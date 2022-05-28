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Яхти підсанкційних росіян почали вимикати систему ідентифікації, ховаючись від арешту, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

санкції

Елітні яхти, пов’язані з підсанкційними російськими олігархами, почали відмикатись від автоматичної системи відстеження місцезнаходження, щоб уникнути арешту.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian, що наводить дані розслідування The Observer.

Так, в акваторії Карибського моря бачили яхту Alfa Nero, яку вважають пов’язаною з російським мільярдером Андрєєм Гур’євим, але на системах відстеження руху морських транспортних засобів вона не з’являється з 3 березня.

Розслідування свідчить, що це одна із щонайменш шести яхт, пов’язаних з російськими олігархами під британськими санкціями, які приховали місце свого перебування.

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Аналіз The Observer з даних системи AIS показав, що з неї більш ніж на місяць зникли:

  • 72-метрова яхта Clio, яку пов’язують з мільярдером Олегом Дерипаскою. Востаннє вона передавала місцезнаходження 18 квітня з Чорного моря, неподалік від Сочі і Новоросійська;
  • 70-метрова Galactica Super Nova, пов’язана з олігархом Вагітом Алекперовим, колишнім очільником "Лукойла". Востаннє вона передавала дані про місцезнаходження 2 березня від берегів Хорватії;
  • 140-метрова Ocean Victory, пов’язана з олігархом Віктором Рашніковим, яка не з’являлась у системі після 1 березня, коли була пришвартована на Мальдівах;

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Журналістам-розслідувачам вдалося вийти на зв’язок з одним із членів екіпажу яхти, що належить підсанкційному олігарху. Він сказав, що їм дали вказівку сховати дані про місцезнаходження.

Відколи країни Заходу почали накладати санкції на олігархів з близького оточення Путіна, загалом заарештували щонайменше 13 елітних яхт сукупною вартістю близько 2 млрд фунтів стерлінгів.

Серед останніх, у Німеччині затримали яхту Luna, що належить російському олігарху Фархаду Ахмедову, її орієнтовна вартість - 452 мільйони євро.

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Топ коментарі
+6
Нет идентификации - нет яхты! Некому притопить? Хай Вувик даст из своих денег, а желающие найдутся. Слабо найвеличнийшему?
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28.05.2022 21:43
+6
наступило время "летучих голландцев".
Скоро в печати дилогия : "Два года без берега" и "Обречённые странствовать".
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28.05.2022 21:45
+4
кaцяпські олігархі зробили добру справу, ******** гроші, їхні яхти ріал естейтс краще ніж танки і ракети у кацапів
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28.05.2022 21:57
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Нет идентификации - нет яхты! Некому притопить? Хай Вувик даст из своих денег, а желающие найдутся. Слабо найвеличнийшему?
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28.05.2022 21:43 Відповісти
поправте мене
ми живем в самой щасливой стране а все остальние страни нам завидуют
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28.05.2022 21:44 Відповісти
Об'вляти полювання!
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28.05.2022 21:45 Відповісти
наступило время "летучих голландцев".
Скоро в печати дилогия : "Два года без берега" и "Обречённые странствовать".
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28.05.2022 21:45 Відповісти
Коли ловитимемо калашмойзера???
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28.05.2022 21:47 Відповісти
кaцяпські олігархі зробили добру справу, ******** гроші, їхні яхти ріал естейтс краще ніж танки і ракети у кацапів
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28.05.2022 21:57 Відповісти
Московія - недодержава недошнирліців-мародерів-вбивць-гвалтівників-сцикунів, з вкраденою назвою, історією, культурою, заводами-пароходами-лікарнями-зерном-металом, унітазами-смартфонами та собачими будками..
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28.05.2022 21:58 Відповісти
Начинаются крысиные гонки: там не засветится, там не попасться и ради этого финала стоило им 20 лет *издить бабло?
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28.05.2022 21:59 Відповісти
tak a shto - oni v porty nezahodjat voobshe ? prishvartuvalis - areshtovali....vse.
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28.05.2022 22:00 Відповісти
Якщо санкції не будуть зняті, ні влаштовувати круїзи, ні продати яхту не можливо.
А сховати на завжди можна лиш потопивши.
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28.05.2022 22:05 Відповісти
лучще аналогавнетовые яхты, чем аналогавнетовое оружие. пусть небутерброд сидит, а то одолеет коррупцию не дай бог
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28.05.2022 22:06 Відповісти
Это сказки для лохов. В любом порту есть портнадзор и есть представители судоходного регистра.. Разве что в Сомали такие конторы отсутствуют. Но не думаю, что яхты там прятать будут
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28.05.2022 22:14 Відповісти
 
 