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Австрія погодилася допомогти з відбудовою Київщини, - Ніколенко

австрія

Австрія інвестуватиме 5 млн євро у відбудову 3 000 домогосподарств на Київщині.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Українську правду".

"Хоча Австрія, як і Ірландія, Мальта та Угорщина, не постачає Україні зброю, австрійський уряд докладає значних зусиль задля мінімізації негативних наслідків агресії РФ проти України, впровадження санкційної політики ЄС проти Росії, а також підтримки інтеграції нашої держави в ЄС. І ми високо це цінуємо", - заявив Ніколенко.

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За його словами, представники уряду Австрії висловили намір відремонтувати 3 000 домогосподарств в Київській області, які зруйнували російськими окупанти під час бойових дій та окупації регіону навесні. На відбудову Австрія планує виділити 5 мільйонів євро, проєкт буде втілений через Caritas-Austria.

Наразі триває підготовка меморандуму між цією міжнародною неурядовою організацією та Міністерством розвитку громад та територій України.

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Австрія (957) Київська область (4001) МЗС (4106) Кулеба Дмитро (3604) Ніколенко Олег (365)


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24.08.2022 09:58 Відповісти
 
 