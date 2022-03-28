У Путіна знайшли ще одну супер'яхту - 32-метрову Nega
У президента Росії Володимира Путіна знайшли ще одну 32-метрову яхту Nega, яку він використовує для пересування всередині країни. Загалом йому належить щонайменше шість яхт.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у розслідуванні журналістів інтернет-видання "Полігон".
За інформацією видання, Путін використав яхту Nega під час відпочинку в Ленінградській області. Зокрема, на ній він відвідує монастир на острові Коневець, на Ладозькому озері.
Судно спеціально підбирали невеликих розмірів, щоб не привертати уваги. Окрім того, судно більшого розміру не змогло б пройти в Ладозьке озеро, зазначає видання з посиланням на співрозмовника, знайомого з обставинами купівлі яхти.
Яхта належить групі компаній, яка обслуговує багато об'єктів, пов'язаних із Володимиром Путіним. Серед них – вілла Селлгрена, курорт "Ігора" та палац на мисі Ідокопас у Краснодарському краї, повідомляє видання.
За інформацією видання, компанія "Геліос" значиться в базі як власник яхти. Порт приписки судна – Санкт-Петербург. Хоча яхта може виходити у відкрите море, вона не покидала внутрішні води Росії.
Її поточне місцезнаходження невідоме. За даними видання, судно могли відігнати у фінське місто Котка для зимівлі та планового обслуговування. Там зараз перебуває яхта Дмитра Медведєва "Фотінія". Обидва судна можуть конфіскувати через санкції.
Видання нагадує, що це вже шоста відома яхта, яка належить Путіну. На фірму "Геліос" також оформлено маса об'єктів, якими користується Путін, зокрема потяги і літаки.
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Туди 👹💀забере,
адже Голими прийшли в цей Світ,
Голими і підемо
Играют в Империю Зла.
Сегодняшняя новость о отказе оплаты за газ в рублях, это финансовый удар по РФ не меньшей силы, чем все санкции наложенные на РФ до этого! 👍🔥 Похоже что это переломный момент в этом противостоянии. Время теперь будет для Путина словно ускорятся. Все начнёт сыпатся и не возможно будет что либо удержать😁💥👍
ОПЕРАТОРЫ РФ ОЖИДАЮТ СБОЕВ В РАБОТЕ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ
2022-03-28 16:06:59
Об этом в понедельник, 28 марта, сообщает Ъ со ссылкой на источники в компаниях - операторах сотовой связи РФ.
Уже летом 2022 года российские мобильные компании могут столкнуться с ухудшением качества обслуживания сотовой связи по причине дефицита оборудования. В комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по связи и IT строят предположения, что в текущих экономических условиях резерва оборудования сотовых операторов хватит на 4-6 месяцев, а значит сбои в работе могут начаться уже в июле-августе.
что такое 4 млн в год с этих денег?
тем более кроме этого есть масса вариантов, например чётные дни дети бесплатно, не чётные, туристы платно.. но для тебя долбо"ба конечно же сложно быстро состряпать минимальный бизнес план
нааевно раніше ти любив руський мир, а можливо й досі любишь його
Как и хозяин.