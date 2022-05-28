Яхты подсанкционных россиян начали выключать систему идентификации, скрываясь от ареста - СМИ

Элитные яхты, связанные с подсанкционными российскими олигархами, начали отключаться от автоматической системы отслеживания местонахождение, чтобы избежать ареста.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian, которая приводит данные расследования The Observer.

Так, в акватории Карибского моря видели яхту Alfa Nero, которую считают связанной с российским миллиардером Андреем Гурьевым, но на системах отслеживания движения морских транспортных средств она не появляется с 3 марта.

Расследование свидетельствует, что это одна из, по меньшей мере, шести яхт, связанных с российскими олигархами под британскими санкциями, которые скрыли место своего пребывания.

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Анализ The Observer по данным системы AIS показал, что из нее более чем на месяц исчезли:

72-метровая яхта Clio, связываемая с миллиардером Олегом Дерипаской. В последний раз она передавала данные о местонахождении 18 апреля из Черного моря, неподалеку от Сочи и Новороссийска;

70-метровая Galactica Super Nova, связанная с олигархом Вагитом Алекперовым, бывшим главой "Лукойла". В последний раз она передавала данные о местонахождении 2 марта от берегов Хорватии;

140-метровая Ocean Victory, связанная с олигархом Виктором Рашниковым, которая не появлялась в системе после 1 марта, когда была пришвартована на Мальдивах

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Журналистам-расследователям удалось выйти на связь с одним из членов экипажа яхты, принадлежащей подсанкционному олигарху. Член экипажа сказал, что им дали указание скрыть данные о местонахождении.

С тех пор, как страны Запада начали применять санкции к олигархам из близкого окружения Путина, всего были арестованы по меньшей мере 13 элитных яхт совокупной стоимостью около 2 млрд фунтов стерлингов.

Среди последних - в Германии задержали яхту Luna, принадлежащую российскому олигарху Фархаду Ахмедову, ее ориентировочная стоимость – 452 миллиона евро.

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