ЄСПЛ зобов’язав РФ забезпечити права українських військовополонених

23 серпня 2022 року ЄСПЛ у терміновому порядку розглянув клопотання України щодо дотримання Росією прав полонених захисників України та поширив застосування термінових вказівок у міждержавній справі "Україна проти Росії " щодо військовополонених

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінюсту.

Як зазначається, розглянувши клопотання України, ЄСПЛ зазначив, що у справі "Олійниченко проти Росії та України", ЄСПЛ надав РФ термінові вказівки щодо негайного забезпечення закріплених Конвенцією прав, "включаючи медичну допомогу, що охоплюють будь-які запити від імені українських військовополонених, у яких надано достатньо доказів з приводу серйозного і неминучого ризику заподіяння непоправної шкоди їх фізичній цілісності і права на життя.

ЄСПЛ наголосив, що надані РФ вказівки щодо українських військовополонених продовжують діяти, та вказав, що вони також застосовуються і у міждержавній справі "Україна проти Росії ".

Крім того, ЄСПЛ терміново поінформував Комітет міністрів Ради Європи про вказане рішення.

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"Рішення ЄСПЛ є підтвердженням того, що суд уважно ставиться до усіх справ, пов’язаних зі збройною агресією, незважаючи, чи то міждержавна, чи індивідуальна справа. Тимчасові заходи у міждержавній справі України проти Росії тепер також охоплюють і права військовополонених", - зазначила заступниця Міністра юстиції України Ірина Мудра.