УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
14614 відвідувачів онлайн
Новини
5 412 31
Ахметов (2340) СКМ (74) медіа (221) Закон про олігархів (149)

Вихід SCM з медіа-бізнесу обумовлений дискримінаційним законом про олігархів, - Ахметов

ахметов

Єдиною причиною виходу компанії SCM з медіа-бізнесу було набуття чинності дискримінаційним законом про олігархи, повідомив власник компанії Рінат Ахметов.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Це рішення викликане лише одним — набранням чинності дискримінаційним законом про олігархів. Це вимушене, важке рішення, яке я прийняв із болем у серці. Ми почали розвивати медіа-бізнес у 2000 році, інвестували у медіа-холдинг понад 1,5 млрд доларів. Канали "Україна" та "Україна 24" – беззастережні лідери українського телемовлення", – повідомив Ахметов в інтерв’ю італійському виданню Corriere della Sera.

Бізнесмен підкреслив, що після початку повномасштабної російської війни проти України та через короткий 6-місячний термін для продажу, який визначений законом, продати цей великий медіа-бізнес на ринкових умовах неможливо.

"А закон, який почав діяти, і не був скасований, вимагав від мене втратити медіа-активи. Тому я був змушений відмовитись від усіх ліцензій на мовлення та передати їх державі, а також зупинити електронні та друковані медіа. Щодо розвитку медіа у Польщі та інших країнах — це рішення на даному етапі не прийняте", — зазначив бізнесмен.

Читайте також: Міністр юстиції Малюська: Ахметов більше не олігарх

Нагадаємо, SCM оголосив про вихід із медіа-бізнесу 11 липня. "Медіа Група Україна" повернули державі всі ліцензії на мовлення та видання друкованих ЗМІ. За особистою ініціативою Ахметова, всі співробітники медіа групи отримають безпрецедентну для українського медіа-ринку вихідну допомогу – від 3 до 12 "довоєнних" місячних окладів.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+5
Якби у цього бандита у Донецьку інші бандити не забрали колись вкрадене за часів Кучми у держави майно, то усе б його влаштовувало. Платив би податки Пушиліну і сидів щуром у Лондоні.
показати весь коментар
19.07.2022 18:06
+5
Ахметов мне напоминает кадырова. Из говна стал королем. Тот так же само под крылом Басаева, как эта ***** под крыло Алика грека сидело и заглядывало авторитетам в рот. НУ а потом, президент кучма подсобил, бо это его сын, а дырку на трон возвело *****...
показати весь коментар
19.07.2022 18:08
+5
Повідомлення перекладав мабуть сам Ахметов.

рішення визвано (викликано)
Канали "Україна" і "Україна 24" - безмовні (воістину - раніше були безумовними, а стали безмовними)
Бізнесмен підчеркнув (підкреслив)
вимагав від мене лишитися (позбавитися)
відмовитися від усіх ліцензій на речі та передати їх державі (виявляється, речі треба ліцензувати?)
Касательно (стосовно)
Напомнім (ну це вже вопше!)
всі ліцензії на видання та видання (не коментую)
безпрецедентне для українського медіа-ринку вихідне пособіє (а це - вишенька на тіртику!)

Що сказати: БЕЗПРЕЦЕДЕНТНИЙ за безграмотністю допис!
показати весь коментар
19.07.2022 18:14
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

показати весь коментар
19.07.2022 17:59 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=*********** пра систем капитал меныджмент ( СКМ )
показати весь коментар
19.07.2022 18:00 Відповісти
На#уй, падло бандюковське
показати весь коментар
19.07.2022 18:02 Відповісти
Бабушка Беня еще хуже Ринат Бандитыча. После победы Украины они вернутся и будут дальше править бал... вот увидите и нарит ничего не сделает. хотя кто мешал ликвидировать того же беню за 8 лет в Днепре?
показати весь коментар
19.07.2022 18:06 Відповісти
А куда "уходил" Бабушка Беня? Беня банкует с лета 19-го. Сколько судов против возврата денег выиграл! Каждых несколько месяцев почти по 4-5 ярдов на протяжении трех лет уже!
показати весь коментар
19.07.2022 18:40 Відповісти
Спочатку треба перемогти, але після перемоги нарід зробить усе, що необхідно - зброї буде достатньо
показати весь коментар
19.07.2022 20:40 Відповісти
Якби у цього бандита у Донецьку інші бандити не забрали колись вкрадене за часів Кучми у держави майно, то усе б його влаштовувало. Платив би податки Пушиліну і сидів щуром у Лондоні.
показати весь коментар
19.07.2022 18:06 Відповісти
Ахметов мне напоминает кадырова. Из говна стал королем. Тот так же само под крылом Басаева, как эта ***** под крыло Алика грека сидело и заглядывало авторитетам в рот. НУ а потом, президент кучма подсобил, бо это его сын, а дырку на трон возвело *****...
показати весь коментар
19.07.2022 18:08 Відповісти
На телемарафоне, кстати, до сих пор на айситиви дрочат на чету пенчуков, на кучму, и других *********. А все это ставленники Рината Ахметова. Так что закрыти Уркаины 24 это все пыль в очке *****, там айситиви за этих ****** топить буде еще долго, вот увидите!!! И сегодня я немного припух, когда переключился на 2+2, там ишел снеданак с адзин плус адзин. С какого тогда хера Прямому запретили эфир?
показати весь коментар
19.07.2022 18:12 Відповісти
Нет. Какие "ставленники Ахметова Кучма и Пинчук? Кучма начал делить активы Украины в свой карман, через Пинчкка. Но вынужлен был делится с кланами-Донецким, Днепропетровским. И просто за бабки и откаты. И когда этот процесс только начинался, Ахметов был одним из . А рулили в Донецком клане Щербань и Алик Грек.
показати весь коментар
19.07.2022 18:45 Відповісти
Зеля потерає руки бо медійний бізнес Ахметова сам йде йому в руки. Такі то справи з свободою слова в Україні.
показати весь коментар
19.07.2022 18:08 Відповісти
Ну начнем с того что быдлопомойку уркаина 24 закрыть должен был еще Петро Алексеевич. Жаль не успел, но да ладно. А во вторых уркаина 24 и свобода слова не имеет никаких пересичений Это контент для скотобазы, такой же как г+г и весь их ********* медиахолдинг. Одни вату воспитовали, вторые 73 % *********
показати весь коментар
19.07.2022 18:17 Відповісти
бандіт ахмєтов, іді нхй, чьмо кгбшне.
показати весь коментар
19.07.2022 18:09 Відповісти
Біда-бідоська. Як же ми тепер тут без тебе і без твого безмовного лідора українського телемовлення, ну я навіть не знаю. Просто йди *****, і ***** каломойшу з собою забери.
показати весь коментар
19.07.2022 18:09 Відповісти
Не-не-не, Рудий пішов, тепер кругом буде один суцільний Беня!

Приблизно так само, як і на росії!
показати весь коментар
19.07.2022 18:14 Відповісти
згоден- олігархи у нас в державі погано живуть- от гнида-
показати весь коментар
19.07.2022 18:11 Відповісти
Повідомлення перекладав мабуть сам Ахметов.

рішення визвано (викликано)
Канали "Україна" і "Україна 24" - безмовні (воістину - раніше були безумовними, а стали безмовними)
Бізнесмен підчеркнув (підкреслив)
вимагав від мене лишитися (позбавитися)
відмовитися від усіх ліцензій на речі та передати їх державі (виявляється, речі треба ліцензувати?)
Касательно (стосовно)
Напомнім (ну це вже вопше!)
всі ліцензії на видання та видання (не коментую)
безпрецедентне для українського медіа-ринку вихідне пособіє (а це - вишенька на тіртику!)

Що сказати: БЕЗПРЕЦЕДЕНТНИЙ за безграмотністю допис!
показати весь коментар
19.07.2022 18:14 Відповісти
так їх!

До речі, я давно агітую адмінів запровадити функціонал Ctrl+Enter для повідомлення редакторам про помилку. Не слухають...
показати весь коментар
19.07.2022 18:22 Відповісти
Навіть перше речення читати без сліз неможливо.

Єдиною причиною виходу компанії з медіа-бізнесу став (був) дискримінаційний закон
показати весь коментар
19.07.2022 18:32 Відповісти
Эх, а ведь совсем недавно - свой президент, своя рада, большинство своих министров в кабмине...
показати весь коментар
19.07.2022 18:15 Відповісти
ТЫ не путай Ринат Бандитыча с бабой Беней
показати весь коментар
19.07.2022 18:20 Відповісти
Оооо, то він згадав ще 2011-13 роки....
показати весь коментар
19.07.2022 18:23 Відповісти
не тільки, 2014-19 у той період теж входить
показати весь коментар
19.07.2022 18:40 Відповісти
Не бреши, жлоб мільярдний! Канали твої збиткові і повністю на твоєму утримані були, то і вирішив на держбюджет їх спіхнути! А ти втрачаєш зараз експортні надходження і промисловість, тому і не хочеш більше утримувати журнашлюх.
показати весь коментар
19.07.2022 18:39 Відповісти
"журнашлюх" які перейшли працювати на його телеканали з медведчуковських телеблювотин.
показати весь коментар
19.07.2022 19:09 Відповісти
" Напомнім, SCM оголосив про вихід з медіа-бізнесу 11 липня. "Медіа Група Україна" повернула державі всі ліцензії на видання та видання друкованих СМІ. За особистою ініціативою Ахметова, всі співробітники медіагрупи отримують безпрецедентне для українського медіа-ринку вихідне пособіє - від 3 до 12 "довоєних" місячних окладів. " - ау! редактор - ви там притомні!?
показати весь коментар
19.07.2022 19:00 Відповісти
редакторові треба вручити не пособіє, а посібник з перекладу на українську
показати весь коментар
19.07.2022 19:18 Відповісти
передав державі неліквід, на який треба було витрачати купу грошей, нехай тепер держава Україна фінансує цей неліквід і витрачає кошти. Вчинив як спражній "патріот"....
показати весь коментар
19.07.2022 19:59 Відповісти
Власне, те ж саме, що цей "крєпкій собствєннік" завжди робив. Взяти як приклад той же ДТЕК. Зайшло, ********* грошей, вийшло, кинувши збиткове підприємство в руки держави.
А тепер такий бєднєнькій, "міня абіжают, діскрімінаційні закони протів алігархав, я хароший, я же дал вихадноє пасобіє сваім журнашлюхам і карміл кієвскіх бабушєк целих двє, нєт, трі нєдєлі в вайну, за што ви мєня так"???
показати весь коментар
20.07.2022 08:15 Відповісти
Медіаканали Ахметова не були найгірші. Останнім часом вони доносили достовірну інформацію. Не рівня Інтеру. Отож не судіть той не судимі будете.
Довідково:
Самого Ахметова я не сприймаю. Історію його сходження знаю.
Але, погодьтеся, його канали ТВ були не найгіршими в Україні.
показати весь коментар
19.07.2022 20:29 Відповісти
ой біда, включить зарнку тіліфізор, а там не розказують, яки охмедка хороший, скліьки подачок кинув, біженцям бабмбаса.
показати весь коментар
19.07.2022 22:05 Відповісти
 
 