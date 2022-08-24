УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10919 відвідувачів онлайн
Новини Війна
980 7

ЄСПЛ зобов’язав РФ забезпечити права українських військовополонених

єспл

23 серпня 2022 року ЄСПЛ у терміновому порядку розглянув клопотання України щодо дотримання Росією прав полонених захисників України та поширив застосування термінових вказівок у міждержавній справі "Україна проти Росії " щодо військовополонених

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінюсту.

Як зазначається, розглянувши клопотання України, ЄСПЛ зазначив, що у справі "Олійниченко проти Росії та України", ЄСПЛ надав РФ термінові вказівки щодо негайного забезпечення закріплених Конвенцією прав, "включаючи медичну допомогу, що охоплюють будь-які запити від імені українських військовополонених, у яких надано достатньо доказів з приводу серйозного і неминучого ризику заподіяння непоправної шкоди їх фізичній цілісності і права на життя.

ЄСПЛ наголосив, що надані РФ вказівки щодо українських військовополонених продовжують діяти, та вказав, що вони також застосовуються і у міждержавній справі "Україна проти Росії ".

Крім того, ЄСПЛ терміново поінформував Комітет міністрів Ради Європи про вказане рішення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна подала низку нових термінових вимог до ЄСПЛ та закликала не допустити судилища над військовополоненими захисниками Азовсталі

"Рішення ЄСПЛ є підтвердженням того, що суд уважно ставиться до усіх справ, пов’язаних зі збройною агресією, незважаючи, чи то міждержавна, чи індивідуальна справа. Тимчасові заходи у міждержавній справі України проти Росії тепер також охоплюють і права військовополонених", - зазначила заступниця Міністра юстиції України Ірина Мудра.

Автор: 

військовополонені (908) Мін’юст (1585) права людини (609) росія (64871) Європейський суд з пр... (452)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А, якщо ні, то що?...
показати весь коментар
24.08.2022 12:54 Відповісти
Нічого.
показати весь коментар
24.08.2022 13:08 Відповісти
Ну якщо зобов'язав, то тепер рашисти точно дотримаються...
показати весь коментар
24.08.2022 12:56 Відповісти
хаха поржав

та клали вони на вас і на ваш єспл
показати весь коментар
24.08.2022 13:06 Відповісти
Дурні чи прикидаються?
показати весь коментар
24.08.2022 13:09 Відповісти
Державна дума Росії одразу в другому та третьому читаннях ухвалила законопроект, що дозволяє не виконувати рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), ухвалені після 15 березня 2022 року. Про це повідомила прес-служба Держдуми.

Це рішення пояснюють виключенням Росії із Ради Європи у березні цього року через повномасштабне вторгнення в Україну
показати весь коментар
24.08.2022 13:19 Відповісти
це такий анекдот
показати весь коментар
24.08.2022 15:00 Відповісти
 
 