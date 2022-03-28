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У Путіна знайшли ще одну супер'яхту - 32-метрову Nega

путина,яхта

У президента Росії Володимира Путіна знайшли ще одну 32-метрову яхту Nega, яку він використовує для пересування всередині країни. Загалом йому належить щонайменше шість яхт.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у розслідуванні журналістів інтернет-видання "Полігон".

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За інформацією видання, Путін використав яхту Nega під час відпочинку в Ленінградській області. Зокрема, на ній він відвідує монастир на острові Коневець, на Ладозькому озері.

Судно спеціально підбирали невеликих розмірів, щоб не привертати уваги. Окрім того, судно більшого розміру не змогло б пройти в Ладозьке озеро, зазначає видання з посиланням на співрозмовника, знайомого з обставинами купівлі яхти.

Яхта належить групі компаній, яка обслуговує багато об'єктів, пов'язаних із Володимиром Путіним. Серед них – вілла Селлгрена, курорт "Ігора" та палац на мисі Ідокопас у Краснодарському краї, повідомляє видання.

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За інформацією видання, компанія "Геліос" значиться в базі як власник яхти. Порт приписки судна – Санкт-Петербург. Хоча яхта може виходити у відкрите море, вона не покидала внутрішні води Росії.

Її поточне місцезнаходження невідоме. За даними видання, судно могли відігнати у фінське місто Котка для зимівлі та планового обслуговування. Там зараз перебуває яхта Дмитра Медведєва "Фотінія". Обидва судна можуть конфіскувати через санкції.

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Видання нагадує, що це вже шоста відома яхта, яка належить Путіну. На фірму "Геліос" також оформлено маса об'єктів, якими користується Путін, зокрема потяги і літаки.

путін володимир (23772) росія (65002) яхта (151)


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Топ коментарі
+23
Нахєра стільки яхт бздуну, який навіть з бункеру вийти боїться?
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28.03.2022 17:20
+21
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28.03.2022 17:18
+10
цены на яхты будут падать - предложение сильно превысило спрос)))
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28.03.2022 17:18
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28.03.2022 17:17 Відповісти
Он хоть раз на той яхте бьіл?
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28.03.2022 19:26 Відповісти
Был бы, но сумасшедших маньяков держат в других бункерах.
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28.03.2022 20:12 Відповісти
цены на яхты будут падать - предложение сильно превысило спрос)))
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28.03.2022 17:18 Відповісти
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28.03.2022 17:18 Відповісти
Ось цікаво він все з собою
Туди 👹💀забере,
адже Голими прийшли в цей Світ,
Голими і підемо
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28.03.2022 17:19 Відповісти
Нахєра стільки яхт бздуну, який навіть з бункеру вийти боїться?
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28.03.2022 17:20 Відповісти
Все решает размер (мужской). Подвинутые на мужском размере карлики со свистком именно так себя и ведут. В бункере надо будет и оставить путлера для опытов.
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28.03.2022 17:36 Відповісти
Да я заметил,что практически все ,,карлики,, озадаченные своим ,,буцеФалом,,
Играют в Империю Зла.
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28.03.2022 18:34 Відповісти
Выглядит где-то так:

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28.03.2022 18:39 Відповісти
Такого решительность и быстрого перекрытия финансов для России от запада мало кто ожидал💥.

Сегодняшняя новость о отказе оплаты за газ в рублях, это финансовый удар по РФ не меньшей силы, чем все санкции наложенные на РФ до этого! 👍🔥 Похоже что это переломный момент в этом противостоянии. Время теперь будет для Путина словно ускорятся. Все начнёт сыпатся и не возможно будет что либо удержать😁💥👍
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28.03.2022 17:20 Відповісти
А якщо докладніше? Що саме Ви мали на увазі?
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28.03.2022 17:44 Відповісти
пустой треп ..
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28.03.2022 21:24 Відповісти
Обісраниий серливий ублюдок ховається в обісраному ним бункері.Яхти та не тільки йому вже не ************...
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28.03.2022 17:21 Відповісти
зачем они ему? пересматривать их на фотографиях? еще одно доказательство того, что он не адекватен...
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28.03.2022 17:22 Відповісти
нахера там яхта в середине страны? В середине страны у них самые большие в мире Васюганские болота.
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28.03.2022 17:23 Відповісти
😂
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28.03.2022 17:27 Відповісти
а ще у терана есть свой ледокол и даже наутилус. а у нелоха тока резиновые памперсы
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28.03.2022 17:26 Відповісти
Ну шош поплавал и будя. Теперь ему бур нужен норы себе бурить))
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28.03.2022 17:31 Відповісти

ОПЕРАТОРЫ РФ ОЖИДАЮТ СБОЕВ В РАБОТЕ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ

2022-03-28 16:06:59



Об этом в понедельник, 28 марта, сообщает Ъ со ссылкой на источники в компаниях - операторах сотовой связи РФ.

Уже летом 2022 года российские мобильные компании могут столкнуться с ухудшением качества обслуживания сотовой связи по причине дефицита оборудования. В комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по связи и IT строят предположения, что в текущих экономических условиях резерва оборудования сотовых операторов хватит на 4-6 месяцев, а значит сбои в работе могут начаться уже в июле-августе.
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28.03.2022 17:32 Відповісти
Передать все яхты путина Украине и катать на них украинских детей
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28.03.2022 17:34 Відповісти
Дядя ти дурак? Обслуговування такої яхти (якщо стоїть в порту) 2-4 млн$ на рік. Чемодан без ручки.
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28.03.2022 17:40 Відповісти
К нам поступят все арестованные РФ деньги, а это по итогу будет минимум 1 триллион $...!
что такое 4 млн в год с этих денег?
тем более кроме этого есть масса вариантов, например чётные дни дети бесплатно, не чётные, туристы платно.. но для тебя долбо"ба конечно же сложно быстро состряпать минимальный бизнес план
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28.03.2022 19:31 Відповісти
Як прийде 1 трлн, тоді можна і яхту. Одну.
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28.03.2022 19:35 Відповісти
ты идиот - эту яхту лчще продать на аукционе а вырученные деньги на восстановления домов лечения раненых в том числе детей
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28.03.2022 21:25 Відповісти
дурень, я уже написал выше, что нам все деньги раньки перейдут это минимум 1 трлн долларов.. хватит и без продажи яхты на всё
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28.03.2022 21:29 Відповісти
ты идиот хоть писать научись правильно рашка - никто нам все деньги сразу не отдаст - учи мат.часть и книжки умные по-читай
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29.03.2022 00:04 Відповісти
дурень думкою багатіє - це про тебе
нааевно раніше ти любив руський мир, а можливо й досі любишь його
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29.03.2022 09:14 Відповісти
Навіщо пуйлу яхта. Хай закопується глибше. Дайте йому мега екскаватор.
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28.03.2022 17:39 Відповісти
Буде ходити за маршрутом Магнітогорськ - Аша - Набєрєжниє Члєни.
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28.03.2022 17:48 Відповісти
Хай мокшанці радіють за заможнє життя свого *****.
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28.03.2022 17:43 Відповісти
Чого ще дурню не хватало?
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28.03.2022 18:06 Відповісти
мозгів
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28.03.2022 18:49 Відповісти
Его яхту на аукционе даже со скидкой никто не купит. Поэтому лучше как прогулочный катер использовать.
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28.03.2022 18:21 Відповісти
Не "Нега", а "Недо" - недообрубок, а не яхта.
Как и хозяин.
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28.03.2022 19:14 Відповісти
Мразь должна иметь только это.
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28.03.2022 19:27 Відповісти
 
 