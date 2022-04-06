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Новини Санкції проти Росії
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14 яхт росіян потрапили під санкції у Нідерландах

яхта

У Нідерландах 14 яхт росіян не зможуть покинути країну через санкції, запроваджені проти рф через напад на Україну.

Митники передали чотирнадцять яхт, власниками яких є росіяни, під суворий нагляд. Це стосується дванадцяти яхт, які будуються, у тому числі суперяхт понад 35 метрів, і двох яхт на технічному обслуговуванні, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Зазначається, що судна не мають права залишати країну через санкції проти РФ та сотень заможних бізнесменів, які підтримують Путіна.

"Ми бачимо, що верфі в Нідерландах повністю співпрацюють, незважаючи на серйозний вплив санкцій", - зазначив генеральний директор митної служби Нанетт ван Схелвен.

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Також міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра заявив, що зараз заморожено активів на 516 мільйонів євро і заблоковано транзакції на суму 155 мільйонів євро.

Митниця також перевіряє вантажні відправлення в Росію та Білорусь. Серед іншого, оглянуто 30 тисяч контейнерів.

У Нідерландах поступово йде впровадження та реалізація санкцій. Колишнього міністра закордонних справ Нідерландів Стефа Блока було призначено координатором з дотримання санкцій. Він має наглядати за заморожуванням російських активів у Нідерландах, придушенням фінансових операцій та конфіскацією будинків і яхт російських олігархів.

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Нідерланди (1554) росія (64969) санкції (11777) яхта (150)


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Потихеньку удавочка все міцніше стискує горлянки окупантів
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06.04.2022 11:34 Відповісти
Если конфискат - то его надо использовать . Предлагаю дома передать Украине ДЛЯ ПОСОЛЬСТВ, консульств,, торговых представительств , субботних украинских школ при посольствах .
Решения судов про конфискацию не должны быть опротестованы , потому решения судов должны быть в Высших судах Лондона .
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06.04.2022 11:34 Відповісти
Это вершина айсберга.
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06.04.2022 11:37 Відповісти
Бельгия на 10 лярдов уже заблочила, а нидерландская система все раскачивается
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06.04.2022 11:43 Відповісти
Ооо.. рашка даремно в це влізла... нідерландці - це гопнікі з п'ятсотрічним стажем. Якщо є команда в когось шось віджати, то це буде вилучено до останньої копійки. В питанні грошей вони дуже уважні.
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06.04.2022 11:47 Відповісти
 
 