На держзраді викрили двох посадовиць кримінально-виконавчої служби, - ДБР

Працівники ДБР повідомили про підозру у державній зраді заступниці начальника відділу з організаційно-штатної роботи Департаменту з питань виконання покарань Міністерства юстиції України та начальниці одного із відділів "Дар’ївської виправної колонії 10".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм Державного бюро розслідувань.

Зазначається, що під час окупації Херсонської області начальниця одного із відділів "Дар’ївської виправної колонії №10" перейшла на бік ворога та зайняла посаду у створеному окупантами так званому "управлінні служби виконання покарань по Херсонській області". Вона "зливала" окупантам інформацію про українських правоохоронців, яку їй передавала її подруга з кадрового департаменту Мінюсту.

Обом чиновницям повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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У ДБР повідомили, що начальниця відділу з організаційно-штатної роботи Департаменту з питань виконання покарань Мінюсту затримана та перебуває під вартою. Її спільниця переховується від правосуддя.