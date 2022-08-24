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Новини
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"Литва завжди з вами": Науседа привітав Україну з Днем Незалежності

науседа

Президент Литви Гітанас Науседа привітав Україну з 31-ю річницею Незалежності.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Гітанас Науседа написав у twitter.

"Сьогодні Україна святкує День Незалежності, а також виповнюється пів року від початку російської війни. Бажаємо сили Володимиру Зеленському і українській нації, яка бореться за свободу з неймовірною мужністю, непокорою та гідністю. Литва завжди з вами!" - зазначив він.

Видання LRT процитувало промову президента Литви з нагоди Дня Незалежності України.

"Ми продовжуватимемо мобілізувати партнерів демократичної міжнародної спільноти для надання безперервної, довгострокової та всебічної допомоги Україні та посилення тиску на агресора. Ми будемо з Україною до перемоги. Разом із усім міжнародним товариством ми готові допомогти в реалізації плану відновлення України", - сказав президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посол Нідерландів де Мол українською та у вишиванці привітав Україну з Днем Незалежності

Науседа також зазначив, що високо цінує той факт, що навіть в умовах війни Україна рішуче йде шляхом реформ. Він запевнив, що Литва і надалі залишатиметься голосом України в Європі, щоб досягти якнайшвидшого вступу країни до Європейського Союзу.

Автор: 

День Незалежності (701) Литва (2369) привітання (730) Науседа Гітанас (333)


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Топ коментарі
+20
ось це дійсно братській нам нарід- велика подяка вам Литва!
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24.08.2022 13:37
+19
Чи не найперша країна, яка стала поряд з нами.
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24.08.2022 13:38
+18
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24.08.2022 13:39
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ось це дійсно братській нам нарід- велика подяка вам Литва!
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24.08.2022 13:37 Відповісти
Чи не найперша країна, яка стала поряд з нами.
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24.08.2022 13:38 Відповісти
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24.08.2022 13:39 Відповісти
Дякуємо пане президент дружньої країни!
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24.08.2022 13:40 Відповісти
дякуємо! від щирого серця щирих друзів!!! тільки ті, хто сам пройшов цей путь зможе зрозуміти нашу жагу і нашу ціну за Незалежність і Свободу від кайданів і ідеологіі і імперських амбіцій потвори

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24.08.2022 13:43 Відповісти
З Днем Ненадежності тебе, моя рідна багатостраждальна Батьківщино! Вистояти тобі , відродитися у прекрасну квітучу країну з активнвими розумними справжніми громадянами - українцями без рашистської гнилі у мізках та у серці !
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24.08.2022 13:49 Відповісти
Точно "ненадежності" ? Там не вкралась опечатка ?
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24.08.2022 15:51 Відповісти
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24.08.2022 13:58 Відповісти
Цікаво для чого цензору англійська версія, коли на цензор взагалі не можливо зайти ні з однієї точки світу. Дав колезі за кордоном посилання, а він каже його капча ******* і не дає зайти. Через тор зайти теж не може.
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24.08.2022 14:03 Відповісти
Я можу зайти
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24.08.2022 14:17 Відповісти
Велика дяка за підтримку України Країна платить страшну ціну Так давайте цінувати нашу незалежність і коли робимо вибор все зважувати та перевіряти Із Днем Незалежності Україно
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24.08.2022 15:03 Відповісти
з Днем Незалежності Україно
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24.08.2022 15:46 Відповісти
Дякуємо !
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24.08.2022 15:52 Відповісти
 
 