У Путіна знайшли ще одну супер'яхту - 32-метрову Nega

У президента Росії Володимира Путіна знайшли ще одну 32-метрову яхту Nega, яку він використовує для пересування всередині країни. Загалом йому належить щонайменше шість яхт.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у розслідуванні журналістів інтернет-видання "Полігон".

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За інформацією видання, Путін використав яхту Nega під час відпочинку в Ленінградській області. Зокрема, на ній він відвідує монастир на острові Коневець, на Ладозькому озері.

Судно спеціально підбирали невеликих розмірів, щоб не привертати уваги. Окрім того, судно більшого розміру не змогло б пройти в Ладозьке озеро, зазначає видання з посиланням на співрозмовника, знайомого з обставинами купівлі яхти.

Яхта належить групі компаній, яка обслуговує багато об'єктів, пов'язаних із Володимиром Путіним. Серед них – вілла Селлгрена, курорт "Ігора" та палац на мисі Ідокопас у Краснодарському краї, повідомляє видання.

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За інформацією видання, компанія "Геліос" значиться в базі як власник яхти. Порт приписки судна – Санкт-Петербург. Хоча яхта може виходити у відкрите море, вона не покидала внутрішні води Росії.



Її поточне місцезнаходження невідоме. За даними видання, судно могли відігнати у фінське місто Котка для зимівлі та планового обслуговування. Там зараз перебуває яхта Дмитра Медведєва "Фотінія". Обидва судна можуть конфіскувати через санкції.

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Видання нагадує, що це вже шоста відома яхта, яка належить Путіну. На фірму "Геліос" також оформлено маса об'єктів, якими користується Путін, зокрема потяги і літаки.