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Новости Политика Украины
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Министр юстиции Малюска: Ахметов больше не олигарх

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

ахметов

Бизнесмен Ринат Ахметов больше не подпадает под критерии олигарха после сложения его бизнес-партнером Вадимом Новинским депутатского мандата и выхода SCM из медийного бизнеса.

Об этом министр юстиции Денис Малюська сообщил в эфире онлайн-дискуссии "ОПОРА. Live", передает Цензор.НЕТ.

"Новинский – это была прямая связь для того, чтобы признать олигархом Ахметова. Потому что они партнеры по бизнесу, а Новинский как народный депутат является политической фигурой. И поэтому здесь, в случае продолжения статуса Новинского как народного депутата, срабатывал бы признак участия в политической жизни, которую бы добавлял и автоматически превращал Ахметова в олигарха. Поэтому в данном случае отказ от мандата, это была цель, или не была целью — не знаю, судить не буду, но убрал прямую связь господина Ахметова с парламентом и убрал самый очевидный признак участия в политической жизни для господина Ахметова", - сообщил министр юстиции.

Читайте: Новинский отказался от мандата. ДОКУМЕНТ

Также после решения SCM выйти из медийного бизнеса Ахметов больше не подпадает под критерий закона об олигархах по владению СМИ.

По словам Малюськи, таким образом Ахметов осуществил выход сразу из-под двух критериев попадания в перечень олигархов - по поводу участия в политической жизни страны из-за потери мандата его бизнес-партнером Вадимом Новинским, а также по поводу влияния на медиасферу из-за отказа от лицензий на телерадиотрансляции "Медиа Группы Украины".

Также читайте: Ахметов решил выйти из медийного бизнеса

"Он (Ринат Ахметов. – Ред.) никогда не хотел попасть в список олигархов, был решительно настроен. Последнее его заявление – это как раз признак того, что своего мнения он не изменил, и он считает этот Закон опасным и не хотел бы туда попадать", — подытожил Малуска.
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Топ комментарии
+64
Ну можна не сумніватися.
Єдиний олігарх в Україні, це Порошенко.
Вас би нечість зелену в газові камери відправити, усіх до одного, щоб і сліду не лишилося.
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14.07.2022 14:02
+40
если ахметов не олигарх, то теперь его можно на фронт, он вроде еще призывной
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14.07.2022 14:06
+34
Да, да, простой предприниматель, ФОП Ахметов Р. Л.
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14.07.2022 14:05
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Страница 3 из 3
Ошибся, женщина из Запорожья, но это ничего не меняет
СБУ удалось перехватить разговор между женщиной, живущей в селе Тарасовка Запорожской области, и ее родственником - боевиком так называемой "ДНР".

Перехоплення СБУ:
"Мы им колбасы, а они они насилуют детей и стреляют в ноги: женщина из Запорожья "прозрела" от действий российских оккупантов

"Сережа, поезжай сюда и посмотри, что здесь делается! Я х*рней не страдаю! Я тебе всегда верила!

Верила, как ты мне объяснял за бандеровцевя возненавидела их.

А теперь кого мне ненавидеть?"

Она отметила, что не знает, как уберечь своих 14 и 10-летнюю внучек.

https://war.obozrevatel.com/myi-im-kolbasyi-a-oni-nasiluyut-detej-i-strelyayut-v-nogi-zhenschina-iz-zaporozhya-prozrela-ot-dejstvij-rossijskih-okkupantov.htm
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14.07.2022 19:54 Ответить
Не можу зрозуміти - Малюська професійний клоун чи кончений ідіот?
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14.07.2022 19:34 Ответить
Такое впечатление, что не окончил даже церковно-приходскую школу
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14.07.2022 19:57 Ответить
Ахимєт - олігарх!?...Та ви шо...Він же янгол.
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14.07.2022 19:35 Ответить
А я не можу зрозуміти - ця молюска юрист чи юродивий?
Аргументація офігенна чи олігофренна (дивлячись на Малюську, плутаю ці поняття)!
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14.07.2022 19:35 Ответить
И вот нахрена миллионам выехавших украинцев за пределы границ Украины возвращаться в эту клоаку зеленского и его уже не олигархов. Да ну их *****.
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14.07.2022 19:43 Ответить
ептель моптель . а де тепер натаха влащенко буде бобло отримувати -- ця мерзотниця залишиться без роботи . чи як . може на эсперессо . прямий . п.ятий пиде працювати гнида ватная
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14.07.2022 19:53 Ответить
Натаха светит своим мутным табло на Ютубе. ЕЕ там много
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14.07.2022 20:06 Ответить
А у Бени Г+Г не заберут? Он вообще не прикасаем
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14.07.2022 19:59 Ответить
ВЕСЬ МЕДІА РЕСУРС в Украине будет тупо

ЗАГОНЯТЬСЯ НА ПОДДЕРЖКУ ЗЕЛЕНСЬКОГО І КО.

А олигархом будет только тот, кто не сдаст свои медиа под ЗелеБеню.

Но даже если Порох сдаст свой канал под ЗеБЕ, его всеравно будут травить. Так завещал ПУ
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14.07.2022 20:05 Ответить
нужда он теперь просто пересичный ахметка. Ну так заберите его в армию пусть свой лугандон вызволяет. Он в сдаче лугандона рашистам в 2014 ой как виноват
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14.07.2022 20:14 Ответить
«От жалко пацана!» (Л.Подеревянский «Место встречи изменить нельзя ***.»)
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14.07.2022 20:23 Ответить
Название статьи звучит как анекдот
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14.07.2022 20:30 Ответить
Якась маячня!!! А алюська міністр юстиції!!
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14.07.2022 20:35 Ответить
олигархом он перестанет быть когда вернет награбленное
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14.07.2022 20:45 Ответить
Рудий татарин подільник "алєка грєка", за сумісництвом вбивця, рекетир та бюджетний крадій звичайно не олігарх!

Олігарх це римлянин Красс, грек Онассіс. А цей індівідуум звичайний злодій.
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14.07.2022 21:03 Ответить
...збагрив державі неліввід, тепер ми ще й будемо утримувати його холуйських журналістів, щоб вони прославляли гівнокомандуючого та його вірного санчодєрманчо і його команду.
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14.07.2022 21:08 Ответить
Дуже "патрiотично". Все виссав, всiх нагнув, кинув i нiкому нiчого не винен.
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14.07.2022 21:33 Ответить
95 квартал продовжує нас смішити клоунадою
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14.07.2022 21:40 Ответить
Вот это поворот! Коломойша - не олигарх, Ахметов - не олигарх, зеленский - не олигарх. Остался один Порошенко! Вот он злокозненный и закоренелый олигарх и корень всех зол. Позорная зелёная плесень! ЗЕшоблу В ОТСТАВКУ!!
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14.07.2022 21:45 Ответить
Курва, святий.
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14.07.2022 21:51 Ответить
Міністр юстиції Малюська: Ахметов більше не олігарх Джерело: https://censor.net/ua/n3354089

ТЕЖ МЕНІ ЗДИВУВАВ - от як би сказав що Ахметов більше не жилець 😅
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14.07.2022 22:00 Ответить
Ну а шо - він реально не якийсь там олігарх - король, який зробив себе сам
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14.07.2022 22:00 Ответить
как говорило одно жалкое ничтожное чмо: "каждый из нас - президент...". теперь, все украинцы - олигархи, разумеется, кроме Ахметова...
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14.07.2022 22:23 Ответить
Якщо в мільярдера є кишеньковий міністр Малюська, то це олігарх за визначенням.
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14.07.2022 22:48 Ответить
ПЕЧЕРСКИЙ ХОЛМ
Ахметов не уходит из медиабизнеса, а плотно возвращается

Мы с огромным интересом наблюдали за реакцией Офиса президента, приближенных к власти медиа и лично гения политтехнологий Миши Подоляка на заявление инвесткомпании Рината Ахметова о выходе из всех их украинских медиа-бизнесов. Якобы, это реакция Ахметова на закон об олигархах. Video cover Все бы хорошо, но пул политтехнологов работавших на Ахметова никуда не пропал. Да и политики, которых ассоциировали с Ахметовым в панических настроениях никем не замечены. Мы расспросили своих инсайдеров и вот что узнали.
Все верно, отказ от лицензий напрямую связан с запуском пула телеканалов в Польше. Речь о сразу девяти (!!!) телеканалах, запущенных на польской платформе Polsat Box Go. Официальным объяснением такого проекта было то, что в Польше, мол, сейчас пребывает много украинцев. Однако, ребенку понятно, что вещать эти телеканалы (и не только они) будут не на Польшу, а на Украину. Как? Ну, во-первых, вскоре мы увидим эти телеканалы на кабельных сетях, уже как польские, но с теми самыми ведущими в тех самых передачах, что и на прежних каналах Ахметова. Более того, студии каналов работать будут в украинских городах, но уже как иностранное СМИ. Со всеми нюансами. Тут очень кстати подоспело заявление, что мол медиагруппы Ахметова вернут государству только лицензии, а все недвижимое, движимое и интеллектуальное имущество останется в собственности телеканалов. К бабке не ходи - это имущество через ряд интересных схем вскоре окажется в руках польских каналов Ахметова. Во-вторых, никто не сможет помешать польским телеканалам Ахметова зайти на украинский рынок в качестве европейского медиаинвестора. Любой наезд власти на телеканалы Ахметова, в этом случае станет наездом на иностранного инвестора со всеми вытекающими, в международных судах. Да, мы слышали уже, что мол работы по польским каналам приостанавливаются вместе с выходом из уже существующего медиабизнеса Ахметова. Это не правда. Прекращается дистрибьюция украинских каналов Ахметова за рубежом. Польских телеканалов это не касается. Иными словами Ахметов из украинского медиабизнеса никуда не уходит. Наоборот. Теперь его медиа станут более защищенными от нападок власти. Плюс, теперь они плевать хотели и на "совместный телемарафон", и на угрозы ОП. А еще на закон о языках, который каналы Ахметова и раньше исполняли чисто номинально. Ахметов не уходит из медиабизнеса, он в него плотно возвращается. Он выходит из формата "совместного марафона" и начинает действовать как самостоятельный игрок. И вот тут команде Зеленского станет не до смеха. Ахметов - это Разумков. А Разумков это гарантированный раскол "Слуги народа". Вспомните атаки власти на предприятия Ахметова перед российским вторжением. Все понятно?

Источник: https://www.ponomaroleg.com/ahmetov-ne-uhodit-iz-mediabiznesa-a-plotno-vozvrashhaetsya/
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14.07.2022 23:56 Ответить
Если всё это правда, то зеленскому не поздоровится. Ахметов и вправду совершит государственный переворот, который так необачно выдумал зеленский в своём интервью украинским СМИ в прошлом году. Хаха, зеленский своими руками породил свою погибель (политическую). Если б не война, это было бы интересно посмотреть
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16.07.2022 20:11 Ответить
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