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Новини Санкції проти Росії
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У Європі вперше продали на аукціоні супер’яхту підсанкційного російського олігарха

яхта,axioma

На аукціоні в Гібралтарі у вівторок продали супер’яхту Axioma російського мільярдера Дмитра Пумп’янського, який потрапив під санкції Заходу у зв’язку з повномасштабною російською агресією в Україні.

Axioma стала першою супер’яхтою російського підсанкційного олігарха, яка була продана на аукціоні в Європі. Усього на аукціон було подано 63 заявки, але скільки заплатив переможець і ким він є, поки не розголошується, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

72,5-метрова Axioma пішла з молотка на користь американського інвестиційного банку JP Morgan, який стверджує, що мільярдер, власник яхти Дмітрій Пумп’янський, винен йому понад 20 мільйонів доларів.

Судно з шістьма розкішними гостьовими каютами, басейном, 3D-кінотеатром, тренажерним залом, джакузі та повністю обладнаним спа-салоном було затримано після пришвартування у Гібралтарі у березні.

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Пумп'янський - власник та голова правління виробника сталевих труб для нафтогазової галузі OAO TMK, що є постачальником російської державної енергетичної компанії "Газпром". Він потрапив під санкції з боку Британії, ЄС та США після вторгнення РФ в Україну.

Британія заявила, що мільярдер, статки якого оцінюються в 1,84 мільярда фунтів стерлінгів, є одним із "найближчих до Путіна" олігархів.

У той час як десятки суперяхт, що, як підозрюють, перебувають у власності підсанкційних російських олігархів, були затримані або конфісковані по всьому світу, Axioma – єдина, яка була виставлена ​​на продаж.

Автор: 

аукціон (1417) конфіскація (846) яхта (150) Гібралтар (8)


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Топ коментарі
+6
красиво яхта "поплыла"
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24.08.2022 00:07
+4
винен йому понад 20 мільйонів доларів. Джерело:
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24.08.2022 00:05
+4
Чого так зразу? Все буває. Помилився. А, обзивати, не треба. Карма прийде.
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24.08.2022 00:10
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Яхта российского миллиардера Пумпянского за 70 миллионов долларов.
Народ параши так и будет ходит на выходок в зимнюю ночь.🤣
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23.08.2022 23:55 Відповісти
красиво яхта "поплыла"
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24.08.2022 00:07 Відповісти
Как вы яхту назовёте, так она и поплывёт. (с)
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24.08.2022 02:43 Відповісти
Цікава арифметика, якщо цей олігарх повинен банку понад 20 млрд долларів, і сам купив цю свою яхту на аукціоні припустимо за 1 млрд долларів. Тоді виходить з цього всього якийсь парадокс.
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23.08.2022 23:58 Відповісти
Який млрд? За яхту.
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24.08.2022 00:02 Відповісти
винен йому понад 20 мільйонів доларів. Джерело:
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24.08.2022 00:05 Відповісти
ты тупой, а не одержимый
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24.08.2022 00:07 Відповісти
Чого так зразу? Все буває. Помилився. А, обзивати, не треба. Карма прийде.
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24.08.2022 00:10 Відповісти
Товариш помилився.
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24.08.2022 00:18 Відповісти
Ысчо адын таварисч из Коленовстана идет вслед за кораблем...
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24.08.2022 09:13 Відповісти
Сам ти тупий, з початку було написано 20 млрд, потім виправили.
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24.08.2022 00:10 Відповісти
Сам подумай, Логічно. Яхта за 20 млрд? Не розбираєшся в цінах? Не то, що би. Логічно.
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24.08.2022 00:16 Відповісти
Там було не за яхту, там було написано, що борг становив банку 20 млрд. Тільки я сам подумав тоді, що це занадто велика цифра, хоча в житті все буває.
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24.08.2022 00:20 Відповісти
Розібрався? Від таких сум в мене самого голова кругом.
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24.08.2022 00:24 Відповісти
Сколько стоит авианосец США?

Ford (CVN-78)) наконец-то готов. Общая стоимость создания авианосца составила 13,3 миллиарда долларов, согласно данным ВМС США на конец 2021 года. Где авианосец, а где какая-то яхта с джакузи.

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24.08.2022 11:08 Відповісти
Читай уважно, дивись на цифри.
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24.08.2022 01:35 Відповісти
Не удивлюсь если ее он же выкупил через подставных лиц
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24.08.2022 00:27 Відповісти
Якщо б Дмітрій Пумп'янський своєчасно подарував цю яхту Зелі, то він би отримав українське громадянство та уникнув санкцій.
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24.08.2022 10:32 Відповісти
Багатство веде до пихи, пиха - до агресії і аж до війни.
Війна спричиняє бідність, що веде до миру.
Мир - запорука багатства... СТОП!
Рашистське багатство веде до війни і рашистської пітьми, а війна із нею веде до перемоги й миру.
Мир без рашистів - запорука багатства і миру !
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24.08.2022 14:26 Відповісти
 
 