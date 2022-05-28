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Яхты подсанкционных россиян начали выключать систему идентификации, скрываясь от ареста - СМИ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

санкції

Элитные яхты, связанные с подсанкционными российскими олигархами, начали отключаться от автоматической системы отслеживания местонахождение, чтобы избежать ареста.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian, которая приводит данные расследования The Observer.

Так, в акватории Карибского моря видели яхту Alfa Nero, которую считают связанной с российским миллиардером Андреем Гурьевым, но на системах отслеживания движения морских транспортных средств она не появляется с 3 марта.

Расследование свидетельствует, что это одна из, по меньшей мере, шести яхт, связанных с российскими олигархами под британскими санкциями, которые скрыли место своего пребывания.

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Анализ The Observer по данным системы AIS показал, что из нее более чем на месяц исчезли:

  • 72-метровая яхта Clio, связываемая с миллиардером Олегом Дерипаской. В последний раз она передавала данные о местонахождении 18 апреля из Черного моря, неподалеку от Сочи и Новороссийска;
  • 70-метровая Galactica Super Nova, связанная с олигархом Вагитом Алекперовым, бывшим главой "Лукойла". В последний раз она передавала данные о местонахождении 2 марта от берегов Хорватии;
  • 140-метровая Ocean Victory, связанная с олигархом Виктором Рашниковым, которая не появлялась в системе после 1 марта, когда была пришвартована на Мальдивах

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Журналистам-расследователям удалось выйти на связь с одним из членов экипажа яхты, принадлежащей подсанкционному олигарху. Член экипажа сказал, что им дали указание скрыть данные о местонахождении.

С тех пор, как страны Запада начали применять санкции к олигархам из близкого окружения Путина, всего были арестованы по меньшей мере 13 элитных яхт совокупной стоимостью около 2 млрд фунтов стерлингов.

Среди последних - в Германии задержали яхту Luna, принадлежащую российскому олигарху Фархаду Ахмедову, ее ориентировочная стоимость – 452 миллиона евро.

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Топ комментарии
+6
Нет идентификации - нет яхты! Некому притопить? Хай Вувик даст из своих денег, а желающие найдутся. Слабо найвеличнийшему?
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28.05.2022 21:43
+6
наступило время "летучих голландцев".
Скоро в печати дилогия : "Два года без берега" и "Обречённые странствовать".
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28.05.2022 21:45
+4
кaцяпські олігархі зробили добру справу, ******** гроші, їхні яхти ріал естейтс краще ніж танки і ракети у кацапів
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28.05.2022 21:57
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Нет идентификации - нет яхты! Некому притопить? Хай Вувик даст из своих денег, а желающие найдутся. Слабо найвеличнийшему?
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28.05.2022 21:43 Ответить
поправте мене
ми живем в самой щасливой стране а все остальние страни нам завидуют
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28.05.2022 21:44 Ответить
Об'вляти полювання!
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28.05.2022 21:45 Ответить
наступило время "летучих голландцев".
Скоро в печати дилогия : "Два года без берега" и "Обречённые странствовать".
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28.05.2022 21:45 Ответить
Коли ловитимемо калашмойзера???
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28.05.2022 21:47 Ответить
кaцяпські олігархі зробили добру справу, ******** гроші, їхні яхти ріал естейтс краще ніж танки і ракети у кацапів
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28.05.2022 21:57 Ответить
Московія - недодержава недошнирліців-мародерів-вбивць-гвалтівників-сцикунів, з вкраденою назвою, історією, культурою, заводами-пароходами-лікарнями-зерном-металом, унітазами-смартфонами та собачими будками..
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28.05.2022 21:58 Ответить
Начинаются крысиные гонки: там не засветится, там не попасться и ради этого финала стоило им 20 лет *издить бабло?
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28.05.2022 21:59 Ответить
tak a shto - oni v porty nezahodjat voobshe ? prishvartuvalis - areshtovali....vse.
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28.05.2022 22:00 Ответить
Якщо санкції не будуть зняті, ні влаштовувати круїзи, ні продати яхту не можливо.
А сховати на завжди можна лиш потопивши.
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28.05.2022 22:05 Ответить
лучще аналогавнетовые яхты, чем аналогавнетовое оружие. пусть небутерброд сидит, а то одолеет коррупцию не дай бог
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28.05.2022 22:06 Ответить
Это сказки для лохов. В любом порту есть портнадзор и есть представители судоходного регистра.. Разве что в Сомали такие конторы отсутствуют. Но не думаю, что яхты там прятать будут
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28.05.2022 22:14 Ответить
 
 