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У Путина нашли еще одну суперъяхту – 32-метровую Nega

путина,яхта

У президента России Владимира Путина нашли еще одну 32-метровую яхту Nega, которую он использует для передвижения внутри страны. В общей сложности ему принадлежит не менее шести яхт.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании журналистов интернет-издания "Полигон".

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По информации издания, Путин использовал яхту Nega во время отдыха в Ленинградской области. В частности, на ней он посещает монастырь на острове Коневец, на Ладожском озере.

Судно специально подбирали небольших размеров, чтобы не привлекать внимания. Кроме того, судно большего размера не смогло бы пройти в Ладожское озеро, отмечает издание со ссылкой на собеседника, знакомого с обстоятельствами покупки яхты.

Яхта принадлежит группе компаний, обслуживающей многие объекты, связанные с Владимиром Путиным. Среди них – вилла Селлгрена, курорт "Игора" и дворец на мысе Идокопас в Краснодарском крае, сообщает издание.

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По информации издания, компания "Гелиос" значится в базе как владелец яхты. Порт приписки судна – Санкт-Петербург. Хотя яхта может выходить в открытое море, она не покидала внутренние воды России.

Ее текущее местонахождение неизвестно. По данным издания, судно могли отогнать в финский город Котка для зимовки и планового обслуживания. Там сейчас находится яхта Дмитрия Медведева "Фотиния". Оба судна могут конфисковать из-за санкций.

Издание напоминает, что это уже шестая известная яхта, принадлежащая Путину. На фирму "Гелиос" также оформлена масса объектов, которыми пользуется Путин, в том числе поезда и самолеты.

путин владимир (31224) россия (95413) яхта (75)


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Топ комментарии
+23
Нахєра стільки яхт бздуну, який навіть з бункеру вийти боїться?
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28.03.2022 17:20
+21
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28.03.2022 17:18
+10
цены на яхты будут падать - предложение сильно превысило спрос)))
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28.03.2022 17:18
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Падводная лотка в степях **********.
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28.03.2022 17:17 Ответить
Он хоть раз на той яхте бьіл?
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28.03.2022 19:26 Ответить
Был бы, но сумасшедших маньяков держат в других бункерах.
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28.03.2022 20:12 Ответить
цены на яхты будут падать - предложение сильно превысило спрос)))
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28.03.2022 17:18 Ответить
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28.03.2022 17:18 Ответить
Ось цікаво він все з собою
Туди 👹💀забере,
адже Голими прийшли в цей Світ,
Голими і підемо
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28.03.2022 17:19 Ответить
Нахєра стільки яхт бздуну, який навіть з бункеру вийти боїться?
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28.03.2022 17:20 Ответить
Все решает размер (мужской). Подвинутые на мужском размере карлики со свистком именно так себя и ведут. В бункере надо будет и оставить путлера для опытов.
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28.03.2022 17:36 Ответить
Да я заметил,что практически все ,,карлики,, озадаченные своим ,,буцеФалом,,
Играют в Империю Зла.
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28.03.2022 18:34 Ответить
Выглядит где-то так:

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28.03.2022 18:39 Ответить
Такого решительность и быстрого перекрытия финансов для России от запада мало кто ожидал💥.

Сегодняшняя новость о отказе оплаты за газ в рублях, это финансовый удар по РФ не меньшей силы, чем все санкции наложенные на РФ до этого! 👍🔥 Похоже что это переломный момент в этом противостоянии. Время теперь будет для Путина словно ускорятся. Все начнёт сыпатся и не возможно будет что либо удержать😁💥👍
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28.03.2022 17:20 Ответить
А якщо докладніше? Що саме Ви мали на увазі?
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28.03.2022 17:44 Ответить
пустой треп ..
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28.03.2022 21:24 Ответить
Обісраниий серливий ублюдок ховається в обісраному ним бункері.Яхти та не тільки йому вже не ************...
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28.03.2022 17:21 Ответить
зачем они ему? пересматривать их на фотографиях? еще одно доказательство того, что он не адекватен...
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28.03.2022 17:22 Ответить
нахера там яхта в середине страны? В середине страны у них самые большие в мире Васюганские болота.
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28.03.2022 17:23 Ответить
😂
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28.03.2022 17:27 Ответить
а ще у терана есть свой ледокол и даже наутилус. а у нелоха тока резиновые памперсы
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28.03.2022 17:26 Ответить
Ну шош поплавал и будя. Теперь ему бур нужен норы себе бурить))
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28.03.2022 17:31 Ответить

ОПЕРАТОРЫ РФ ОЖИДАЮТ СБОЕВ В РАБОТЕ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ

2022-03-28 16:06:59



Об этом в понедельник, 28 марта, сообщает Ъ со ссылкой на источники в компаниях - операторах сотовой связи РФ.

Уже летом 2022 года российские мобильные компании могут столкнуться с ухудшением качества обслуживания сотовой связи по причине дефицита оборудования. В комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по связи и IT строят предположения, что в текущих экономических условиях резерва оборудования сотовых операторов хватит на 4-6 месяцев, а значит сбои в работе могут начаться уже в июле-августе.
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28.03.2022 17:32 Ответить
Передать все яхты путина Украине и катать на них украинских детей
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28.03.2022 17:34 Ответить
Дядя ти дурак? Обслуговування такої яхти (якщо стоїть в порту) 2-4 млн$ на рік. Чемодан без ручки.
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28.03.2022 17:40 Ответить
К нам поступят все арестованные РФ деньги, а это по итогу будет минимум 1 триллион $...!
что такое 4 млн в год с этих денег?
тем более кроме этого есть масса вариантов, например чётные дни дети бесплатно, не чётные, туристы платно.. но для тебя долбо"ба конечно же сложно быстро состряпать минимальный бизнес план
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28.03.2022 19:31 Ответить
Як прийде 1 трлн, тоді можна і яхту. Одну.
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28.03.2022 19:35 Ответить
ты идиот - эту яхту лчще продать на аукционе а вырученные деньги на восстановления домов лечения раненых в том числе детей
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28.03.2022 21:25 Ответить
дурень, я уже написал выше, что нам все деньги раньки перейдут это минимум 1 трлн долларов.. хватит и без продажи яхты на всё
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28.03.2022 21:29 Ответить
ты идиот хоть писать научись правильно рашка - никто нам все деньги сразу не отдаст - учи мат.часть и книжки умные по-читай
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29.03.2022 00:04 Ответить
дурень думкою багатіє - це про тебе
нааевно раніше ти любив руський мир, а можливо й досі любишь його
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29.03.2022 09:14 Ответить
Навіщо пуйлу яхта. Хай закопується глибше. Дайте йому мега екскаватор.
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28.03.2022 17:39 Ответить
Буде ходити за маршрутом Магнітогорськ - Аша - Набєрєжниє Члєни.
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28.03.2022 17:48 Ответить
Хай мокшанці радіють за заможнє життя свого *****.
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28.03.2022 17:43 Ответить
Чого ще дурню не хватало?
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28.03.2022 18:06 Ответить
мозгів
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28.03.2022 18:49 Ответить
Его яхту на аукционе даже со скидкой никто не купит. Поэтому лучше как прогулочный катер использовать.
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28.03.2022 18:21 Ответить
Не "Нега", а "Недо" - недообрубок, а не яхта.
Как и хозяин.
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28.03.2022 19:14 Ответить
Мразь должна иметь только это.
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28.03.2022 19:27 Ответить
 
 