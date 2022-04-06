14 яхт росіян потрапили під санкції у Нідерландах

У Нідерландах 14 яхт росіян не зможуть покинути країну через санкції, запроваджені проти рф через напад на Україну.

Митники передали чотирнадцять яхт, власниками яких є росіяни, під суворий нагляд. Це стосується дванадцяти яхт, які будуються, у тому числі суперяхт понад 35 метрів, і двох яхт на технічному обслуговуванні, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Зазначається, що судна не мають права залишати країну через санкції проти РФ та сотень заможних бізнесменів, які підтримують Путіна.

"Ми бачимо, що верфі в Нідерландах повністю співпрацюють, незважаючи на серйозний вплив санкцій", - зазначив генеральний директор митної служби Нанетт ван Схелвен.

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Також міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра заявив, що зараз заморожено активів на 516 мільйонів євро і заблоковано транзакції на суму 155 мільйонів євро.

Митниця також перевіряє вантажні відправлення в Росію та Білорусь. Серед іншого, оглянуто 30 тисяч контейнерів.

У Нідерландах поступово йде впровадження та реалізація санкцій. Колишнього міністра закордонних справ Нідерландів Стефа Блока було призначено координатором з дотримання санкцій. Він має наглядати за заморожуванням російських активів у Нідерландах, придушенням фінансових операцій та конфіскацією будинків і яхт російських олігархів.