Командири військових угруповань РФ в Україні підпорядковуються безпосередньо Путіну, - ISW

Імовірно, командири військових угруповань в Україні підпорядковуються безпосередньо президенту Росії Володимиру Путіну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що російська влада розгортає сили безпеки в Луганській області, ймовірно, у відповідь на зменшення підтримки війни та зростання небажання воювати серед луганчан.

Розгортання російською владою підрозділів Росгвардії для гарантування безпеки в окупованій Луганській області відволікає ці сили від операцій в інших місцях України, що, ймовірно, сприяє ширшій нездатності Росії перетворити обмежені тактичні досягнення на оперативні успіхи.

Неперевірені джерела повідомили, що командири російських військових угруповань в Україні підпорядковуються безпосередньо президенту Росії Володимиру Путіну, оминаючи Міністерство оборони (МО) Росії та начальника Генерального штабу Валерія Герасимова в системі командування.

Крім того, інститут з посиланням на зібрані дані припускає, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу втратив довіру Путіна після початкової фази повномасштабного вторгнення в Україну, яка провалилася, попри запевнення Шойгу про швидку перемогу.

Ключові висновки аналітиків інституту:

Джерела в російському уряді підтвердили, що російська влада вивозить українських дітей до Росії та віддає на всиновлення їх російськими родинами.

Російська влада розгортає сили безпеки в Луганській області, ймовірно, у відповідь на зменшення підтримки війни та зростання небажання воювати серед луганчан. Таке розгортання відволікає ці сили від операцій в інших місцях України, що, ймовірно, сприяє ширшій нездатності Росії перетворити обмежені тактичні досягнення в оперативні успіхи.

Російські офіційні особи, можливо, провели "фальшивий захід" у Донецьку, щоб виправдати напади на українські урядові будівлі в День Незалежності України.

Окупаційні війська здійснили обмежені наземні атаки на північний схід і південь від Бахмута, на північно-західній околиці міста Донецьк і на південний захід від міста Донецька.

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