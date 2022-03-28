У Путина нашли еще одну суперъяхту – 32-метровую Nega

У президента России Владимира Путина нашли еще одну 32-метровую яхту Nega, которую он использует для передвижения внутри страны. В общей сложности ему принадлежит не менее шести яхт.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании журналистов интернет-издания "Полигон".

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По информации издания, Путин использовал яхту Nega во время отдыха в Ленинградской области. В частности, на ней он посещает монастырь на острове Коневец, на Ладожском озере.

Судно специально подбирали небольших размеров, чтобы не привлекать внимания. Кроме того, судно большего размера не смогло бы пройти в Ладожское озеро, отмечает издание со ссылкой на собеседника, знакомого с обстоятельствами покупки яхты.

Яхта принадлежит группе компаний, обслуживающей многие объекты, связанные с Владимиром Путиным. Среди них – вилла Селлгрена, курорт "Игора" и дворец на мысе Идокопас в Краснодарском крае, сообщает издание.

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По информации издания, компания "Гелиос" значится в базе как владелец яхты. Порт приписки судна – Санкт-Петербург. Хотя яхта может выходить в открытое море, она не покидала внутренние воды России.

Ее текущее местонахождение неизвестно. По данным издания, судно могли отогнать в финский город Котка для зимовки и планового обслуживания. Там сейчас находится яхта Дмитрия Медведева "Фотиния". Оба судна могут конфисковать из-за санкций.

Издание напоминает, что это уже шестая известная яхта, принадлежащая Путину. На фирму "Гелиос" также оформлена масса объектов, которыми пользуется Путин, в том числе поезда и самолеты.