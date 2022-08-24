Інформатора ФСБ судитимуть за держзраду, - Офіс Генпрокурора
Прокурори скерували до суду обвинувальний акт щодо жителя Черкас за держзраду (ч. 2 ст. 111 КК України). Він надавав ФСБ координати військових об’єктів, приміщень правоохоронних та державних органів, об’єктів критичної інфраструктури.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс Генпрокурора.
"Слідство встановило, що за виконання завдань чоловікові обіцяли грошову винагороду. Крім того, він просив у представників ФСБ пістолети з глушником та прицілами, вибухові пристрої та боєприпаси щоб підготуватися до підтримки окупантів", - ідеться в повідомленні.
Як зазначається, у червні 2022 року інформатора ФСБ затримали під час збору інформації про розташування військової частини. Йому загрожує довічне позбавлення волі.
Топ коментарі
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и нам єту мразь кормить за налоги? нельзя как то замутить "попытку бегства" (вооружённое нападение на охрану) или чтото в этом роде
В России[https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%85&veaction=edit§ion=3 править | https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%85&action=edit§ion=3 править код ]
Ст. 47 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4 Уголовного кодекса РФ предусматривает наказание в виде https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью . Данное наказание состоит в запрещении занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления либо заниматься определенной профессиональной или иной деятельностью.
Оно может устанавливаться на срок от одного года до пяти лет в качестве основного вида наказания и на срок от шести месяцев до трех лет в качестве дополнительного вида наказания. За половые преступления против несовершеннолетних лишение права устанавливается на срок до двадцати лет в качестве дополнительного вида наказания.
А в українському законодавстві такого немає,читай ст. 64 Конституції України.