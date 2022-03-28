У Путина нашли еще одну суперъяхту – 32-метровую Nega
У президента России Владимира Путина нашли еще одну 32-метровую яхту Nega, которую он использует для передвижения внутри страны. В общей сложности ему принадлежит не менее шести яхт.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании журналистов интернет-издания "Полигон".
По информации издания, Путин использовал яхту Nega во время отдыха в Ленинградской области. В частности, на ней он посещает монастырь на острове Коневец, на Ладожском озере.
Судно специально подбирали небольших размеров, чтобы не привлекать внимания. Кроме того, судно большего размера не смогло бы пройти в Ладожское озеро, отмечает издание со ссылкой на собеседника, знакомого с обстоятельствами покупки яхты.
Яхта принадлежит группе компаний, обслуживающей многие объекты, связанные с Владимиром Путиным. Среди них – вилла Селлгрена, курорт "Игора" и дворец на мысе Идокопас в Краснодарском крае, сообщает издание.
По информации издания, компания "Гелиос" значится в базе как владелец яхты. Порт приписки судна – Санкт-Петербург. Хотя яхта может выходить в открытое море, она не покидала внутренние воды России.
Ее текущее местонахождение неизвестно. По данным издания, судно могли отогнать в финский город Котка для зимовки и планового обслуживания. Там сейчас находится яхта Дмитрия Медведева "Фотиния". Оба судна могут конфисковать из-за санкций.
Издание напоминает, что это уже шестая известная яхта, принадлежащая Путину. На фирму "Гелиос" также оформлена масса объектов, которыми пользуется Путин, в том числе поезда и самолеты.
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Туди 👹💀забере,
адже Голими прийшли в цей Світ,
Голими і підемо
Играют в Империю Зла.
Сегодняшняя новость о отказе оплаты за газ в рублях, это финансовый удар по РФ не меньшей силы, чем все санкции наложенные на РФ до этого! 👍🔥 Похоже что это переломный момент в этом противостоянии. Время теперь будет для Путина словно ускорятся. Все начнёт сыпатся и не возможно будет что либо удержать😁💥👍
ОПЕРАТОРЫ РФ ОЖИДАЮТ СБОЕВ В РАБОТЕ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ
2022-03-28 16:06:59
Об этом в понедельник, 28 марта, сообщает Ъ со ссылкой на источники в компаниях - операторах сотовой связи РФ.
Уже летом 2022 года российские мобильные компании могут столкнуться с ухудшением качества обслуживания сотовой связи по причине дефицита оборудования. В комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по связи и IT строят предположения, что в текущих экономических условиях резерва оборудования сотовых операторов хватит на 4-6 месяцев, а значит сбои в работе могут начаться уже в июле-августе.
что такое 4 млн в год с этих денег?
тем более кроме этого есть масса вариантов, например чётные дни дети бесплатно, не чётные, туристы платно.. но для тебя долбо"ба конечно же сложно быстро состряпать минимальный бизнес план
нааевно раніше ти любив руський мир, а можливо й досі любишь його
Как и хозяин.