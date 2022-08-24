Інформатора ФСБ судитимуть за держзраду, - Офіс Генпрокурора

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт щодо жителя Черкас за держзраду (ч. 2 ст. 111 КК України). Він надавав ФСБ координати військових об’єктів, приміщень правоохоронних та державних органів, об’єктів критичної інфраструктури.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

"Слідство встановило, що за виконання завдань чоловікові обіцяли грошову винагороду. Крім того, він просив у представників ФСБ пістолети з глушником та прицілами, вибухові пристрої та боєприпаси щоб підготуватися до підтримки окупантів", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, у червні 2022 року інформатора ФСБ затримали під час збору інформації про розташування військової частини. Йому загрожує довічне позбавлення волі.

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