У Європі вперше продали на аукціоні супер’яхту підсанкційного російського олігарха

На аукціоні в Гібралтарі у вівторок продали супер’яхту Axioma російського мільярдера Дмитра Пумп’янського, який потрапив під санкції Заходу у зв’язку з повномасштабною російською агресією в Україні.

Axioma стала першою супер’яхтою російського підсанкційного олігарха, яка була продана на аукціоні в Європі. Усього на аукціон було подано 63 заявки, але скільки заплатив переможець і ким він є, поки не розголошується, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

72,5-метрова Axioma пішла з молотка на користь американського інвестиційного банку JP Morgan, який стверджує, що мільярдер, власник яхти Дмітрій Пумп’янський, винен йому понад 20 мільйонів доларів.

Судно з шістьма розкішними гостьовими каютами, басейном, 3D-кінотеатром, тренажерним залом, джакузі та повністю обладнаним спа-салоном було затримано після пришвартування у Гібралтарі у березні.

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Пумп'янський - власник та голова правління виробника сталевих труб для нафтогазової галузі OAO TMK, що є постачальником російської державної енергетичної компанії "Газпром". Він потрапив під санкції з боку Британії, ЄС та США після вторгнення РФ в Україну.

Британія заявила, що мільярдер, статки якого оцінюються в 1,84 мільярда фунтів стерлінгів, є одним із "найближчих до Путіна" олігархів.

У той час як десятки суперяхт, що, як підозрюють, перебувають у власності підсанкційних російських олігархів, були затримані або конфісковані по всьому світу, Axioma – єдина, яка була виставлена ​​на продаж.