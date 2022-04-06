14 яхт россиян попали под санкции в Нидерландах
В Нидерландах 14 яхт россиян не смогут покинуть страну из-за санкций, введенных против России из-за нападения на Украину.
Таможенники передали четырнадцать яхт, владельцами которых являются россияне, под строгий надзор. Это касается строящихся двенадцати яхт, в том числе суперяхт более 35 метров, и двух яхт на техническом обслуживании, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Отмечается, что суда не имеют права покидать страну из-за санкций против РФ и сотен состоятельных бизнесменов, поддерживающих Путина.
"Мы видим, что верфи в Нидерландах полностью сотрудничают, несмотря на серьезное влияние санкций", – отметил генеральный директор таможенной службы Нанетт ван Схелвен.
Также министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра заявил, что сейчас заморожены активы на 516 миллионов евро и заблокированы транзакции на сумму 155 миллионов евро.
Таможня также проверяет грузовые отправления в Россию и Беларусь. Среди прочего осмотрено 30 тысяч контейнеров.
В Нидерландах постепенно идет введение и реализация санкций. Бывший министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок был назначен координатором по соблюдению санкций. Он должен наблюдать за замораживанием российских активов в Нидерландах, подавлением финансовых операций и конфискацией домов и яхт российских олигархов.
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Решения судов про конфискацию не должны быть опротестованы , потому решения судов должны быть в Высших судах Лондона .