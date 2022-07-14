Министр юстиции Малюска: Ахметов больше не олигарх
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Бизнесмен Ринат Ахметов больше не подпадает под критерии олигарха после сложения его бизнес-партнером Вадимом Новинским депутатского мандата и выхода SCM из медийного бизнеса.
Об этом министр юстиции Денис Малюська сообщил в эфире онлайн-дискуссии "ОПОРА. Live", передает Цензор.НЕТ.
"Новинский – это была прямая связь для того, чтобы признать олигархом Ахметова. Потому что они партнеры по бизнесу, а Новинский как народный депутат является политической фигурой. И поэтому здесь, в случае продолжения статуса Новинского как народного депутата, срабатывал бы признак участия в политической жизни, которую бы добавлял и автоматически превращал Ахметова в олигарха. Поэтому в данном случае отказ от мандата, это была цель, или не была целью — не знаю, судить не буду, но убрал прямую связь господина Ахметова с парламентом и убрал самый очевидный признак участия в политической жизни для господина Ахметова", - сообщил министр юстиции.
Также после решения SCM выйти из медийного бизнеса Ахметов больше не подпадает под критерий закона об олигархах по владению СМИ.
По словам Малюськи, таким образом Ахметов осуществил выход сразу из-под двух критериев попадания в перечень олигархов - по поводу участия в политической жизни страны из-за потери мандата его бизнес-партнером Вадимом Новинским, а также по поводу влияния на медиасферу из-за отказа от лицензий на телерадиотрансляции "Медиа Группы Украины".
"Он (Ринат Ахметов. – Ред.) никогда не хотел попасть в список олигархов, был решительно настроен. Последнее его заявление – это как раз признак того, что своего мнения он не изменил, и он считает этот Закон опасным и не хотел бы туда попадать", — подытожил Малуска.
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Аргументація офігенна чи олігофренна (дивлячись на Малюську, плутаю ці поняття)!
ЗАГОНЯТЬСЯ НА ПОДДЕРЖКУ ЗЕЛЕНСЬКОГО І КО.
А олигархом будет только тот, кто не сдаст свои медиа под ЗелеБеню.
Но даже если Порох сдаст свой канал под ЗеБЕ, его всеравно будут травить. Так завещал ПУ
Олігарх це римлянин Красс, грек Онассіс. А цей індівідуум звичайний злодій.
ТЕЖ МЕНІ ЗДИВУВАВ - от як би сказав що Ахметов більше не жилець 😅
Ахметов не уходит из медиабизнеса, а плотно возвращается
Мы с огромным интересом наблюдали за реакцией Офиса президента, приближенных к власти медиа и лично гения политтехнологий Миши Подоляка на заявление инвесткомпании Рината Ахметова о выходе из всех их украинских медиа-бизнесов. Якобы, это реакция Ахметова на закон об олигархах. Video cover Все бы хорошо, но пул политтехнологов работавших на Ахметова никуда не пропал. Да и политики, которых ассоциировали с Ахметовым в панических настроениях никем не замечены. Мы расспросили своих инсайдеров и вот что узнали.
Все верно, отказ от лицензий напрямую связан с запуском пула телеканалов в Польше. Речь о сразу девяти (!!!) телеканалах, запущенных на польской платформе Polsat Box Go. Официальным объяснением такого проекта было то, что в Польше, мол, сейчас пребывает много украинцев. Однако, ребенку понятно, что вещать эти телеканалы (и не только они) будут не на Польшу, а на Украину. Как? Ну, во-первых, вскоре мы увидим эти телеканалы на кабельных сетях, уже как польские, но с теми самыми ведущими в тех самых передачах, что и на прежних каналах Ахметова. Более того, студии каналов работать будут в украинских городах, но уже как иностранное СМИ. Со всеми нюансами. Тут очень кстати подоспело заявление, что мол медиагруппы Ахметова вернут государству только лицензии, а все недвижимое, движимое и интеллектуальное имущество останется в собственности телеканалов. К бабке не ходи - это имущество через ряд интересных схем вскоре окажется в руках польских каналов Ахметова. Во-вторых, никто не сможет помешать польским телеканалам Ахметова зайти на украинский рынок в качестве европейского медиаинвестора. Любой наезд власти на телеканалы Ахметова, в этом случае станет наездом на иностранного инвестора со всеми вытекающими, в международных судах. Да, мы слышали уже, что мол работы по польским каналам приостанавливаются вместе с выходом из уже существующего медиабизнеса Ахметова. Это не правда. Прекращается дистрибьюция украинских каналов Ахметова за рубежом. Польских телеканалов это не касается. Иными словами Ахметов из украинского медиабизнеса никуда не уходит. Наоборот. Теперь его медиа станут более защищенными от нападок власти. Плюс, теперь они плевать хотели и на "совместный телемарафон", и на угрозы ОП. А еще на закон о языках, который каналы Ахметова и раньше исполняли чисто номинально. Ахметов не уходит из медиабизнеса, он в него плотно возвращается. Он выходит из формата "совместного марафона" и начинает действовать как самостоятельный игрок. И вот тут команде Зеленского станет не до смеха. Ахметов - это Разумков. А Разумков это гарантированный раскол "Слуги народа". Вспомните атаки власти на предприятия Ахметова перед российским вторжением. Все понятно?
Источник: https://www.ponomaroleg.com/ahmetov-ne-uhodit-iz-mediabiznesa-a-plotno-vozvrashhaetsya/