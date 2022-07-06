Новинский отказался от мандата. ДОКУМЕНТ
Олигарх и народный депутат нескольких созывов Вадим Новинский (внефракционный, в прошлом член уже запрещенной партии "Оппозиционный блок", еще раньше – член "Партии регионов") сообщил, что отказывается от мандата.
Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"В новых драматических обстоятельствах, возникших после оккупации Мариуполя, считаю, что буду эффективнее не в политике, а в гуманитарной, общественной и производственно-экономической деятельности. Сейчас откровенно не до политики - время и обстоятельства диктуют другие приоритеты", - написал он.
Новинский сообщил, что намерен "сосредоточиться на гуманитарных проектах, на развитии национальной экономики, служении Украинской православной церкви и на восстановлении разрушенных храмов".
Новинский принимал участие в досрочных парламентских выборах 2019 года как самовыдвиженец по мажоритарному округу №57 (Мариуполь), по итогам голосования победил с результатом 42,64%.
Новинский с 2008 года, когда он был еще гражданином России, неоднократно оказывался в списках самых богатых людей Украины – на пике в 2012 году он занял 2 место с оценкой состояния около $4,4 млрд.
Новинский был принят в гражданство Украины "как лицо, имеющее выдающиеся заслуги перед Украиной", 29 мая 2012 года указом Виктора Януковича.
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Як можна гинути на передку знищуючи тупорилих орків і усвідомлювати що відверті вороги всередині країни сидять у парламенті, ведуть злочинний бізнес, займають високі посади починаючи з нікчемного ОП? Як!?!?!?
ракованський диверсант просто насрав купу лайна, зробивши такий демарш.
Не його з криками й улюлюканням викотили на носаках з ВР,а воно саме насрало. Й отримало задоволення. Обтікайте, мовляв.
А згадайте основне гасло Зе після приходу до влади для досянення миру - "Треба просто перестати стріляти!" І руками ДБР повиймав клістрони з системи ПВО, і не тільки це... От рецепт дієвий виявляється...
Воно, виявляється, те ж рудольфовіч. Та ще й малкасян.
Подвійна національність?
Помирає католикос усіх вірмен.
- Діти мої, - звертається він до присутніх навколо смертного одра, - найбільше на світі бережіть євреїв!
- Чому євреїв?
- Бо коли покінчать із євреями, візьмуться за вірмен!
Тут в зекоМанде куда ни плюнь - зрадник або громадянство кацапии, как у харьковского. невзорову кто давал ?
сплошной флеш-рояль))
А поезд но ростов уже ушел......
із владою та філією фсб все зрозуміло
але невже під час війни, з усієї країни, не знайдеться 1 мужній патріот із снайперською рушницєю?
Знешкоджений в політиці, вирішив, що більше завдасть шкоди країні, працюючи в структурах УПЦ МП (москальських покидьків)!
Між іншим, процедура арешту цього ворога тепер спрощується!
На тєлогрєєчкє пєчать, мой номєр 245 😁
Підожди гнидо, хай тільки до тебе руки дойдуть...
Так і з іншими кацапоФСБешними бізнесменами в Україні.
це ж запал на трасі 👎👎👎
Зачем теперь Новинскому те копейки от депутатства и потраченое время там?
Особливо в Лаврі це нонсенс.По друге всі тварюки с ОПЗЖ повинні пройти через СБУ .По друге до кінця днів їх і їх дітям категорично заборонить посідати державні посадити взагалі навіть і працювати в держустановах ы навіть співпрацювати с дерустановами..Тільки так країна очиститься від цього лайна.5 місяць війни навіть натяку на це немає.Знову до нас не доходить.Ті самі помилки 2014 року і наразі 2022 така бійня а ми дозволяємо над собою знущатися.Це все лайно зараз переобувається і залягає на дно під видом патріотів.А потім після війни вилізе і почне гадити .
Він продемонстрував лист із підписом Порошенка. Документ передав главі парламенту Андрію Парубію.
"За особливі заслуги перед Україною прошу надати громадянство Новинському", - процитував нардеп слова Порошенка.
https://gazeta.ua/articles/politics/_poroshenko-dopomig-novinskomu-otrimati-gromadyanstvo/739471