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Новини Політика України
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Міністр юстиції Малюська: Ахметов більше не олігарх

Новини Цензор.НЕТ Політика України

ахметов

Бізнесмен Рінат Ахметов більше не підпадає під критерії "олігарха" після складання його бізнес-партнером Вадимом Новінським депутатського мандату та виходу SCM із медійного бізнесу.

Про це міністр юстиції Денис Малюська повідомив в ефірі онлайн-дискусії "ОПОРА. Live", інформує Цензор.НЕТ.

"Новинський - це був прямий зв'язок для того, щоб визнати олігархом Ахметова. Тому що вони партнери з бізнесу, а Новинський як народний депутат є політичною фігурою. І тому тут, у разі продовження статусу Новинського як народного депутата, спрацьовував би ознаку участі в політичному житті, яку б додавав і автоматично перетворював Ахметова на олігарха. Тому в даному випадку відмова від мандата, чи це була мета, чи не була метою - не знаю, судити не буду, але прибрав прямий зв'язок пана Ахметова з парламентом і прибрав найочевиднішу ознаку участі в політичному житті для пана Ахметова", - повідомив міністр юстиції.

Читайте: Новинський відмовився від мандату. ДОКУМЕНТ

Також після рішення SCM вийти з медійного бізнесу Ахметов більше не підпадає під критерій закону про олігархів щодо володіння ЗМІ.

За словами Малюськи, таким чином Ахметов здійснив вихід одразу з-під двох критеріїв потрапляння до переліку олігархів - щодо участі у політичному житті країни через втрату мандату його бізнес-партнером Вадимом Новинським, а також щодо впливу на медіасферу через відмови від ліцензій на телерадіотрансляції "Медіа Групи Україна".

Також читайте: Ахметов вирішив вийти з медійного бізнесу

"Він (Рінат Ахметов. - Ред.) ніколи не хотів потрапити до списку олігархів, був рішуче налаштований. Остання його заява - це якраз ознака того, що своєї думки він не змінив, і він вважає цей Закон небезпечним і не хотів би туди потрапляти", - підсумував Малюська.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+64
Ну можна не сумніватися.
Єдиний олігарх в Україні, це Порошенко.
Вас би нечість зелену в газові камери відправити, усіх до одного, щоб і сліду не лишилося.
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14.07.2022 14:02
+40
если ахметов не олигарх, то теперь его можно на фронт, он вроде еще призывной
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14.07.2022 14:06
+34
Да, да, простой предприниматель, ФОП Ахметов Р. Л.
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14.07.2022 14:05
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Сторінка 3 з 3
Ошибся, женщина из Запорожья, но это ничего не меняет
СБУ удалось перехватить разговор между женщиной, живущей в селе Тарасовка Запорожской области, и ее родственником - боевиком так называемой "ДНР".

Перехоплення СБУ:
"Мы им колбасы, а они они насилуют детей и стреляют в ноги: женщина из Запорожья "прозрела" от действий российских оккупантов

"Сережа, поезжай сюда и посмотри, что здесь делается! Я х*рней не страдаю! Я тебе всегда верила!

Верила, как ты мне объяснял за бандеровцевя возненавидела их.

А теперь кого мне ненавидеть?"

Она отметила, что не знает, как уберечь своих 14 и 10-летнюю внучек.

https://war.obozrevatel.com/myi-im-kolbasyi-a-oni-nasiluyut-detej-i-strelyayut-v-nogi-zhenschina-iz-zaporozhya-prozrela-ot-dejstvij-rossijskih-okkupantov.htm
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14.07.2022 19:54 Відповісти
Не можу зрозуміти - Малюська професійний клоун чи кончений ідіот?
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14.07.2022 19:34 Відповісти
Такое впечатление, что не окончил даже церковно-приходскую школу
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14.07.2022 19:57 Відповісти
Ахимєт - олігарх!?...Та ви шо...Він же янгол.
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14.07.2022 19:35 Відповісти
А я не можу зрозуміти - ця молюска юрист чи юродивий?
Аргументація офігенна чи олігофренна (дивлячись на Малюську, плутаю ці поняття)!
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14.07.2022 19:35 Відповісти
И вот нахрена миллионам выехавших украинцев за пределы границ Украины возвращаться в эту клоаку зеленского и его уже не олигархов. Да ну их *****.
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14.07.2022 19:43 Відповісти
ептель моптель . а де тепер натаха влащенко буде бобло отримувати -- ця мерзотниця залишиться без роботи . чи як . може на эсперессо . прямий . п.ятий пиде працювати гнида ватная
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14.07.2022 19:53 Відповісти
Натаха светит своим мутным табло на Ютубе. ЕЕ там много
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14.07.2022 20:06 Відповісти
А у Бени Г+Г не заберут? Он вообще не прикасаем
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14.07.2022 19:59 Відповісти
ВЕСЬ МЕДІА РЕСУРС в Украине будет тупо

ЗАГОНЯТЬСЯ НА ПОДДЕРЖКУ ЗЕЛЕНСЬКОГО І КО.

А олигархом будет только тот, кто не сдаст свои медиа под ЗелеБеню.

Но даже если Порох сдаст свой канал под ЗеБЕ, его всеравно будут травить. Так завещал ПУ
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14.07.2022 20:05 Відповісти
нужда он теперь просто пересичный ахметка. Ну так заберите его в армию пусть свой лугандон вызволяет. Он в сдаче лугандона рашистам в 2014 ой как виноват
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14.07.2022 20:14 Відповісти
«От жалко пацана!» (Л.Подеревянский «Место встречи изменить нельзя ***.»)
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14.07.2022 20:23 Відповісти
Название статьи звучит как анекдот
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14.07.2022 20:30 Відповісти
Якась маячня!!! А алюська міністр юстиції!!
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14.07.2022 20:35 Відповісти
олигархом он перестанет быть когда вернет награбленное
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14.07.2022 20:45 Відповісти
Рудий татарин подільник "алєка грєка", за сумісництвом вбивця, рекетир та бюджетний крадій звичайно не олігарх!

Олігарх це римлянин Красс, грек Онассіс. А цей індівідуум звичайний злодій.
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14.07.2022 21:03 Відповісти
...збагрив державі неліввід, тепер ми ще й будемо утримувати його холуйських журналістів, щоб вони прославляли гівнокомандуючого та його вірного санчодєрманчо і його команду.
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14.07.2022 21:08 Відповісти
Дуже "патрiотично". Все виссав, всiх нагнув, кинув i нiкому нiчого не винен.
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14.07.2022 21:33 Відповісти
95 квартал продовжує нас смішити клоунадою
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14.07.2022 21:40 Відповісти
Вот это поворот! Коломойша - не олигарх, Ахметов - не олигарх, зеленский - не олигарх. Остался один Порошенко! Вот он злокозненный и закоренелый олигарх и корень всех зол. Позорная зелёная плесень! ЗЕшоблу В ОТСТАВКУ!!
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14.07.2022 21:45 Відповісти
Курва, святий.
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14.07.2022 21:51 Відповісти
Міністр юстиції Малюська: Ахметов більше не олігарх Джерело: https://censor.net/ua/n3354089

ТЕЖ МЕНІ ЗДИВУВАВ - от як би сказав що Ахметов більше не жилець 😅
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14.07.2022 22:00 Відповісти
Ну а шо - він реально не якийсь там олігарх - король, який зробив себе сам
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14.07.2022 22:00 Відповісти
как говорило одно жалкое ничтожное чмо: "каждый из нас - президент...". теперь, все украинцы - олигархи, разумеется, кроме Ахметова...
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14.07.2022 22:23 Відповісти
Якщо в мільярдера є кишеньковий міністр Малюська, то це олігарх за визначенням.
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14.07.2022 22:48 Відповісти
ПЕЧЕРСКИЙ ХОЛМ
Ахметов не уходит из медиабизнеса, а плотно возвращается

Мы с огромным интересом наблюдали за реакцией Офиса президента, приближенных к власти медиа и лично гения политтехнологий Миши Подоляка на заявление инвесткомпании Рината Ахметова о выходе из всех их украинских медиа-бизнесов. Якобы, это реакция Ахметова на закон об олигархах. Video cover Все бы хорошо, но пул политтехнологов работавших на Ахметова никуда не пропал. Да и политики, которых ассоциировали с Ахметовым в панических настроениях никем не замечены. Мы расспросили своих инсайдеров и вот что узнали.
Все верно, отказ от лицензий напрямую связан с запуском пула телеканалов в Польше. Речь о сразу девяти (!!!) телеканалах, запущенных на польской платформе Polsat Box Go. Официальным объяснением такого проекта было то, что в Польше, мол, сейчас пребывает много украинцев. Однако, ребенку понятно, что вещать эти телеканалы (и не только они) будут не на Польшу, а на Украину. Как? Ну, во-первых, вскоре мы увидим эти телеканалы на кабельных сетях, уже как польские, но с теми самыми ведущими в тех самых передачах, что и на прежних каналах Ахметова. Более того, студии каналов работать будут в украинских городах, но уже как иностранное СМИ. Со всеми нюансами. Тут очень кстати подоспело заявление, что мол медиагруппы Ахметова вернут государству только лицензии, а все недвижимое, движимое и интеллектуальное имущество останется в собственности телеканалов. К бабке не ходи - это имущество через ряд интересных схем вскоре окажется в руках польских каналов Ахметова. Во-вторых, никто не сможет помешать польским телеканалам Ахметова зайти на украинский рынок в качестве европейского медиаинвестора. Любой наезд власти на телеканалы Ахметова, в этом случае станет наездом на иностранного инвестора со всеми вытекающими, в международных судах. Да, мы слышали уже, что мол работы по польским каналам приостанавливаются вместе с выходом из уже существующего медиабизнеса Ахметова. Это не правда. Прекращается дистрибьюция украинских каналов Ахметова за рубежом. Польских телеканалов это не касается. Иными словами Ахметов из украинского медиабизнеса никуда не уходит. Наоборот. Теперь его медиа станут более защищенными от нападок власти. Плюс, теперь они плевать хотели и на "совместный телемарафон", и на угрозы ОП. А еще на закон о языках, который каналы Ахметова и раньше исполняли чисто номинально. Ахметов не уходит из медиабизнеса, он в него плотно возвращается. Он выходит из формата "совместного марафона" и начинает действовать как самостоятельный игрок. И вот тут команде Зеленского станет не до смеха. Ахметов - это Разумков. А Разумков это гарантированный раскол "Слуги народа". Вспомните атаки власти на предприятия Ахметова перед российским вторжением. Все понятно?

Источник: https://www.ponomaroleg.com/ahmetov-ne-uhodit-iz-mediabiznesa-a-plotno-vozvrashhaetsya/
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14.07.2022 23:56 Відповісти
Если всё это правда, то зеленскому не поздоровится. Ахметов и вправду совершит государственный переворот, который так необачно выдумал зеленский в своём интервью украинским СМИ в прошлом году. Хаха, зеленский своими руками породил свою погибель (политическую). Если б не война, это было бы интересно посмотреть
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16.07.2022 20:11 Відповісти
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