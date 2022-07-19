Выход SCM из медиабизнеса обусловлен дискриминационным законом об олигархах, — Ахметов

Единственная причина выхода компании SCM из медиабизнеса произошла в силу дискриминационного закона об олигархах, сообщил владелец компании Ринат Ахметов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Это решение вызвано только одним — введением в силу дискриминационного закона об олигархах. Это вынужденное, тяжелое решение, которое я принял с болью в сердце. Мы начали развивать медиабизнес в 2000 году, инвестировав в медиахолдинг более 1,5 млрд долларов . Каналы "Украина" и "Украина 24" - безусловные лидеры украинского телевещания", - сообщил Ахметов в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera.

Бизнесмен подчеркнул, что после начала полномасштабной российской войны против Украины и из-за короткого 6-месячного срока продажи, определенного законом, продать этот крупный медиабизнес на рыночных условиях невозможно.

"Закон, который начал действовать и не был отменен, требовал от меня избавиться от медиаактивов. Поэтому я вынужден отказаться от всех лицензий на вещание и передать их государству, а также оставить электронные и печатные СМИ. Что касается развития медиа в Польше и других странах" - это решение на данном этапе не принято", - отметил бизнесмен.

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Напомним, в SCM объявили о выходе из медиабизнеса 11 июля. "Медиа Группа Украина" вернула государству все лицензии на вещание и издание печатных СМИ. По личной инициативе Ахметова, все сотрудники медиагруппы получают беспрецедентное для украинского медиарынка выходное пособие – от 3 до 12 "довоенных" месячных окладов.