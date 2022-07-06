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Новинский отказался от мандата. ДОКУМЕНТ

новинский

Олигарх и народный депутат нескольких созывов Вадим Новинский (внефракционный, в прошлом член уже запрещенной партии "Оппозиционный блок", еще раньше – член "Партии регионов") сообщил, что отказывается от мандата.

Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"В новых драматических обстоятельствах, возникших после оккупации Мариуполя, считаю, что буду эффективнее не в политике, а в гуманитарной, общественной и производственно-экономической деятельности. Сейчас откровенно не до политики - время и обстоятельства диктуют другие приоритеты", - написал он.

Новинский сообщил, что намерен "сосредоточиться на гуманитарных проектах, на развитии национальной экономики, служении Украинской православной церкви и на восстановлении разрушенных храмов".

Смотрите также: Фридман, Новинский и другие россияне. Притула призвал власть конфисковать все российские активы в Украине. ВИДЕО

Новинский принимал участие в досрочных парламентских выборах 2019 года как самовыдвиженец по мажоритарному округу №57 (Мариуполь), по итогам голосования победил с результатом 42,64%.

Новинский с 2008 года, когда он был еще гражданином России, неоднократно оказывался в списках самых богатых людей Украины – на пике в 2012 году он занял 2 место с оценкой состояния около $4,4 млрд.

Новинский был принят в гражданство Украины "как лицо, имеющее выдающиеся заслуги перед Украиной", 29 мая 2012 года указом Виктора Януковича.

Смотрите также: Бывший нардеп Горбатов финансировал террористов "ДНР" и похитил из оккупированного Крыма более 6 тыс. артефактов, - ГБР. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Новинский отказался от мандата 01

Автор: 

депутат (3309) мандат (384) Новинский (438) олигарх (1027) Оппозиционная платформа - За жизнь (452)


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Топ комментарии
+64
Ця гнида має сидіти у в'язниці...
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06.07.2022 13:57
+45
Чому сидіти? Як на мене, то повинен висіти
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06.07.2022 14:04
+40
Не гнида, с*ка православна ж))
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06.07.2022 14:02
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Ця гнида має сидіти у в'язниці...
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06.07.2022 13:57 Ответить
Не гнида, с*ка православна ж))
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06.07.2022 14:02 Ответить
Чому сидіти? Як на мене, то повинен висіти
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06.07.2022 14:04 Ответить
В Україні не буде ні порядку, ні толку поки такі виродки як це чмо бородате цинічне і брехливе, буде спокійно пересуватися по території країни.

Як можна гинути на передку знищуючи тупорилих орків і усвідомлювати що відверті вороги всередині країни сидять у парламенті, ведуть злочинний бізнес, займають високі посади починаючи з нікчемного ОП? Як!?!?!?
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06.07.2022 18:13 Ответить
Воюють не за Порошенка чи зеленського. Воюють за свою землю, батьків, дітей та рідних. За право жити на своій землі.
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06.07.2022 22:38 Ответить
а что бы этой землей управляли такие вот гниды как зеленский каломойский или новинский?
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07.07.2022 06:20 Ответить
Альо,контори та конторки,чому ця гнида неголена тиняється Україною??? За причиндалля і на довічне,з конфіскатом до трусів і в уранові копальні,з обушком за миску баланди !!!)))
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06.07.2022 14:07 Ответить
Ніхто його не буде чіпляти! Вибачаться, відпустять, супровід дадут і ще грошенят "на дорогу".
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06.07.2022 14:24 Ответить
як мінімум, він вже не під депутатським імунітетом....чи в Україні сам?
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06.07.2022 15:50 Ответить
Розвідник задачу виконав!
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06.07.2022 13:57 Ответить
Скорее многолетний, весьма влиятельный и денежный агент влияния, пока наши полуспецслужбы ерундой занимаются под чутким "руководством" Офиса Прэжыдэнта
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06.07.2022 14:04 Ответить
a on esho v UA ?
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06.07.2022 13:59 Ответить
Оборотни теперь станут максимально мимикрировать под патриотов Украины.
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06.07.2022 13:59 Ответить
Харошій руZZкій?
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06.07.2022 14:00 Ответить
пока нет, ждем-с...
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06.07.2022 14:03 Ответить
Це просто капєц піздєцовий. Або піздєц капцовий.
ракованський диверсант просто насрав купу лайна, зробивши такий демарш.
Не його з криками й улюлюканням викотили на носаках з ВР,а воно саме насрало. Й отримало задоволення. Обтікайте, мовляв.
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06.07.2022 14:00 Ответить
фальшстарт предвыборной гонки зелёной ко манды перекинулся на других засланцев?
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06.07.2022 14:00 Ответить
Керівництво відкликає, поїде гауляйтером на окуповані території.
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06.07.2022 14:01 Ответить
А воно ще не за гратами, і ще є громадянином України?! Ну такими темпами ми до євросоюзу ще не скоро потрапимо... Хоча може все це для піару робилось, щоб "Пете" носа втерти? Тоді це мабудь максимум на що здатне Зе
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06.07.2022 14:02 Ответить
А скільки по Вашому мають збиратись докази, доводитись судови справи? З огляду на те, що з 2014 вже почалась війна, а судова система тільки но почалась реформуватись. Чи може після Яника оце тільки одна гніда-консерва сиділа? Може треба бути Шивою багаторукою? То вибач, що не виправдав твої сподівання...
А згадайте основне гасло Зе після приходу до влади для досянення миру - "Треба просто перестати стріляти!" І руками ДБР повиймав клістрони з системи ПВО, і не тільки це... От рецепт дієвий виявляється...
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06.07.2022 15:03 Ответить
Вадим Владиславович Новинский - настоящее имя Вадим Рудольфович Малхасян. Родился 3 июня 1963 года в г. Старая Русса (Новгородская область, россия).

Воно, виявляється, те ж рудольфовіч. Та ще й малкасян.

Подвійна національність?
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06.07.2022 14:03 Ответить
У вірмен є анекдот у тему:
Помирає католикос усіх вірмен.
- Діти мої, - звертається він до присутніх навколо смертного одра, - найбільше на світі бережіть євреїв!
- Чому євреїв?
- Бо коли покінчать із євреями, візьмуться за вірмен!
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06.07.2022 14:10 Ответить
нафік кому вони впали. шо одні, шо другі. То все робиться для посилення єдності. типу шоб не розслаблялися. Те саме й раша із своїми робить: всі навколо вороги і всі хочуть їхньої смерті(нафік вони кому впали поки сидять у своїй раші?). тож убий їх першими. Я вже писав про антихристиянську пропагаду як про засіб втокмачування в голови, що людина людині - звір. І по другому ніяк не можна. якщо чуєте щось проти хрестиянства, то якраз сказане вище - причина такого базікання.
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06.07.2022 14:29 Ответить
Агентура
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06.07.2022 14:04 Ответить
Про православну Суку можна сказати, що "Мавр зробив свою справу, мавр може йти".
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06.07.2022 14:05 Ответить
запоронити церкву московського сатанату в Україні,Всіх служителів церкви.котра благословляла геноцид українського народу рашистами виселити в рабсію.Негайно. Новиньский- гаманець куйла в Україні.
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06.07.2022 14:05 Ответить
Цих опсж чи як їх там, потрібно розстріляти або повісити.
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06.07.2022 14:05 Ответить
возможно и то и другое
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06.07.2022 14:18 Ответить
**** православна, надалі буде вести антиукраїнську діяльність під прикриттям сатанистів гундяя. Храми воно буде відбудовувати..звиздуй на рашу та будуй що хочеш.
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06.07.2022 14:06 Ответить
Він завжди притримував "запасний варіант" у вигляді РПЦ МП...
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06.07.2022 14:06 Ответить
Может, **** православная, наконец откажется и от украинского гражданства, полученного от енакиевского хряка?
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06.07.2022 14:06 Ответить
Намылился уже в оккупационные структуры, гуманитарий сердобольный. Ловите его где-то там
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06.07.2022 14:07 Ответить
Ні фіга! У нього достатньо активів в Україні, які він після цього одразу втратить - частка в "Метінвесті", ТМ "Верес", щось суднобудівне та інше.
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06.07.2022 19:27 Ответить
отже він не депутат теперь. що, його на фронт чи закордон як кошового?
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06.07.2022 14:07 Ответить
**** православная(с)
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06.07.2022 14:08 Ответить
а хто їй надав українське громадянсьтво? зто цей зрадник?
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06.07.2022 14:12 Ответить
Ага))))

Тут в зекоМанде куда ни плюнь - зрадник або громадянство кацапии, как у харьковского. невзорову кто давал ?

сплошной флеш-рояль))
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06.07.2022 14:21 Ответить
Жизнь хочешь спасти, предатель????
А поезд но ростов уже ушел......
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06.07.2022 14:11 Ответить
чому цей фсбшний агент досі не ліквідований?
із владою та філією фсб все зрозуміло
але невже під час війни, з усієї країни, не знайдеться 1 мужній патріот із снайперською рушницєю?
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06.07.2022 14:11 Ответить
так може ж у нього охорона є? чи як? може потрібні більш потужні засоби ніж снайперка?
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06.07.2022 14:32 Ответить
тот поц, минимум как пол года, уже должен был сидеть на зоне.....
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06.07.2022 14:12 Ответить
туда ему и дорога....
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06.07.2022 14:14 Ответить
Відмовився, бо з кимось домовився.
Знешкоджений в політиці, вирішив, що більше завдасть шкоди країні, працюючи в структурах УПЦ МП (москальських покидьків)!
Між іншим, процедура арешту цього ворога тепер спрощується!
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06.07.2022 14:14 Ответить
Це велика втрата для українського парламенту... ****, і воно досі було в Україні і його не чипали...
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06.07.2022 14:14 Ответить
лубянка дала команду агенту вадику вытягивать московский православный сатанат
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06.07.2022 14:15 Ответить
Хрестовый поход обьявить во главе суки православной и "япончика"
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06.07.2022 14:54 Ответить
воно і зрозуміло, був в долях з Рінатом, а вони,орки, взяли і знищили Азовсталь. **** православна, одним словом. А він образився, що Сінод прийняв рішення про якусь там самостійність. вважаю, що доля митрополита Іларіона підсказала йому єдиний і правильний вчинок.
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06.07.2022 14:16 Ответить
59 років, якраз можна мобілізувати
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06.07.2022 14:16 Ответить
Новинський відмовився від мандату Джерело:
На тєлогрєєчкє пєчать, мой номєр 245 😁
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06.07.2022 14:17 Ответить
боже, какие же они милые эти православные суки
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06.07.2022 14:19 Ответить
Сделал дело - гуляй смело Пока виновные не понесут заслуженное наказание не будет порядка и справедливости в стране - через годик-другой опзжопники и прочая нечисть сварганят очередной политпроэкт и мудрый народ дружно за них проголосует...круговорот дерьма в природе мля.
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06.07.2022 14:19 Ответить
Когда Зеля начнет у рыгов активы изымать?
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06.07.2022 14:19 Ответить
Молодий ригіонал Зеленський буде завжди допомогати «ПР»в якій би халепі це угруповування ФСБ не перебувало.Як до речі і ще один ригіонал Діма Разумков
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06.07.2022 16:28 Ответить
Людською мовою - "Я зрозумів що х*йлу 3.14зда, жопоблок розкрито, треба ховатись й однекуватись, може пронесе"...
Підожди гнидо, хай тільки до тебе руки дойдуть...
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06.07.2022 14:20 Ответить
Взял пример з *****.х.уя -нигде не маячить.
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06.07.2022 14:28 Ответить
Зосередиться на роботі в РПЦ ФСБ, буде фінансувати Філарета і його "Київський патріархат" для знищення ПЦУ.
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06.07.2022 14:36 Ответить
Розігнати УПЦ як п'яту колону і агента фсб рашки, а їхніх поводирів разом з новінським - посадити
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06.07.2022 14:39 Ответить
Після війни,треба буде шукати,запрошувати, і вибирати у владу незаплямованих, зі "стальними яйцями" і з стійкими моральними принципами людей,які нарешті пересаджають всю багаторічну і незмінну "нечисть" в Україні. Інакше вся ця мерзота,"перефарбувавшись", ще довго буде "плутатись між ногами","мутити воду" і "ставити палки в колеса".
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06.07.2022 14:47 Ответить
У суки бізнес відібрать, активи націоналізувать, перевірити правомірність надання громадянства та відібрать, а потім прив'язати до БТР і затягнути до кордону.

Так і з іншими кацапоФСБешними бізнесменами в Україні.
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06.07.2022 14:47 Ответить
Новинський стверджував, що Янукович дав йому громадянство по рекомендації Порошенко, який тоді був міністром в Януковича. Що Порошенко дав йому рекомендацію після того як про неї попростив у нього Новинський. Так що тут багато заплутаного.
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06.07.2022 14:47 Ответить
Про це тут https://www.google.com/amp/www.pravda.com.ua/news/2018/11/1/7196909/index.amp
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06.07.2022 14:50 Ответить
та невже сам голова фсбшної резидентури, особисто, надавав рекомендацію агегту фсб невінському ? як необережно з його боку 🤣🤣🤣
це ж запал на трасі 👎👎👎
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06.07.2022 22:14 Ответить
100% какую то очередную ****..ю удумал, к бабке не ходи!!!
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06.07.2022 14:49 Ответить
Обісрався? Маєш, крва, їхати у Маріуполь і звільняти його від своїх братів, а не мандат складати. А краще їдь до своїх хазяїв у ФСБ. Тут тобі робити нема чого.
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06.07.2022 14:50 Ответить
Армяшка заборчик перекрасить затеял. Ну тут талант по крови. Славянин- славянин--- верим. Шаровары примерь на всяк случай. Жупан купи. Но помни.... Сам знаешь что.
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06.07.2022 14:51 Ответить
шо то пошло нє так
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06.07.2022 14:54 Ответить
Запахло огромными деньгами.
Зачем теперь Новинскому те копейки от депутатства и потраченое время там?
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06.07.2022 14:58 Ответить
На даному етапі своє завдання виконав, тепер потрібно тимчасово зникнути з поля зору. Це стосується більшості опзжистів, але як тільки дадуть команду вони знову почнуть тягнути Україну до московії. Нинішня влада як і минула скоріше кине за грати націоналіста ніж проросійську наволоч.
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06.07.2022 14:58 Ответить
Підлягає ліквідації разом з рпц
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06.07.2022 15:00 Ответить
куди московита не цілуй у нього всюди дупа...
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06.07.2022 15:03 Ответить
**** православная...
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06.07.2022 15:03 Ответить
Цього замало його треба заарештувати з конфіксацією всього майна ,це ворог.
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06.07.2022 15:14 Ответить
По перше московських попів не повинно бути в Україні !!!
Особливо в Лаврі це нонсенс.По друге всі тварюки с ОПЗЖ повинні пройти через СБУ .По друге до кінця днів їх і їх дітям категорично заборонить посідати державні посадити взагалі навіть і працювати в держустановах ы навіть співпрацювати с дерустановами..Тільки так країна очиститься від цього лайна.5 місяць війни навіть натяку на це немає.Знову до нас не доходить.Ті самі помилки 2014 року і наразі 2022 така бійня а ми дозволяємо над собою знущатися.Це все лайно зараз переобувається і залягає на дно під видом патріотів.А потім після війни вилізе і почне гадити .
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06.07.2022 15:15 Ответить
Перейшов на суто агентурну роботу - УПЦ...
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06.07.2022 15:19 Ответить
Це ватне падло має бути позбавлене не тільки мандата, а і громадянства України, а той хто йому його надав має бути притягнутий до відповідальності.
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06.07.2022 15:26 Ответить
це означає тільки одне - стартанула нова передвиборча компанії с№ки прпавославної
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06.07.2022 15:51 Ответить
Цікаво Медведчука не змогли розколоти на рахунок Новинського,бо його місце в тюрмі.
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06.07.2022 15:58 Ответить
И долго ещё этот российский гавнюк Новинский будет портить воздух в Украине!! Это же явный ярый пророссийский провокатор!! Вспомните его походы с ПРоросийской церковью в Украине и его пророссийские высказывания!! Теперь эта жидовская шлюха новинский хочет лечь на дно, дождаться когда буря войны пройдёт над его головой, а затем снова создать пророссийскю партию на манер ОПЗЖ и ставить нам подножку и продолжать грабить украинский народ!!...Новинский !! Вон ***** в россию!! А наворованное имущество конфисковать для ЗСУ,,
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06.07.2022 16:06 Ответить
У квітні 2016-го Порошенко доручив Державній міграційній службі перевірити законність надання громадянства Новинському.

Він продемонстрував лист із підписом Порошенка. Документ передав главі парламенту Андрію Парубію.

"За особливі заслуги перед Україною прошу надати громадянство Новинському", - процитував нардеп слова Порошенка.
https://gazeta.ua/articles/politics/_poroshenko-dopomig-novinskomu-otrimati-gromadyanstvo/739471
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06.07.2022 16:20 Ответить
Повестку_вручат?
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06.07.2022 16:47 Ответить
Очередная ПИД...рашенская Гнида которую нужно лишать гражданства, закрывать с полной конфискацией, если бы был гарант а не малоПИД...роское, бенино Нарко-Чмо!!!
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06.07.2022 18:06 Ответить
ОТКАЗ ОТ МАНДАТА ЕЩЁ РАЗ ДОКАЗЫВАЕТ, ЧТО, ПУТЛЕР БУДЕТ БИТЬ ПО ВР!
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06.07.2022 18:24 Ответить
Этот ******** и ворюга шапок Янукович, за взятку мог дать гражданство даже кошке, а не только ворюге Новинскому!!! Пора расставить все точки над и и выпроводить этого гандона Новинского на историческую родину в мокшанск!!!!! А Куда смотрит наше СБУ!?? Сколько вреда принесли УКраине всякие там Новинские, Медведчуки, Шуфричи , Скорики, Погребинские ,,долбоёбы типа Георгицы и Д. Панченко(аналог Скабеевой), Бужанские, , Королевская, бондаренко, волошины, Лукаш,,Полуев, Мартиросян,Пиховшик, Добкин-попкин,Жвания, Чаплига, Полуумный любитель Лукашенка-депутат Шевченко, сын ********* пророссийского подводника из Одессы, Д. Спивак и ещё тысячи и тысячи предателей УКраины!! Ну а Моковской церкви в Украине вообще быть не может .. Это позор Украине!!!..Это Нонсенс!!..Куда смотрит, Я не лох!! Или Новинский откупился пол-сотней бронежелетов или касок!!...К сожалению в УКраине Всюду продажные жиды-ворюги! Что ни олигарх-то ворюга жид.........Всюду.. Пока жиды у власти УКраины толку у нас не будет"!".........Жид за гривну всю Украину продаст!!
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06.07.2022 18:35 Ответить
видимо что-то в лесу сдохло. интересно, когда еще у нас был подобный случай? свечку что ли поставить ...
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06.07.2022 21:04 Ответить
 
 