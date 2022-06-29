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ФСБ робила ставку на колишніх функціонерів "Партії регіонів", - Дехтяренко

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

дехтяренко

Федеральна служба безпеки Росії розразовувала, що маріонеткові окупаційні адміністрації в Україні очолять колишні функціонери "Партії регіонів" та їх агентура.

Про це речник СБУ Артем Дехтяренко сказав в інтерв’ю "Главкому", повідомляє Цензор.НЕТ.

"У ФСБ були під рукою кілька людей, з яких вони хотіли створити "місцеву владу" на окупованих територіях. Уже з середини лютого ці люди виїхали до прикордонних областей РФ і Білорусії, а частина перебувала у тимчасово окупованому Криму", - розповів Дехтяренко.

"Вони дуже хотіли повернутися до влади, спираючись на підтримку російських військ", - додав він.

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Речним СБУ уточнив, що йдеться про колишніх функціонерів "Партії регіонів", які давно втекли з України, і про політиків ОПЗЖ.

Дехтяренко назвав колишнього міністра оборони Лебедєва, ексглаву СБУ Якименка, ексміністра МВС Захарченка, ексзаступника секретаря РНБО Сівковича, колишнього главу адміністрації президента Клюєва.

"Ці люди мали доступ до найтаємнішої інформації, і досі вони можуть підтримувати контакти зі своїми колишніми підлеглими, які тим чи іншим чином впливають на ухвалення певних рішень", – наголосив речник СБУ.

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За його даними, Сівкович і Клюєв створили у Москві так званий "політичний офіс", що працює під контролем ФСБ. Вони мають широке коло контактів в українському політикумі, і вони дають ФСБ рекомендації, кого з громадян України можна завербувати й використовувати в окупаційних структурах.

Як приклад Дехтяренко назвав справу брата екснардепа Олега Царьова, якого СБУ затримала у Дніпрі. Росіяни обіцяли йому посаду "губернатора Дніпропетровської області", якщо він допоможе окупантам захопити регіон.

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За словами представника СБУ, Служба продовжує "вести" багато контактів росіян, але про це стає відомо лише після того, як їх оперативне відпрацювання завершується і розголос визнається таким, що не суперечить інтересам безпеки України.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+20
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29.06.2022 14:51
+18
А так-же на их идейных последователей.

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29.06.2022 14:49
+18
За этих чтоли функционеров?

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29.06.2022 14:53
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І діючих слуг народу.
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29.06.2022 14:48 Відповісти
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29.06.2022 14:51 Відповісти
За этих чтоли функционеров?

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29.06.2022 14:53 Відповісти
Так вот. Бывших функционеров, как и наркоманов, не бывает!!!
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29.06.2022 14:54 Відповісти
Ойц, таки це правда!
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29.06.2022 14:55 Відповісти
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29.06.2022 14:54 Відповісти
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29.06.2022 17:24 Відповісти
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29.06.2022 14:59 Відповісти
Ані тАДа єШЧо нє зналі нічЄВо...
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29.06.2022 15:02 Відповісти
Есть такое

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29.06.2022 14:54 Відповісти
не ну гринпоц то понятно, а второй мужик какой перешел?
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29.06.2022 14:55 Відповісти
А так-же на их идейных последователей.

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29.06.2022 14:49 Відповісти
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29.06.2022 14:53 Відповісти
О, ти ба? Новину відкрили!!!
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29.06.2022 14:50 Відповісти
це він про подоляка чи про єрмака?
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29.06.2022 14:51 Відповісти
як не очікувано
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29.06.2022 14:52 Відповісти
Ага, а може на зелених? Он в Херсоні зелені перейшли до кацапів, депутат Ковальов... А?
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29.06.2022 14:54 Відповісти
Немножко странно, как это сбежавший ещё в далёком 2014-М году мусор, поддерживает контакты со своими бывшими подчинёнными, которые принимают решения в стране?...Что это за "контакты-подчинённые" такие и почему они ещё не то, что в тюрьме и С конфискованным имуществом, а ещё и "принимают решения"? Нашим гавно-политикам и таким же "правоохранителям" было мало времени с 2014 гоДА почистить всю эту кодлу или ещё лет 20 будет тянуть и удивляться, почему мы ещё не в ЕС и НАТО?
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29.06.2022 14:56 Відповісти
Портнов створив всіх цих Єрмаків, Татарових, і Венедіктових...
Зараз, щоправда, його люди у владі розбавлені креатурами Коломойського
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29.06.2022 15:11 Відповісти
слуги не українського народу на другому місці по колаборації з окупантами, а може вже вийшли і на перше

- щодня новини про них
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29.06.2022 14:56 Відповісти
Подоляк? Татаров? головні учасники марафону Ахметов і Медведчук? Так і опа наша на них же ставить.
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29.06.2022 14:57 Відповісти
А на слуг, які заперечували можливість нападу, ні?
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29.06.2022 14:58 Відповісти
Братья клюевы всегда были и остаются врагами Украины.
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29.06.2022 14:59 Відповісти
Дарма 2004 не зробили те що мали
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29.06.2022 14:59 Відповісти
СБУ утверждает что знает про 7000 агентов кремля. И знали до 24.02.2022. Вопрос, почему они работают до сих пор ? Почему СБУ такие слепые? Чому не затримали Захарченка, Якименко, і т. д. і т. п? Чому?
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29.06.2022 15:06 Відповісти
Таких, як Дємченко, Єрмак, Татаров і Подоляк?

Так вони всі в ОПЗЄ!!!
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29.06.2022 15:09 Відповісти
Наявність хоча б тимчасового членства в опзж, призначення на посаду януковощем, або під час його президенства є підставою для негайного звільнення з вр та усіх державних посад, та позбавлення права їх обіймати протягом 10 років, нардепам вр - без права висуватися в депутати пожиттєво.
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29.06.2022 15:22 Відповісти
"Дехтяренко назвав колишнього міністра оборони Лебедєва, ексглаву СБУ Якименка, ексміністра МВС Захарченка, ексзаступника секретаря РНБО Сівковича, колишнього главу адміністрації президента Клюєва"

А чого він не каже, що Лебедєв, якименко і сівкович - це колишні члени партії "матьківщина"?
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29.06.2022 15:33 Відповісти
фсб робило і робить ставку не на партії ,а на агентурну сітку єрмаків,татарових, подоляків, арахамій, жовків ,верещукових, і всяких різьних "казбеків" портново- бакланових.
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29.06.2022 15:47 Відповісти
То кого вони мають на увазі портнова,єрмака, татарова, демченка, смірнова, подоляка, шкарлета,вілкулів та інших, які грають першу скрипку у команді боневтіка?
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29.06.2022 15:53 Відповісти
Чому ОПЗЖ і риги ще не в тюрмі ?
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29.06.2022 16:32 Відповісти
Рыганалы - это предатели, уроды. Они сделали больше всего вреда за годы независимости. Всех причастных к этой банде нужно изолировать, а многих на нары.
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29.06.2022 16:32 Відповісти
як це їх ізолювати, якщо вони сьогодні і є влада, а це всі ті, що вирішують все і за всіх -єрмак, татаров, демченко, смірнов, портнов, подоляк та інші. Ще є і сепари із Абхазії -арахамія.
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29.06.2022 17:18 Відповісти
... але тут підсуєтилися слуги уродів.
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29.06.2022 17:20 Відповісти
 
 