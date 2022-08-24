УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9857 відвідувачів онлайн
Новини
2 152 11

Інформатора ФСБ судитимуть за держзраду, - Офіс Генпрокурора

генпрокурора,офіс

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт щодо жителя Черкас за держзраду (ч. 2 ст. 111 КК України). Він надавав ФСБ координати військових об’єктів, приміщень правоохоронних та державних органів, об’єктів критичної інфраструктури.

Як інформує Цензор.НЕТ,  про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

"Слідство встановило, що за виконання завдань чоловікові обіцяли грошову винагороду. Крім того, він просив у представників ФСБ пістолети з глушником та прицілами, вибухові пристрої та боєприпаси щоб підготуватися до підтримки окупантів", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, у червні 2022 року інформатора ФСБ затримали під час збору інформації про розташування військової частини. Йому загрожує довічне позбавлення волі.

Також читайте: На держзраді викрили двох посадовиць кримінально-виконавчої служби, - ДБР

Автор: 

ФСБ (1448) державна зрада (1677) Офіс Генпрокурора (3236)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+3
всех информаторов нужно судить без исключения
показати весь коментар
24.08.2022 13:55
+3
Йому загрожує довічне позбавлення волі.

и нам єту мразь кормить за налоги? нельзя как то замутить "попытку бегства" (вооружённое нападение на охрану) или чтото в этом роде
показати весь коментар
24.08.2022 13:59
+2
Пожизненное - единственное адекватное наказание для всех колоборантов, за исключением тех, кого проще подорвать.
показати весь коментар
24.08.2022 14:07
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
всех информаторов нужно судить без исключения
показати весь коментар
24.08.2022 13:55 Відповісти
Йому загрожує довічне позбавлення волі.

и нам єту мразь кормить за налоги? нельзя как то замутить "попытку бегства" (вооружённое нападение на охрану) или чтото в этом роде
показати весь коментар
24.08.2022 13:59 Відповісти
Заключённые как правило сами себя кормят, они не лежат там 24/7 на нарах и имеют возможность работать. Другое дело, что работают преимущественно телефонными разводилами, но это уже другой разговор...
показати весь коментар
24.08.2022 14:09 Відповісти
это в завивимости какой "статус" будет у осуждённого. Если будет в колонии - то да, но если в тюрьме то ты правильно отметил - нары 24/7
показати весь коментар
24.08.2022 14:15 Відповісти
не знаю, что ему там присудят, думаю, что не много, как обычно, но пожизненное поражение в правах было бы логичным и справедливым - лишить возможности выбирать и быть избранным в этой стране
показати весь коментар
24.08.2022 14:02 Відповісти
Ти хоч прочитай,що означає "поражєніє в правах"
В России[https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%85&veaction=edit&section=3 править | https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%85&action=edit&section=3 править код ]

Ст. 47 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4 Уголовного кодекса РФ предусматривает наказание в виде https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью . Данное наказание состоит в запрещении занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления либо заниматься определенной профессиональной или иной деятельностью.

Оно может устанавливаться на срок от одного года до пяти лет в качестве основного вида наказания и на срок от шести месяцев до трех лет в качестве дополнительного вида наказания. За половые преступления против несовершеннолетних лишение права устанавливается на срок до двадцати лет в качестве дополнительного вида наказания.
А в українському законодавстві такого немає,читай ст. 64 Конституції України.
показати весь коментар
24.08.2022 15:04 Відповісти
Пожизненное - единственное адекватное наказание для всех колоборантов, за исключением тех, кого проще подорвать.
показати весь коментар
24.08.2022 14:07 Відповісти
Може одразу на Гиляку ? Навищо кормити врага ?
показати весь коментар
24.08.2022 14:55 Відповісти
Потому, что мы не варвары и должны делать по уму, а не по эмоциям. То есть надо пытаться прикончить кацапа или колоборанта сразу, а если не получится то уже пожизненное.
показати весь коментар
24.08.2022 15:01 Відповісти
" ... прикончить кацапа ... " , а обмінювати наших полонених на кого будемо? На твої пости в ЦН?
показати весь коментар
24.08.2022 15:06 Відповісти
У нас обменного фонда уже достаточно, почитай сводки.
показати весь коментар
24.08.2022 15:15 Відповісти
 
 