УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7119 відвідувачів онлайн
Новини
19 463 90

Новинський відмовився від мандату. ДОКУМЕНТ

новинский

Олігарх та народний депутат кількох скликань Вадим Новинський (позафракційний, у минулому член уже забороненої партії "Опозиційний блок", ще раніше – член "Партії регіонів") повідомив, що відмовляється від мандату.

Про це він написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"У нових драматичних обставин, що виникли після окупації Маріуполя, вважаю, що буду ефективнішим не в політиці, а в гуманітарній, громадській та виробничо-економічній діяльності. Зараз відверто не до політики - час та обставини диктують інші пріоритети", - написав він.

Новинський повідомив, що збирається "зосередитись на гуманітарних проектах, на розвитку національної економіки, служінні Української Православної Церкви та на відновленні зруйнованих храмів".

Читайте: Фрідман, Новинський та інші росіяни. Притула закликав владу конфіскувати усі російські активи в Україні. ВIДЕО

Новинський брав участь у дострокових парламентських виборах 2019 року як самовисуванець за мажоритарним округом № 57 (Маріуполь), за підсумками голосування переміг із результатом 42,64%.

Новинський з 2008 року, коли він був ще громадянином Росії, неодноразово опинявся у списках найбагатших людей України – на піку у 2012 році він посів 2 місце з оцінкою статків близько $4,4 млрд.

Новинського було прийнято у громадянство України "як особа, яка має визначні заслуги перед Україною" 29 травня 2012 року указом Віктора Януковича.

Також читайте: ФСБ робила ставку на колишніх функціонерів "Партії регіонів", - Дехтяренко

Новинський відмовився від мандату 01

Автор: 

депутат (1769) мандат (147) Новинський (534) олігарх (930) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (491)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+64
Ця гнида має сидіти у в'язниці...
показати весь коментар
06.07.2022 13:57
+45
Чому сидіти? Як на мене, то повинен висіти
показати весь коментар
06.07.2022 14:04
+40
Не гнида, с*ка православна ж))
показати весь коментар
06.07.2022 14:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ця гнида має сидіти у в'язниці...
показати весь коментар
06.07.2022 13:57 Відповісти
Не гнида, с*ка православна ж))
показати весь коментар
06.07.2022 14:02 Відповісти
Чому сидіти? Як на мене, то повинен висіти
показати весь коментар
06.07.2022 14:04 Відповісти
В Україні не буде ні порядку, ні толку поки такі виродки як це чмо бородате цинічне і брехливе, буде спокійно пересуватися по території країни.

Як можна гинути на передку знищуючи тупорилих орків і усвідомлювати що відверті вороги всередині країни сидять у парламенті, ведуть злочинний бізнес, займають високі посади починаючи з нікчемного ОП? Як!?!?!?
показати весь коментар
06.07.2022 18:13 Відповісти
Воюють не за Порошенка чи зеленського. Воюють за свою землю, батьків, дітей та рідних. За право жити на своій землі.
показати весь коментар
06.07.2022 22:38 Відповісти
а что бы этой землей управляли такие вот гниды как зеленский каломойский или новинский?
показати весь коментар
07.07.2022 06:20 Відповісти
Альо,контори та конторки,чому ця гнида неголена тиняється Україною??? За причиндалля і на довічне,з конфіскатом до трусів і в уранові копальні,з обушком за миску баланди !!!)))
показати весь коментар
06.07.2022 14:07 Відповісти
Ніхто його не буде чіпляти! Вибачаться, відпустять, супровід дадут і ще грошенят "на дорогу".
показати весь коментар
06.07.2022 14:24 Відповісти
як мінімум, він вже не під депутатським імунітетом....чи в Україні сам?
показати весь коментар
06.07.2022 15:50 Відповісти
Розвідник задачу виконав!
показати весь коментар
06.07.2022 13:57 Відповісти
Скорее многолетний, весьма влиятельный и денежный агент влияния, пока наши полуспецслужбы ерундой занимаются под чутким "руководством" Офиса Прэжыдэнта
показати весь коментар
06.07.2022 14:04 Відповісти
a on esho v UA ?
показати весь коментар
06.07.2022 13:59 Відповісти
Оборотни теперь станут максимально мимикрировать под патриотов Украины.
показати весь коментар
06.07.2022 13:59 Відповісти
Харошій руZZкій?
показати весь коментар
06.07.2022 14:00 Відповісти
пока нет, ждем-с...
показати весь коментар
06.07.2022 14:03 Відповісти
Це просто капєц піздєцовий. Або піздєц капцовий.
ракованський диверсант просто насрав купу лайна, зробивши такий демарш.
Не його з криками й улюлюканням викотили на носаках з ВР,а воно саме насрало. Й отримало задоволення. Обтікайте, мовляв.
показати весь коментар
06.07.2022 14:00 Відповісти
фальшстарт предвыборной гонки зелёной ко манды перекинулся на других засланцев?
показати весь коментар
06.07.2022 14:00 Відповісти
Керівництво відкликає, поїде гауляйтером на окуповані території.
показати весь коментар
06.07.2022 14:01 Відповісти
А воно ще не за гратами, і ще є громадянином України?! Ну такими темпами ми до євросоюзу ще не скоро потрапимо... Хоча може все це для піару робилось, щоб "Пете" носа втерти? Тоді це мабудь максимум на що здатне Зе
показати весь коментар
06.07.2022 14:02 Відповісти
А скільки по Вашому мають збиратись докази, доводитись судови справи? З огляду на те, що з 2014 вже почалась війна, а судова система тільки но почалась реформуватись. Чи може після Яника оце тільки одна гніда-консерва сиділа? Може треба бути Шивою багаторукою? То вибач, що не виправдав твої сподівання...
А згадайте основне гасло Зе після приходу до влади для досянення миру - "Треба просто перестати стріляти!" І руками ДБР повиймав клістрони з системи ПВО, і не тільки це... От рецепт дієвий виявляється...
показати весь коментар
06.07.2022 15:03 Відповісти
Вадим Владиславович Новинский - настоящее имя Вадим Рудольфович Малхасян. Родился 3 июня 1963 года в г. Старая Русса (Новгородская область, россия).

Воно, виявляється, те ж рудольфовіч. Та ще й малкасян.

Подвійна національність?
показати весь коментар
06.07.2022 14:03 Відповісти
У вірмен є анекдот у тему:
Помирає католикос усіх вірмен.
- Діти мої, - звертається він до присутніх навколо смертного одра, - найбільше на світі бережіть євреїв!
- Чому євреїв?
- Бо коли покінчать із євреями, візьмуться за вірмен!
показати весь коментар
06.07.2022 14:10 Відповісти
нафік кому вони впали. шо одні, шо другі. То все робиться для посилення єдності. типу шоб не розслаблялися. Те саме й раша із своїми робить: всі навколо вороги і всі хочуть їхньої смерті(нафік вони кому впали поки сидять у своїй раші?). тож убий їх першими. Я вже писав про антихристиянську пропагаду як про засіб втокмачування в голови, що людина людині - звір. І по другому ніяк не можна. якщо чуєте щось проти хрестиянства, то якраз сказане вище - причина такого базікання.
показати весь коментар
06.07.2022 14:29 Відповісти
Агентура
показати весь коментар
06.07.2022 14:04 Відповісти
Про православну Суку можна сказати, що "Мавр зробив свою справу, мавр може йти".
показати весь коментар
06.07.2022 14:05 Відповісти
запоронити церкву московського сатанату в Україні,Всіх служителів церкви.котра благословляла геноцид українського народу рашистами виселити в рабсію.Негайно. Новиньский- гаманець куйла в Україні.
показати весь коментар
06.07.2022 14:05 Відповісти
Цих опсж чи як їх там, потрібно розстріляти або повісити.
показати весь коментар
06.07.2022 14:05 Відповісти
возможно и то и другое
показати весь коментар
06.07.2022 14:18 Відповісти
**** православна, надалі буде вести антиукраїнську діяльність під прикриттям сатанистів гундяя. Храми воно буде відбудовувати..звиздуй на рашу та будуй що хочеш.
показати весь коментар
06.07.2022 14:06 Відповісти
Він завжди притримував "запасний варіант" у вигляді РПЦ МП...
показати весь коментар
06.07.2022 14:06 Відповісти
Может, **** православная, наконец откажется и от украинского гражданства, полученного от енакиевского хряка?
показати весь коментар
06.07.2022 14:06 Відповісти
Намылился уже в оккупационные структуры, гуманитарий сердобольный. Ловите его где-то там
показати весь коментар
06.07.2022 14:07 Відповісти
Ні фіга! У нього достатньо активів в Україні, які він після цього одразу втратить - частка в "Метінвесті", ТМ "Верес", щось суднобудівне та інше.
показати весь коментар
06.07.2022 19:27 Відповісти
отже він не депутат теперь. що, його на фронт чи закордон як кошового?
показати весь коментар
06.07.2022 14:07 Відповісти
**** православная(с)
показати весь коментар
06.07.2022 14:08 Відповісти
а хто їй надав українське громадянсьтво? зто цей зрадник?
показати весь коментар
06.07.2022 14:12 Відповісти
Ага))))

Тут в зекоМанде куда ни плюнь - зрадник або громадянство кацапии, как у харьковского. невзорову кто давал ?

сплошной флеш-рояль))
показати весь коментар
06.07.2022 14:21 Відповісти
Жизнь хочешь спасти, предатель????
А поезд но ростов уже ушел......
показати весь коментар
06.07.2022 14:11 Відповісти
чому цей фсбшний агент досі не ліквідований?
із владою та філією фсб все зрозуміло
але невже під час війни, з усієї країни, не знайдеться 1 мужній патріот із снайперською рушницєю?
показати весь коментар
06.07.2022 14:11 Відповісти
так може ж у нього охорона є? чи як? може потрібні більш потужні засоби ніж снайперка?
показати весь коментар
06.07.2022 14:32 Відповісти
тот поц, минимум как пол года, уже должен был сидеть на зоне.....
показати весь коментар
06.07.2022 14:12 Відповісти
туда ему и дорога....
показати весь коментар
06.07.2022 14:14 Відповісти
Відмовився, бо з кимось домовився.
Знешкоджений в політиці, вирішив, що більше завдасть шкоди країні, працюючи в структурах УПЦ МП (москальських покидьків)!
Між іншим, процедура арешту цього ворога тепер спрощується!
показати весь коментар
06.07.2022 14:14 Відповісти
Це велика втрата для українського парламенту... ****, і воно досі було в Україні і його не чипали...
показати весь коментар
06.07.2022 14:14 Відповісти
лубянка дала команду агенту вадику вытягивать московский православный сатанат
показати весь коментар
06.07.2022 14:15 Відповісти
Хрестовый поход обьявить во главе суки православной и "япончика"
показати весь коментар
06.07.2022 14:54 Відповісти
воно і зрозуміло, був в долях з Рінатом, а вони,орки, взяли і знищили Азовсталь. **** православна, одним словом. А він образився, що Сінод прийняв рішення про якусь там самостійність. вважаю, що доля митрополита Іларіона підсказала йому єдиний і правильний вчинок.
показати весь коментар
06.07.2022 14:16 Відповісти
59 років, якраз можна мобілізувати
показати весь коментар
06.07.2022 14:16 Відповісти
Новинський відмовився від мандату Джерело:
На тєлогрєєчкє пєчать, мой номєр 245 😁
показати весь коментар
06.07.2022 14:17 Відповісти
боже, какие же они милые эти православные суки
показати весь коментар
06.07.2022 14:19 Відповісти
Сделал дело - гуляй смело Пока виновные не понесут заслуженное наказание не будет порядка и справедливости в стране - через годик-другой опзжопники и прочая нечисть сварганят очередной политпроэкт и мудрый народ дружно за них проголосует...круговорот дерьма в природе мля.
показати весь коментар
06.07.2022 14:19 Відповісти
Когда Зеля начнет у рыгов активы изымать?
показати весь коментар
06.07.2022 14:19 Відповісти
Молодий ригіонал Зеленський буде завжди допомогати «ПР»в якій би халепі це угруповування ФСБ не перебувало.Як до речі і ще один ригіонал Діма Разумков
показати весь коментар
06.07.2022 16:28 Відповісти
Людською мовою - "Я зрозумів що х*йлу 3.14зда, жопоблок розкрито, треба ховатись й однекуватись, може пронесе"...
Підожди гнидо, хай тільки до тебе руки дойдуть...
показати весь коментар
06.07.2022 14:20 Відповісти
Взял пример з *****.х.уя -нигде не маячить.
показати весь коментар
06.07.2022 14:28 Відповісти
Зосередиться на роботі в РПЦ ФСБ, буде фінансувати Філарета і його "Київський патріархат" для знищення ПЦУ.
показати весь коментар
06.07.2022 14:36 Відповісти
Розігнати УПЦ як п'яту колону і агента фсб рашки, а їхніх поводирів разом з новінським - посадити
показати весь коментар
06.07.2022 14:39 Відповісти
Після війни,треба буде шукати,запрошувати, і вибирати у владу незаплямованих, зі "стальними яйцями" і з стійкими моральними принципами людей,які нарешті пересаджають всю багаторічну і незмінну "нечисть" в Україні. Інакше вся ця мерзота,"перефарбувавшись", ще довго буде "плутатись між ногами","мутити воду" і "ставити палки в колеса".
показати весь коментар
06.07.2022 14:47 Відповісти
У суки бізнес відібрать, активи націоналізувать, перевірити правомірність надання громадянства та відібрать, а потім прив'язати до БТР і затягнути до кордону.

Так і з іншими кацапоФСБешними бізнесменами в Україні.
показати весь коментар
06.07.2022 14:47 Відповісти
Новинський стверджував, що Янукович дав йому громадянство по рекомендації Порошенко, який тоді був міністром в Януковича. Що Порошенко дав йому рекомендацію після того як про неї попростив у нього Новинський. Так що тут багато заплутаного.
показати весь коментар
06.07.2022 14:47 Відповісти
Про це тут https://www.google.com/amp/www.pravda.com.ua/news/2018/11/1/7196909/index.amp
показати весь коментар
06.07.2022 14:50 Відповісти
та невже сам голова фсбшної резидентури, особисто, надавав рекомендацію агегту фсб невінському ? як необережно з його боку 🤣🤣🤣
це ж запал на трасі 👎👎👎
показати весь коментар
06.07.2022 22:14 Відповісти
100% какую то очередную ****..ю удумал, к бабке не ходи!!!
показати весь коментар
06.07.2022 14:49 Відповісти
Обісрався? Маєш, крва, їхати у Маріуполь і звільняти його від своїх братів, а не мандат складати. А краще їдь до своїх хазяїв у ФСБ. Тут тобі робити нема чого.
показати весь коментар
06.07.2022 14:50 Відповісти
Армяшка заборчик перекрасить затеял. Ну тут талант по крови. Славянин- славянин--- верим. Шаровары примерь на всяк случай. Жупан купи. Но помни.... Сам знаешь что.
показати весь коментар
06.07.2022 14:51 Відповісти
шо то пошло нє так
показати весь коментар
06.07.2022 14:54 Відповісти
Запахло огромными деньгами.
Зачем теперь Новинскому те копейки от депутатства и потраченое время там?
показати весь коментар
06.07.2022 14:58 Відповісти
На даному етапі своє завдання виконав, тепер потрібно тимчасово зникнути з поля зору. Це стосується більшості опзжистів, але як тільки дадуть команду вони знову почнуть тягнути Україну до московії. Нинішня влада як і минула скоріше кине за грати націоналіста ніж проросійську наволоч.
показати весь коментар
06.07.2022 14:58 Відповісти
Підлягає ліквідації разом з рпц
показати весь коментар
06.07.2022 15:00 Відповісти
куди московита не цілуй у нього всюди дупа...
показати весь коментар
06.07.2022 15:03 Відповісти
**** православная...
показати весь коментар
06.07.2022 15:03 Відповісти
Цього замало його треба заарештувати з конфіксацією всього майна ,це ворог.
показати весь коментар
06.07.2022 15:14 Відповісти
По перше московських попів не повинно бути в Україні !!!
Особливо в Лаврі це нонсенс.По друге всі тварюки с ОПЗЖ повинні пройти через СБУ .По друге до кінця днів їх і їх дітям категорично заборонить посідати державні посадити взагалі навіть і працювати в держустановах ы навіть співпрацювати с дерустановами..Тільки так країна очиститься від цього лайна.5 місяць війни навіть натяку на це немає.Знову до нас не доходить.Ті самі помилки 2014 року і наразі 2022 така бійня а ми дозволяємо над собою знущатися.Це все лайно зараз переобувається і залягає на дно під видом патріотів.А потім після війни вилізе і почне гадити .
показати весь коментар
06.07.2022 15:15 Відповісти
Перейшов на суто агентурну роботу - УПЦ...
показати весь коментар
06.07.2022 15:19 Відповісти
Це ватне падло має бути позбавлене не тільки мандата, а і громадянства України, а той хто йому його надав має бути притягнутий до відповідальності.
показати весь коментар
06.07.2022 15:26 Відповісти
це означає тільки одне - стартанула нова передвиборча компанії с№ки прпавославної
показати весь коментар
06.07.2022 15:51 Відповісти
Цікаво Медведчука не змогли розколоти на рахунок Новинського,бо його місце в тюрмі.
показати весь коментар
06.07.2022 15:58 Відповісти
И долго ещё этот российский гавнюк Новинский будет портить воздух в Украине!! Это же явный ярый пророссийский провокатор!! Вспомните его походы с ПРоросийской церковью в Украине и его пророссийские высказывания!! Теперь эта жидовская шлюха новинский хочет лечь на дно, дождаться когда буря войны пройдёт над его головой, а затем снова создать пророссийскю партию на манер ОПЗЖ и ставить нам подножку и продолжать грабить украинский народ!!...Новинский !! Вон ***** в россию!! А наворованное имущество конфисковать для ЗСУ,,
показати весь коментар
06.07.2022 16:06 Відповісти
У квітні 2016-го Порошенко доручив Державній міграційній службі перевірити законність надання громадянства Новинському.

Він продемонстрував лист із підписом Порошенка. Документ передав главі парламенту Андрію Парубію.

"За особливі заслуги перед Україною прошу надати громадянство Новинському", - процитував нардеп слова Порошенка.
https://gazeta.ua/articles/politics/_poroshenko-dopomig-novinskomu-otrimati-gromadyanstvo/739471
показати весь коментар
06.07.2022 16:20 Відповісти
Повестку_вручат?
показати весь коментар
06.07.2022 16:47 Відповісти
Очередная ПИД...рашенская Гнида которую нужно лишать гражданства, закрывать с полной конфискацией, если бы был гарант а не малоПИД...роское, бенино Нарко-Чмо!!!
показати весь коментар
06.07.2022 18:06 Відповісти
ОТКАЗ ОТ МАНДАТА ЕЩЁ РАЗ ДОКАЗЫВАЕТ, ЧТО, ПУТЛЕР БУДЕТ БИТЬ ПО ВР!
показати весь коментар
06.07.2022 18:24 Відповісти
Этот ******** и ворюга шапок Янукович, за взятку мог дать гражданство даже кошке, а не только ворюге Новинскому!!! Пора расставить все точки над и и выпроводить этого гандона Новинского на историческую родину в мокшанск!!!!! А Куда смотрит наше СБУ!?? Сколько вреда принесли УКраине всякие там Новинские, Медведчуки, Шуфричи , Скорики, Погребинские ,,долбоёбы типа Георгицы и Д. Панченко(аналог Скабеевой), Бужанские, , Королевская, бондаренко, волошины, Лукаш,,Полуев, Мартиросян,Пиховшик, Добкин-попкин,Жвания, Чаплига, Полуумный любитель Лукашенка-депутат Шевченко, сын ********* пророссийского подводника из Одессы, Д. Спивак и ещё тысячи и тысячи предателей УКраины!! Ну а Моковской церкви в Украине вообще быть не может .. Это позор Украине!!!..Это Нонсенс!!..Куда смотрит, Я не лох!! Или Новинский откупился пол-сотней бронежелетов или касок!!...К сожалению в УКраине Всюду продажные жиды-ворюги! Что ни олигарх-то ворюга жид.........Всюду.. Пока жиды у власти УКраины толку у нас не будет"!".........Жид за гривну всю Украину продаст!!
показати весь коментар
06.07.2022 18:35 Відповісти
видимо что-то в лесу сдохло. интересно, когда еще у нас был подобный случай? свечку что ли поставить ...
показати весь коментар
06.07.2022 21:04 Відповісти
 
 