На держзраді викрили двох посадовиць кримінально-виконавчої служби, - ДБР
Працівники ДБР повідомили про підозру у державній зраді заступниці начальника відділу з організаційно-штатної роботи Департаменту з питань виконання покарань Міністерства юстиції України та начальниці одного із відділів "Дар’ївської виправної колонії 10".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм Державного бюро розслідувань.
Зазначається, що під час окупації Херсонської області начальниця одного із відділів "Дар’ївської виправної колонії №10" перейшла на бік ворога та зайняла посаду у створеному окупантами так званому "управлінні служби виконання покарань по Херсонській області". Вона "зливала" окупантам інформацію про українських правоохоронців, яку їй передавала її подруга з кадрового департаменту Мінюсту.
Обом чиновницям повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
У ДБР повідомили, що начальниця відділу з організаційно-штатної роботи Департаменту з питань виконання покарань Мінюсту затримана та перебуває під вартою. Її спільниця переховується від правосуддя.
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чомусь перше шо маякнулось - в раді когось нарешті знайшли.
Коли м'яко та трохи завуальовано - "посадовиця".
)))
«ВСУ не просто попали в мост, а сделали это именно в тот момент, когда по нему двигалась колонна российских автомобилей с боеприпасами. Люди звонят, говорят, что такого еще не помнят», - заявил он.
По словам Хланя, удар по мосту был «очень мощным» и вызвал детонацию боеприпасов врага.
Со ссылкой на свидетелей, он отметил, что Антоновский мост, вероятно, на этот раз был поврежден настолько, что оккупанты уже совсем не смогут его использовать для перевозок или отремонтировать для будущих поставок
Мінюст перетворився на кубло аферистів і хабарників. І ніхто цього не бачить???