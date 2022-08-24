"Литва завжди з вами": Науседа привітав Україну з Днем Незалежності
Президент Литви Гітанас Науседа привітав Україну з 31-ю річницею Незалежності.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Гітанас Науседа написав у twitter.
"Сьогодні Україна святкує День Незалежності, а також виповнюється пів року від початку російської війни. Бажаємо сили Володимиру Зеленському і українській нації, яка бореться за свободу з неймовірною мужністю, непокорою та гідністю. Литва завжди з вами!" - зазначив він.
Видання LRT процитувало промову президента Литви з нагоди Дня Незалежності України.
"Ми продовжуватимемо мобілізувати партнерів демократичної міжнародної спільноти для надання безперервної, довгострокової та всебічної допомоги Україні та посилення тиску на агресора. Ми будемо з Україною до перемоги. Разом із усім міжнародним товариством ми готові допомогти в реалізації плану відновлення України", - сказав президент.
Науседа також зазначив, що високо цінує той факт, що навіть в умовах війни Україна рішуче йде шляхом реформ. Він запевнив, що Литва і надалі залишатиметься голосом України в Європі, щоб досягти якнайшвидшого вступу країни до Європейського Союзу.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль