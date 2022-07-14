Міністр юстиції Малюська: Ахметов більше не олігарх
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Бізнесмен Рінат Ахметов більше не підпадає під критерії "олігарха" після складання його бізнес-партнером Вадимом Новінським депутатського мандату та виходу SCM із медійного бізнесу.
Про це міністр юстиції Денис Малюська повідомив в ефірі онлайн-дискусії "ОПОРА. Live", інформує Цензор.НЕТ.
"Новинський - це був прямий зв'язок для того, щоб визнати олігархом Ахметова. Тому що вони партнери з бізнесу, а Новинський як народний депутат є політичною фігурою. І тому тут, у разі продовження статусу Новинського як народного депутата, спрацьовував би ознаку участі в політичному житті, яку б додавав і автоматично перетворював Ахметова на олігарха. Тому в даному випадку відмова від мандата, чи це була мета, чи не була метою - не знаю, судити не буду, але прибрав прямий зв'язок пана Ахметова з парламентом і прибрав найочевиднішу ознаку участі в політичному житті для пана Ахметова", - повідомив міністр юстиції.
Також після рішення SCM вийти з медійного бізнесу Ахметов більше не підпадає під критерій закону про олігархів щодо володіння ЗМІ.
За словами Малюськи, таким чином Ахметов здійснив вихід одразу з-під двох критеріїв потрапляння до переліку олігархів - щодо участі у політичному житті країни через втрату мандату його бізнес-партнером Вадимом Новинським, а також щодо впливу на медіасферу через відмови від ліцензій на телерадіотрансляції "Медіа Групи Україна".
"Він (Рінат Ахметов. - Ред.) ніколи не хотів потрапити до списку олігархів, був рішуче налаштований. Остання його заява - це якраз ознака того, що своєї думки він не змінив, і він вважає цей Закон небезпечним і не хотів би туди потрапляти", - підсумував Малюська.
Будь ласка, зачекайте...
СБУ удалось перехватить разговор между женщиной, живущей в селе Тарасовка Запорожской области, и ее родственником - боевиком так называемой "ДНР".
Перехоплення СБУ:
"Мы им колбасы, а они они насилуют детей и стреляют в ноги: женщина из Запорожья "прозрела" от действий российских оккупантов
"Сережа, поезжай сюда и посмотри, что здесь делается! Я х*рней не страдаю! Я тебе всегда верила!
Верила, как ты мне объяснял за бандеровцев… я возненавидела их.
А теперь кого мне ненавидеть?"
Она отметила, что не знает, как уберечь своих 14 и 10-летнюю внучек.
https://war.obozrevatel.com/myi-im-kolbasyi-a-oni-nasiluyut-detej-i-strelyayut-v-nogi-zhenschina-iz-zaporozhya-prozrela-ot-dejstvij-rossijskih-okkupantov.htm
Аргументація офігенна чи олігофренна (дивлячись на Малюську, плутаю ці поняття)!
ЗАГОНЯТЬСЯ НА ПОДДЕРЖКУ ЗЕЛЕНСЬКОГО І КО.
А олигархом будет только тот, кто не сдаст свои медиа под ЗелеБеню.
Но даже если Порох сдаст свой канал под ЗеБЕ, его всеравно будут травить. Так завещал ПУ
Олігарх це римлянин Красс, грек Онассіс. А цей індівідуум звичайний злодій.
ТЕЖ МЕНІ ЗДИВУВАВ - от як би сказав що Ахметов більше не жилець 😅
Ахметов не уходит из медиабизнеса, а плотно возвращается
Мы с огромным интересом наблюдали за реакцией Офиса президента, приближенных к власти медиа и лично гения политтехнологий Миши Подоляка на заявление инвесткомпании Рината Ахметова о выходе из всех их украинских медиа-бизнесов. Якобы, это реакция Ахметова на закон об олигархах. Video cover Все бы хорошо, но пул политтехнологов работавших на Ахметова никуда не пропал. Да и политики, которых ассоциировали с Ахметовым в панических настроениях никем не замечены. Мы расспросили своих инсайдеров и вот что узнали.
Все верно, отказ от лицензий напрямую связан с запуском пула телеканалов в Польше. Речь о сразу девяти (!!!) телеканалах, запущенных на польской платформе Polsat Box Go. Официальным объяснением такого проекта было то, что в Польше, мол, сейчас пребывает много украинцев. Однако, ребенку понятно, что вещать эти телеканалы (и не только они) будут не на Польшу, а на Украину. Как? Ну, во-первых, вскоре мы увидим эти телеканалы на кабельных сетях, уже как польские, но с теми самыми ведущими в тех самых передачах, что и на прежних каналах Ахметова. Более того, студии каналов работать будут в украинских городах, но уже как иностранное СМИ. Со всеми нюансами. Тут очень кстати подоспело заявление, что мол медиагруппы Ахметова вернут государству только лицензии, а все недвижимое, движимое и интеллектуальное имущество останется в собственности телеканалов. К бабке не ходи - это имущество через ряд интересных схем вскоре окажется в руках польских каналов Ахметова. Во-вторых, никто не сможет помешать польским телеканалам Ахметова зайти на украинский рынок в качестве европейского медиаинвестора. Любой наезд власти на телеканалы Ахметова, в этом случае станет наездом на иностранного инвестора со всеми вытекающими, в международных судах. Да, мы слышали уже, что мол работы по польским каналам приостанавливаются вместе с выходом из уже существующего медиабизнеса Ахметова. Это не правда. Прекращается дистрибьюция украинских каналов Ахметова за рубежом. Польских телеканалов это не касается. Иными словами Ахметов из украинского медиабизнеса никуда не уходит. Наоборот. Теперь его медиа станут более защищенными от нападок власти. Плюс, теперь они плевать хотели и на "совместный телемарафон", и на угрозы ОП. А еще на закон о языках, который каналы Ахметова и раньше исполняли чисто номинально. Ахметов не уходит из медиабизнеса, он в него плотно возвращается. Он выходит из формата "совместного марафона" и начинает действовать как самостоятельный игрок. И вот тут команде Зеленского станет не до смеха. Ахметов - это Разумков. А Разумков это гарантированный раскол "Слуги народа". Вспомните атаки власти на предприятия Ахметова перед российским вторжением. Все понятно?
Источник: https://www.ponomaroleg.com/ahmetov-ne-uhodit-iz-mediabiznesa-a-plotno-vozvrashhaetsya/