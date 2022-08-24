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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Командири військових угруповань РФ в Україні підпорядковуються безпосередньо Путіну, - ISW

путин,путін

Імовірно, командири військових угруповань в Україні підпорядковуються безпосередньо президенту Росії Володимиру Путіну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що російська влада розгортає сили безпеки в Луганській області, ймовірно, у відповідь на зменшення підтримки війни та зростання небажання воювати серед луганчан.

Розгортання російською владою підрозділів Росгвардії для гарантування безпеки в окупованій Луганській області відволікає ці сили від операцій в інших місцях України, що, ймовірно, сприяє ширшій нездатності Росії перетворити обмежені тактичні досягнення на оперативні успіхи.

Неперевірені джерела повідомили, що командири російських військових угруповань в Україні підпорядковуються безпосередньо президенту Росії Володимиру Путіну, оминаючи Міністерство оборони (МО) Росії та начальника Генерального штабу Валерія Герасимова в системі командування.

Крім того, інститут з посиланням на зібрані дані припускає, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу втратив довіру Путіна після початкової фази повномасштабного вторгнення в Україну, яка провалилася, попри запевнення Шойгу про швидку перемогу.

Ключові висновки аналітиків інституту:

  • Джерела в російському уряді підтвердили, що російська влада вивозить українських дітей до Росії та віддає на всиновлення їх російськими родинами.
  • Російська влада розгортає сили безпеки в Луганській області, ймовірно, у відповідь на зменшення підтримки війни та зростання небажання воювати серед луганчан. Таке розгортання відволікає ці сили від операцій в інших місцях України, що, ймовірно, сприяє ширшій нездатності Росії перетворити обмежені тактичні досягнення в оперативні успіхи.
  • Російські офіційні особи, можливо, провели "фальшивий захід" у Донецьку, щоб виправдати напади на українські урядові будівлі в День Незалежності України.
  • Окупаційні війська здійснили обмежені наземні атаки на північний схід і південь від Бахмута, на північно-західній околиці міста Донецьк і на південний захід від міста Донецька.
  • Війська РФ досягли обмежених успіхів на схід від міста Миколаєва та на північному заході Херсонської області.
  • У Херсонській області українські війська продовжували завдавати ударів по російських військових засобах та наземних шляхах зв’язку.
  • Регіони Російської Федерації продовжують підвищувати одноразові грошові надбавки призовникам і, ймовірно, залучають на посади кадри без військового досвіду.
  • Українська партизанська діяльність продовжує гальмувати російську окупаційну діяльність.

Також читайте: Путін знав про злочини, трибунал над ним буде швидким, - прокурор у справі Мілошевича Найс

Автор: 

армія рф (17160) путін (23740)


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Топ коментарі
+14


З Днем Незалежності, Україно ! Свобода - це єдине, за що варто битися !



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24.08.2022 07:03
+9
Гітлер теж колись перебрав на себе командування збройними силами Чим це закінчилося - відомо!
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24.08.2022 07:41
+9
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24.08.2022 08:30
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З Днем Незалежності, Україно ! Свобода - це єдине, за що варто битися !



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24.08.2022 07:03 Відповісти
Это Гитлер в 1945 году.💩
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24.08.2022 07:24 Відповісти
Оце точно , ***** =💩
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24.08.2022 07:32 Відповісти
Гітлер теж колись перебрав на себе командування збройними силами Чим це закінчилося - відомо!
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24.08.2022 07:41 Відповісти
С чекиста главнокомандующий как с вертухая летчик.
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24.08.2022 07:50 Відповісти
Геній шойгу змінить геній х@йла? Це... непогано?
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24.08.2022 07:52 Відповісти
Оприділіться -- безпосередньо - имовірно
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24.08.2022 08:20 Відповісти
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24.08.2022 08:30 Відповісти
A putinu pH
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24.08.2022 11:39 Відповісти
Якщо наші кажуть про частковий успіх - слід чекати повідомлень про втрату цих населенних пунктів.Так було з Золотим,Камишевахою,Н-Тошківкою та інш.
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24.08.2022 08:59 Відповісти
Мало того, что многоходовочник поступательными движениями очка,так еще и вЯликий полков одец
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24.08.2022 09:05 Відповісти
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24.08.2022 12:39 Відповісти
 
 