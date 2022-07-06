Новинский отказался от мандата. ДОКУМЕНТ

Олигарх и народный депутат нескольких созывов Вадим Новинский (внефракционный, в прошлом член уже запрещенной партии "Оппозиционный блок", еще раньше – член "Партии регионов") сообщил, что отказывается от мандата.

Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"В новых драматических обстоятельствах, возникших после оккупации Мариуполя, считаю, что буду эффективнее не в политике, а в гуманитарной, общественной и производственно-экономической деятельности. Сейчас откровенно не до политики - время и обстоятельства диктуют другие приоритеты", - написал он.

Новинский сообщил, что намерен "сосредоточиться на гуманитарных проектах, на развитии национальной экономики, служении Украинской православной церкви и на восстановлении разрушенных храмов".

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Новинский принимал участие в досрочных парламентских выборах 2019 года как самовыдвиженец по мажоритарному округу №57 (Мариуполь), по итогам голосования победил с результатом 42,64%.

Новинский с 2008 года, когда он был еще гражданином России, неоднократно оказывался в списках самых богатых людей Украины – на пике в 2012 году он занял 2 место с оценкой состояния около $4,4 млрд.

Новинский был принят в гражданство Украины "как лицо, имеющее выдающиеся заслуги перед Украиной", 29 мая 2012 года указом Виктора Януковича.

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