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Новости Санкции против России
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14 яхт россиян попали под санкции в Нидерландах

яхта

В Нидерландах 14 яхт россиян не смогут покинуть страну из-за санкций, введенных против России из-за нападения на Украину.

Таможенники передали четырнадцать яхт, владельцами которых являются россияне, под строгий надзор. Это касается строящихся двенадцати яхт, в том числе суперяхт более 35 метров, и двух яхт на техническом обслуживании, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Отмечается, что суда не имеют права покидать страну из-за санкций против РФ и сотен состоятельных бизнесменов, поддерживающих Путина.

"Мы видим, что верфи в Нидерландах полностью сотрудничают, несмотря на серьезное влияние санкций", – отметил генеральный директор таможенной службы Нанетт ван Схелвен.

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Также министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра заявил, что сейчас заморожены активы на 516 миллионов евро и заблокированы транзакции на сумму 155 миллионов евро.

Таможня также проверяет грузовые отправления в Россию и Беларусь. Среди прочего осмотрено 30 тысяч контейнеров.

В Нидерландах постепенно идет введение и реализация санкций. Бывший министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок был назначен координатором по соблюдению санкций. Он должен наблюдать за замораживанием российских активов в Нидерландах, подавлением финансовых операций и конфискацией домов и яхт российских олигархов.

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Нидерланды (1571) россия (95393) санкции (11260) яхта (75)


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Потихеньку удавочка все міцніше стискує горлянки окупантів
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06.04.2022 11:34 Ответить
Если конфискат - то его надо использовать . Предлагаю дома передать Украине ДЛЯ ПОСОЛЬСТВ, консульств,, торговых представительств , субботних украинских школ при посольствах .
Решения судов про конфискацию не должны быть опротестованы , потому решения судов должны быть в Высших судах Лондона .
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06.04.2022 11:34 Ответить
Это вершина айсберга.
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06.04.2022 11:37 Ответить
Бельгия на 10 лярдов уже заблочила, а нидерландская система все раскачивается
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06.04.2022 11:43 Ответить
Ооо.. рашка даремно в це влізла... нідерландці - це гопнікі з п'ятсотрічним стажем. Якщо є команда в когось шось віджати, то це буде вилучено до останньої копійки. В питанні грошей вони дуже уважні.
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06.04.2022 11:47 Ответить
 
 