"Литва завжди з вами": Науседа привітав Україну з Днем Незалежності

Президент Литви Гітанас Науседа привітав Україну з 31-ю річницею Незалежності.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Гітанас Науседа написав у twitter.

"Сьогодні Україна святкує День Незалежності, а також виповнюється пів року від початку російської війни. Бажаємо сили Володимиру Зеленському і українській нації, яка бореться за свободу з неймовірною мужністю, непокорою та гідністю. Литва завжди з вами!" - зазначив він.

Видання LRT процитувало промову президента Литви з нагоди Дня Незалежності України.

"Ми продовжуватимемо мобілізувати партнерів демократичної міжнародної спільноти для надання безперервної, довгострокової та всебічної допомоги Україні та посилення тиску на агресора. Ми будемо з Україною до перемоги. Разом із усім міжнародним товариством ми готові допомогти в реалізації плану відновлення України", - сказав президент.

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Науседа також зазначив, що високо цінує той факт, що навіть в умовах війни Україна рішуче йде шляхом реформ. Він запевнив, що Литва і надалі залишатиметься голосом України в Європі, щоб досягти якнайшвидшого вступу країни до Європейського Союзу.