Вихід SCM з медіа-бізнесу обумовлений дискримінаційним законом про олігархів, - Ахметов
Єдиною причиною виходу компанії SCM з медіа-бізнесу було набуття чинності дискримінаційним законом про олігархи, повідомив власник компанії Рінат Ахметов.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
"Це рішення викликане лише одним — набранням чинності дискримінаційним законом про олігархів. Це вимушене, важке рішення, яке я прийняв із болем у серці. Ми почали розвивати медіа-бізнес у 2000 році, інвестували у медіа-холдинг понад 1,5 млрд доларів. Канали "Україна" та "Україна 24" – беззастережні лідери українського телемовлення", – повідомив Ахметов в інтерв’ю італійському виданню Corriere della Sera.
Бізнесмен підкреслив, що після початку повномасштабної російської війни проти України та через короткий 6-місячний термін для продажу, який визначений законом, продати цей великий медіа-бізнес на ринкових умовах неможливо.
"А закон, який почав діяти, і не був скасований, вимагав від мене втратити медіа-активи. Тому я був змушений відмовитись від усіх ліцензій на мовлення та передати їх державі, а також зупинити електронні та друковані медіа. Щодо розвитку медіа у Польщі та інших країнах — це рішення на даному етапі не прийняте", — зазначив бізнесмен.
Нагадаємо, SCM оголосив про вихід із медіа-бізнесу 11 липня. "Медіа Група Україна" повернули державі всі ліцензії на мовлення та видання друкованих ЗМІ. За особистою ініціативою Ахметова, всі співробітники медіа групи отримають безпрецедентну для українського медіа-ринку вихідну допомогу – від 3 до 12 "довоєнних" місячних окладів.
Будь ласка, зачекайте...
Приблизно так само, як і на росії!
рішення визвано (викликано)
Канали "Україна" і "Україна 24" - безмовні (воістину - раніше були безумовними, а стали безмовними)
Бізнесмен підчеркнув (підкреслив)
вимагав від мене лишитися (позбавитися)
відмовитися від усіх ліцензій на речі та передати їх державі (виявляється, речі треба ліцензувати?)
Касательно (стосовно)
Напомнім (ну це вже вопше!)
всі ліцензії на видання та видання (не коментую)
безпрецедентне для українського медіа-ринку вихідне пособіє (а це - вишенька на тіртику!)
Що сказати: БЕЗПРЕЦЕДЕНТНИЙ за безграмотністю допис!
До речі, я давно агітую адмінів запровадити функціонал Ctrl+Enter для повідомлення редакторам про помилку. Не слухають...
Єдиною причиною виходу компанії з медіа-бізнесу став (був) дискримінаційний закон
А тепер такий бєднєнькій, "міня абіжают, діскрімінаційні закони протів алігархав, я хароший, я же дал вихадноє пасобіє сваім журнашлюхам і карміл кієвскіх бабушєк целих двє, нєт, трі нєдєлі в вайну, за што ви мєня так"???
Довідково:
Самого Ахметова я не сприймаю. Історію його сходження знаю.
Але, погодьтеся, його канали ТВ були не найгіршими в Україні.