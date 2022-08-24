Командири військових угруповань РФ в Україні підпорядковуються безпосередньо Путіну, - ISW
Імовірно, командири військових угруповань в Україні підпорядковуються безпосередньо президенту Росії Володимиру Путіну.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).
Зазначається, що російська влада розгортає сили безпеки в Луганській області, ймовірно, у відповідь на зменшення підтримки війни та зростання небажання воювати серед луганчан.
Розгортання російською владою підрозділів Росгвардії для гарантування безпеки в окупованій Луганській області відволікає ці сили від операцій в інших місцях України, що, ймовірно, сприяє ширшій нездатності Росії перетворити обмежені тактичні досягнення на оперативні успіхи.
Неперевірені джерела повідомили, що командири російських військових угруповань в Україні підпорядковуються безпосередньо президенту Росії Володимиру Путіну, оминаючи Міністерство оборони (МО) Росії та начальника Генерального штабу Валерія Герасимова в системі командування.
Крім того, інститут з посиланням на зібрані дані припускає, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу втратив довіру Путіна після початкової фази повномасштабного вторгнення в Україну, яка провалилася, попри запевнення Шойгу про швидку перемогу.
Ключові висновки аналітиків інституту:
- Джерела в російському уряді підтвердили, що російська влада вивозить українських дітей до Росії та віддає на всиновлення їх російськими родинами.
- Російська влада розгортає сили безпеки в Луганській області, ймовірно, у відповідь на зменшення підтримки війни та зростання небажання воювати серед луганчан. Таке розгортання відволікає ці сили від операцій в інших місцях України, що, ймовірно, сприяє ширшій нездатності Росії перетворити обмежені тактичні досягнення в оперативні успіхи.
- Російські офіційні особи, можливо, провели "фальшивий захід" у Донецьку, щоб виправдати напади на українські урядові будівлі в День Незалежності України.
- Окупаційні війська здійснили обмежені наземні атаки на північний схід і південь від Бахмута, на північно-західній околиці міста Донецьк і на південний захід від міста Донецька.
- Війська РФ досягли обмежених успіхів на схід від міста Миколаєва та на північному заході Херсонської області.
- У Херсонській області українські війська продовжували завдавати ударів по російських військових засобах та наземних шляхах зв’язку.
- Регіони Російської Федерації продовжують підвищувати одноразові грошові надбавки призовникам і, ймовірно, залучають на посади кадри без військового досвіду.
- Українська партизанська діяльність продовжує гальмувати російську окупаційну діяльність.
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