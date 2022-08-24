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Над Черкащиною збито ворожу ракету, - ОВА

ппо

Сьогодні, 24 серпня, сили ППО збили над Черкащиною ворожу ракету.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Черкаської ОВА Ігор Табурець, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час повітряної тривоги сили ППО збили над Черкащиною ворожу ракету. Не публікуйте фото чи відео! Не наражайте всіх на повторні атаки по локаціях! І обов'язково убезпечуйтеся під час повітряних тривог!", - зазначив він.

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Автор: 

ППО (3138) ракети (4000) Чернігівська область (888)


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24.08.2022 12:38 Відповісти
Мої також.
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24.08.2022 12:53 Відповісти
І що ти цим хотів сказати , пишучи такий коментар ? Тяжко тобі живеться , то переселяйся до Харкова , Дніпра , Запоріжжя , Миколаєва , Чернігова , Одеси - там простіше і легше (( Повір що Черкащині поки що "поталанило" , дай Боже щоб не наврочити !
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24.08.2022 14:56 Відповісти
Герої, зі святом !!!
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24.08.2022 12:41 Відповісти
 
 