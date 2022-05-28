Яхти підсанкційних росіян почали вимикати систему ідентифікації, ховаючись від арешту, - ЗМІ
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Елітні яхти, пов’язані з підсанкційними російськими олігархами, почали відмикатись від автоматичної системи відстеження місцезнаходження, щоб уникнути арешту.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian, що наводить дані розслідування The Observer.
Так, в акваторії Карибського моря бачили яхту Alfa Nero, яку вважають пов’язаною з російським мільярдером Андрєєм Гур’євим, але на системах відстеження руху морських транспортних засобів вона не з’являється з 3 березня.
Розслідування свідчить, що це одна із щонайменш шести яхт, пов’язаних з російськими олігархами під британськими санкціями, які приховали місце свого перебування.
Аналіз The Observer з даних системи AIS показав, що з неї більш ніж на місяць зникли:
- 72-метрова яхта Clio, яку пов’язують з мільярдером Олегом Дерипаскою. Востаннє вона передавала місцезнаходження 18 квітня з Чорного моря, неподалік від Сочі і Новоросійська;
- 70-метрова Galactica Super Nova, пов’язана з олігархом Вагітом Алекперовим, колишнім очільником "Лукойла". Востаннє вона передавала дані про місцезнаходження 2 березня від берегів Хорватії;
- 140-метрова Ocean Victory, пов’язана з олігархом Віктором Рашніковим, яка не з’являлась у системі після 1 березня, коли була пришвартована на Мальдівах;
Журналістам-розслідувачам вдалося вийти на зв’язок з одним із членів екіпажу яхти, що належить підсанкційному олігарху. Він сказав, що їм дали вказівку сховати дані про місцезнаходження.
Відколи країни Заходу почали накладати санкції на олігархів з близького оточення Путіна, загалом заарештували щонайменше 13 елітних яхт сукупною вартістю близько 2 млрд фунтів стерлінгів.
Серед останніх, у Німеччині затримали яхту Luna, що належить російському олігарху Фархаду Ахмедову, її орієнтовна вартість - 452 мільйони євро.
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ми живем в самой щасливой стране а все остальние страни нам завидуют
Скоро в печати дилогия : "Два года без берега" и "Обречённые странствовать".
А сховати на завжди можна лиш потопивши.