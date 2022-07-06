Новинський відмовився від мандату. ДОКУМЕНТ
Олігарх та народний депутат кількох скликань Вадим Новинський (позафракційний, у минулому член уже забороненої партії "Опозиційний блок", ще раніше – член "Партії регіонів") повідомив, що відмовляється від мандату.
Про це він написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"У нових драматичних обставин, що виникли після окупації Маріуполя, вважаю, що буду ефективнішим не в політиці, а в гуманітарній, громадській та виробничо-економічній діяльності. Зараз відверто не до політики - час та обставини диктують інші пріоритети", - написав він.
Новинський повідомив, що збирається "зосередитись на гуманітарних проектах, на розвитку національної економіки, служінні Української Православної Церкви та на відновленні зруйнованих храмів".
Новинський брав участь у дострокових парламентських виборах 2019 року як самовисуванець за мажоритарним округом № 57 (Маріуполь), за підсумками голосування переміг із результатом 42,64%.
Новинський з 2008 року, коли він був ще громадянином Росії, неодноразово опинявся у списках найбагатших людей України – на піку у 2012 році він посів 2 місце з оцінкою статків близько $4,4 млрд.
Новинського було прийнято у громадянство України "як особа, яка має визначні заслуги перед Україною" 29 травня 2012 року указом Віктора Януковича.
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Як можна гинути на передку знищуючи тупорилих орків і усвідомлювати що відверті вороги всередині країни сидять у парламенті, ведуть злочинний бізнес, займають високі посади починаючи з нікчемного ОП? Як!?!?!?
ракованський диверсант просто насрав купу лайна, зробивши такий демарш.
Не його з криками й улюлюканням викотили на носаках з ВР,а воно саме насрало. Й отримало задоволення. Обтікайте, мовляв.
А згадайте основне гасло Зе після приходу до влади для досянення миру - "Треба просто перестати стріляти!" І руками ДБР повиймав клістрони з системи ПВО, і не тільки це... От рецепт дієвий виявляється...
Воно, виявляється, те ж рудольфовіч. Та ще й малкасян.
Подвійна національність?
Помирає католикос усіх вірмен.
- Діти мої, - звертається він до присутніх навколо смертного одра, - найбільше на світі бережіть євреїв!
- Чому євреїв?
- Бо коли покінчать із євреями, візьмуться за вірмен!
Тут в зекоМанде куда ни плюнь - зрадник або громадянство кацапии, как у харьковского. невзорову кто давал ?
сплошной флеш-рояль))
А поезд но ростов уже ушел......
із владою та філією фсб все зрозуміло
але невже під час війни, з усієї країни, не знайдеться 1 мужній патріот із снайперською рушницєю?
Знешкоджений в політиці, вирішив, що більше завдасть шкоди країні, працюючи в структурах УПЦ МП (москальських покидьків)!
Між іншим, процедура арешту цього ворога тепер спрощується!
На тєлогрєєчкє пєчать, мой номєр 245 😁
Підожди гнидо, хай тільки до тебе руки дойдуть...
Так і з іншими кацапоФСБешними бізнесменами в Україні.
це ж запал на трасі 👎👎👎
Зачем теперь Новинскому те копейки от депутатства и потраченое время там?
Особливо в Лаврі це нонсенс.По друге всі тварюки с ОПЗЖ повинні пройти через СБУ .По друге до кінця днів їх і їх дітям категорично заборонить посідати державні посадити взагалі навіть і працювати в держустановах ы навіть співпрацювати с дерустановами..Тільки так країна очиститься від цього лайна.5 місяць війни навіть натяку на це немає.Знову до нас не доходить.Ті самі помилки 2014 року і наразі 2022 така бійня а ми дозволяємо над собою знущатися.Це все лайно зараз переобувається і залягає на дно під видом патріотів.А потім після війни вилізе і почне гадити .
Він продемонстрував лист із підписом Порошенка. Документ передав главі парламенту Андрію Парубію.
"За особливі заслуги перед Україною прошу надати громадянство Новинському", - процитував нардеп слова Порошенка.
https://gazeta.ua/articles/politics/_poroshenko-dopomig-novinskomu-otrimati-gromadyanstvo/739471