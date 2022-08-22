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На держзраді викрили двох посадовиць кримінально-виконавчої служби, - ДБР

дбр

Працівники ДБР повідомили про підозру у державній зраді заступниці начальника відділу з організаційно-штатної роботи Департаменту з питань виконання покарань Міністерства юстиції України та начальниці одного із відділів "Дар’ївської виправної колонії 10".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм Державного бюро розслідувань.

Зазначається, що під час окупації Херсонської області начальниця одного із відділів "Дар’ївської виправної колонії №10" перейшла на бік ворога та зайняла посаду у створеному окупантами так званому "управлінні служби виконання покарань по Херсонській області". Вона "зливала" окупантам інформацію про українських правоохоронців, яку їй передавала її подруга з кадрового департаменту Мінюсту.

Обом чиновницям повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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У ДБР повідомили, що начальниця відділу з організаційно-штатної роботи Департаменту з питань виконання покарань Мінюсту затримана та перебуває під вартою. Її спільниця переховується від правосуддя.

Автор: 

чиновник (804) державна зрада (1728) ДБР (3591)


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Топ коментарі
+8
22 августа, нанесли еще один удар по Антоновскому мосту на временно оккупированной территории Херсонской области, им ехала колонна грузовиков РФ, перевозивших боеприпасы. Об этом заявил депутат Херсонской областной рады Сергей Хлань в https://www.facebook.com/sergey.khlan Facebook . ВСУ ударили по Антоновскому мосту, когда оккупанты перевозили по нему боеприпасы 22.08.2022, 18:40

«ВСУ не просто попали в мост, а сделали это именно в тот момент, когда по нему двигалась колонна российских автомобилей с боеприпасами. Люди звонят, говорят, что такого еще не помнят», - заявил он.

По словам Хланя, удар по мосту был «очень мощным» и вызвал детонацию боеприпасов врага.

Со ссылкой на свидетелей, он отметил, что Антоновский мост, вероятно, на этот раз был поврежден настолько, что оккупанты уже совсем не смогут его использовать для перевозок или отремонтировать для будущих поставок
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22.08.2022 19:04 Відповісти
+5
Раскрою государственную "тайну": они там все такие. Все!
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22.08.2022 18:59 Відповісти
+4
Ментовкі гірші за ментів. Подвійне зло в купі
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22.08.2022 19:54 Відповісти
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покажуть тризуб і їх відпустять
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22.08.2022 18:58 Відповісти
Раскрою государственную "тайну": они там все такие. Все!
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22.08.2022 18:59 Відповісти
А я тобі розкрию тайну, тільки не кому не кажи. Ок? Ти пиз*ун.)
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22.08.2022 19:02 Відповісти
вибачайте, але при слові "держзрада"
чомусь перше шо маякнулось - в раді когось нарешті знайшли.
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22.08.2022 19:01 Відповісти
роздягнути до трусікав і разпять.
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22.08.2022 19:03 Відповісти
Коли хочуть сказати грубо - кажуть "срака" або "дупа".
Коли м'яко та трохи завуальовано - "посадовиця".
)))
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22.08.2022 19:03 Відповісти
22 августа, нанесли еще один удар по Антоновскому мосту на временно оккупированной территории Херсонской области, им ехала колонна грузовиков РФ, перевозивших боеприпасы. Об этом заявил депутат Херсонской областной рады Сергей Хлань в https://www.facebook.com/sergey.khlan Facebook . ВСУ ударили по Антоновскому мосту, когда оккупанты перевозили по нему боеприпасы 22.08.2022, 18:40

«ВСУ не просто попали в мост, а сделали это именно в тот момент, когда по нему двигалась колонна российских автомобилей с боеприпасами. Люди звонят, говорят, что такого еще не помнят», - заявил он.

По словам Хланя, удар по мосту был «очень мощным» и вызвал детонацию боеприпасов врага.

Со ссылкой на свидетелей, он отметил, что Антоновский мост, вероятно, на этот раз был поврежден настолько, что оккупанты уже совсем не смогут его использовать для перевозок или отремонтировать для будущих поставок
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22.08.2022 19:04 Відповісти
Ментовкі гірші за ментів. Подвійне зло в купі
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22.08.2022 19:54 Відповісти
Працівниці департаменту виконання покарань - це чиновники служби міністерства юстиції уже більше 15 років. До системи МВС відношення не мають. Одна із зрадниць із департаменту Мінюсту, а друга з колонії херсонської області.
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22.08.2022 21:11 Відповісти
Хто ці люди невідомо. Але відомо що у ДБР працюють лише колабораціоністи.
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22.08.2022 21:44 Відповісти
Ці люди - підлеглі міністра юстиції Малюськи, який створив всі умови для розвалу роботи як в міністерстві і в управлінні виконання покарань, так і в колоніях і СІЗО. Одна тільки ідея створювати комерційні камери на платній засаді для особливо поважних і багатих зеків чого варта!
Мінюст перетворився на кубло аферистів і хабарників. І ніхто цього не бачить???
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23.08.2022 01:54 Відповісти
 
 