Над Черкащиною збито ворожу ракету, - ОВА
Сьогодні, 24 серпня, сили ППО збили над Черкащиною ворожу ракету.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Черкаської ОВА Ігор Табурець, інформує Цензор.НЕТ.
"Під час повітряної тривоги сили ППО збили над Черкащиною ворожу ракету. Не публікуйте фото чи відео! Не наражайте всіх на повторні атаки по локаціях! І обов'язково убезпечуйтеся під час повітряних тривог!", - зазначив він.
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Griffith Falcon
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Валентина Саюн #523841
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Слава Шустрий
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Чайка Київ
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