Новинський відмовився від мандату. ДОКУМЕНТ

Олігарх та народний депутат кількох скликань Вадим Новинський (позафракційний, у минулому член уже забороненої партії "Опозиційний блок", ще раніше – член "Партії регіонів") повідомив, що відмовляється від мандату.

Про це він написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"У нових драматичних обставин, що виникли після окупації Маріуполя, вважаю, що буду ефективнішим не в політиці, а в гуманітарній, громадській та виробничо-економічній діяльності. Зараз відверто не до політики - час та обставини диктують інші пріоритети", - написав він.

Новинський повідомив, що збирається "зосередитись на гуманітарних проектах, на розвитку національної економіки, служінні Української Православної Церкви та на відновленні зруйнованих храмів".

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Новинський брав участь у дострокових парламентських виборах 2019 року як самовисуванець за мажоритарним округом № 57 (Маріуполь), за підсумками голосування переміг із результатом 42,64%.

Новинський з 2008 року, коли він був ще громадянином Росії, неодноразово опинявся у списках найбагатших людей України – на піку у 2012 році він посів 2 місце з оцінкою статків близько $4,4 млрд.

Новинського було прийнято у громадянство України "як особа, яка має визначні заслуги перед Україною" 29 травня 2012 року указом Віктора Януковича.

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