нехай тепер держава Україна фінансує цей неліквід і витрачає кошти. Вчинив як спражній "патріот"....
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19.07.2022 19:59 Ответить
Власне, те ж саме, що цей "крєпкій собствєннік" завжди робив. Взяти як приклад той же ДТЕК. Зайшло, ********* грошей, вийшло, кинувши збиткове підприємство в руки держави.
А тепер такий бєднєнькій, "міня абіжают, діскрімінаційні закони протів алігархав, я хароший, я же дал вихадноє пасобіє сваім журнашлюхам і карміл кієвскіх бабушєк целих двє, нєт, трі нєдєлі в вайну, за што ви мєня так"???
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20.07.2022 08:15 Ответить
Медіаканали Ахметова не були найгірші. Останнім часом вони доносили достовірну інформацію. Не рівня Інтеру. Отож не судіть той не судимі будете.
Довідково:
Самого Ахметова я не сприймаю. Історію його сходження знаю.
Але, погодьтеся, його канали ТВ були не найгіршими в Україні.
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19.07.2022 20:29 Ответить
ой біда, включить зарнку тіліфізор, а там не розказують, яки охмедка хороший, скліьки подачок кинув, біженцям бабмбаса.
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19.07.2022 22:05 Ответить
 
 